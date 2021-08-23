Болельщики подрались с футболистами «Марселя». Дебош на матче чемпионата Франции

Похоже, «Марселю» в этом сезоне чемпионата Франции лучше не ездить на гостевые матчи. Второй выезд подряд завершается для провансальцев конфликтом с болельщиками соперника. В первом туре Лиги 1 фанаты «Монпелье» кидали с трибун бутылки в игроков «Марселя» после того, как команда Хорхе Сампаоли превратила по ходу матча поражение 0:2 в волевую победу со счётом 3:2. Тогда пострадал запасной полузащитник Валентин Ронжье: одна из бутылок попала ему в лицо и разбила губу. Судья ненадолго прерывал игру, а после матча полиция арестовала двух участников беспорядков. Теперь же похожая история случилась на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

Проблемы с болельщиками соперника у «Марселя» опять начались по ходу второго тайма. Только теперь провансальцы к этому моменту уступали в счёте 0:1 после гола одного из героев Евро-2020 Каспера Дольберга. После перехвата в центре поля и атаки правым флангом Джордан Лотомба сделал передачу в район вратарской, а датчанин грудью переправил мяч в сетку. Забитый Дольбергом мяч мог остаться самым ярким событием встречи, если бы не события, случившиеся на 75-й минуте игры.

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

«Марсель» заработал угловой на левом фланге, и в этот момент с трибуны полетели бутылки. Одна из них попала в звезду гостей Димитри Пайета. Атакующий полузащитник упал на землю, но быстро поднялся и на эмоциях бросил бутылку обратно в сторону трибун. Необдуманный поступок футболиста спровоцировал ещё большую агрессию со стороны фанатов. Несколько десятков поклонников «Ниццы» выбежали на поле, кто-то попытался подраться с футболистами. Завёлся даже главный тренер «Марселя»: горячего южноамериканца Сампаоли, который почему-то хотел помять лицо защитнику хозяев Жан-Клеру Тодибо, держали несколько человек. В результате стюарды кое-как затолкали разгорячённых представителей гостей в подтрибунное помещение. Трибуны же успокаивал президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер.

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После длительной паузы и консультаций с Лигой 1 командам было предложено возобновить игру. Футболисты «Ниццы» вернулись на поле и начали разминаться, а вот игроки «Марселя» отказались продолжать встречу. Президент провансальского клуба Пабло Лонгория заявил об этом официальным лицам. Причина нежелания гостей играть дальше связана с невозможностью обеспечения безопасности участников матча. В «Твиттере» появились фотографии повреждений полузащитников «Марселя» Маттео Гендузи и Луана Переса, полученных в результате нападения фанатов.

Тем временем стало известно, что один из помощников Сампаоли, Хорхе Дезио, нанёс удар фанату «Ниццы», из-за которого тот упал. За агрессивное поведение тренеру «Марселя» грозит длительная дисквалификация.

Капитан «Ниццы» Данте пытался уговорить игроков «Марселя» доиграть оставшееся время, но те не согласились. В результате судья Бенуа Бастьен, формально возобновив матч, досрочно дал финальный свисток. По сообщению французских СМИ, в связи с отказом провансальцев продолжать встречу им, согласно регламенту Лиги 1, должны присудить техническое поражение.