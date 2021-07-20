Грандиозный скандал в английском футболе. Игрока АПЛ обвинили в педофилии

Вчера вечером английская газета Daily Mail распространила информацию, которая повергла многих болельщиков в шок. Футболиста клуба АПЛ арестовали по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Полиция начала расследование, а чуть позже даже стал известен клуб потенциального растлителя. Рассказываем об очередном крупном скандале в Англии.

Что об этом известно?

В полиции сообщили только, что футболист был задержан несколько дней назад и ему 31 год.

«Офицеры задержали 31-летнего мужчину в пятницу, 16 июля 2021 года, по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей», — говорится в заявлении полиции.

Позже игрока отпустили под залог. Но, по информации The Sun, в начале июля полиция провела обыск в его доме.

«Несколько предметов были изъяты полицейскими. Его допрашивали в связи с очень серьёзными преступлениями», — сказал в интервью The Sun неназванный источник.

Минувшей ночью стал известен клуб, за который выступает футболист. «Эвертон» выступил с заявлением, отметив, что отстранил игрока и готов сотрудничать со следствием.

«Эвертон» может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследовании и в настоящее время не будет делать никаких заявлений», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Кто может быть замешан в скандале?

Сейчас известно, что футболисту 31 год и он женат. Под такое описание подходят два футболиста «Эвертона» — Гилфи Сигурдссон и Фабиан Делф. Но в соцсетях больше пишут об исландце. К тому же его супруга Александра Хельга Иварсдоттир удалила страницу в «Инстаграме».

В сентябре 2020 года бывшего футболиста мадридского «Реала» и сборной Германии Кристофа Метцельдера обвинили в хранении и распространении детской порнографии. В том же месяце экс-футболист дал признательные показания.

А один из самых крупных скандалов в Англии на сексуальной почве случился в 2016 году. Тогда футболист «Сандерленда» Адам Джонсон был задержан полицией по подозрению в педофилии. Позже в суде он признался, что целовался с 15-летней девушкой, отметив, что не имел с ней сексуальных связей. Но «Сандерленд» разорвал контракт с Джонсоном, а суд приговорил его к шести годам тюремного заключения. Адам отсидел только полсрока, выйдя на свободу уже в марте 2019 года.