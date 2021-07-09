«Англия уже победила, играть бесполезно». В Италии боятся предвзятого судейства в финале

Один скандальный пенальти в пользу Англии на Евро уже случился. Болельщики переживают, как бы Италию не постигла участь Дании.

Главным арбитром на финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией назначен голландец Бьорн Куйперс. Неудивительно, что после скандального пенальти в полуфинале итальянцы опасаются, как бы их команду не «прибили» в угоду хозяевам.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало интервью с полузащитником национальной сборной Марко Верратти, в котором игрок высказался о спорном пенальти и дал прогноз на финал.

«Англия физически крепка, у неё есть футболисты, технично работающие с мячом. Они заслужили выйти в финал. Судья был очень благосклонен, давая пенальти. Это щедрый поступок. Англия будет играть дома и мечтает там победить», — сказал Вератти.

Футболист подчеркнул, что в финале каждый игрок должен быть готов отдать жизнь за команду – даже тот, кто выйдет всего на минуту.

«Давление ощущается, но та команда, которая отнесётся к финалу легче, получит преимущество. Этот матч будет отличаться от того, что был с Испанией. Сейчас гораздо больше будет зависеть от полузащиты. Англия играет чуть ли не с четырьмя нападающими, но, когда у неё нет мяча, ей становится сложно», — объяснил Вератти.

Итальянские болельщики активно комментируют слова одного из лидеров «скуадра адзурра». Многие опасаются, что УЕФА проталкивает Англию к победе и итальянцев ждёт участь Дании.

Paul Gascoigne: «Иногда я читаю то, что действительно лишает дара речи. Как можно не обратить внимания на выдуманный пенальти вроде вчерашнего? Это изменило и исход матча, и исход европейского футбола. Это не дежурный фол и не угловой удар. Мы говорим о несуществующем пенальти на 104-й минуте полуфинала Евро!»

Lerc42: «Даже слепой видит, что между УЕФА и Англией происходит что-то странное».

Swimmy: «Англию нужно уважать, несмотря на ошибки судейства. Они заслужили выйти в финал. Англичане быстрые, молодые и, вероятно, обладают большей индивидуальностью, чем мы. <...> У нас более сплочённая команда, два Кубка мира нам подарила итальянская мудрость. Если мы выигрывали, то не из-за ценности отдельных людей, а из-за технической и тактической подготовки, превосходящей оппонентов. Именно поэтому нам завидуют по всём мире».

Monocretico1: «Я просто хочу посмотреть, сделают ли они [судьи] такое против нас».

Trdn33: «Тот факт, что англичане играли лучше и заслужили эти 120 минут, совершенно ничего не объясняет. Побеждает тот, кто забьет хотя бы на один гол больше соперника, а не тот, у кого было 10 упущенных шансов и кто больше владел мячом. Дать возмутительный несуществующий пенальти на 104-й минуте матча — это то же самое, что решить исход игры. После такого позора Дания не смогла восстановиться и сравнять счёт. Что им было делать? В идеальном мире, где ничего не зависит от денег, всей команде нужно было просто снять футболки и уйти с поля».

Verorelax: «Я надеялся, что Дания выйдет в финал, но решения рефери не обсуждаются и не комментируются».



Vate della Daunia: «Англия уже победила, играть бесполезно!»



Cat Vader: «Учитывая вчерашний полуфинал, финал будет формальностью. Но в любом случае наилучшие пожелания нашим футболистам!»



Senonsonomatti....: «Европейцы изначально погружены в политику. <…> Финал неизбежно будет частью этого шоу».



John: «Теперь у нас пенальти – это когда судья свистит, а не когда произошло нарушение».



Куйперс четырежды обслуживал матчи сборной Италии на мировых первенствах: один закончился её победой, два – ничьей и один — поражением.