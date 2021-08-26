Такого Азмуна нельзя продавать! «Зенит» победил ЦСКА, не показав лигочемпионской игры

Иранец выдал ещё один результативный матч, а другой претендент на отъезд в Европу Влашич потерялся на поле.

В центральном матче 6-го тура РПЛ «Зенит» победил в Санкт-Петербурге ЦСКА.

Менее чем за час до матча с ЦСКА зенитовцы узнали, с кем им придётся играть на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперниками санкт-петербургской команды стали «Челси», «Ювентус» и «Мальмё». Суровый жребий! Интересно, повлияла ли эта новость на настрой игроков сине-бело-голубых?

В основу «Зенита» не попал Дзюба, а в основу ЦСКА — Влашич. Капитан сборной России на Евро-2020 сейчас просто проигрывает конкуренцию. У хорвата другая причина: как стало известно «Чемпионату», Никола сообщил, что не готов играть в стартовом составе из-за интереса к нему «Вест Хэма».

Алексей Березуцкий, возможно, ждал от «Зенита» игры с дуэтом Дзюба — Азмун в атаке — выпустил трёх крупных центральных защитников. Тактическая схема ЦСКА в Санкт-Петербурге условно выглядела как 5-4-1. Красно-синие сделали явный акцент на глубокую оборону и контригру.

«Зенит» начал мощно. Без Дзюбы сине-бело-голубые стремятся больше комбинировать низом на скорости и должны по идее лучше прессинговать. По первым минутам можно было подумать, что у чемпиона России всё пойдёт как по маслу. Команда Сергея Семака провела несколько опасных атак, заработала пять угловых, а Малком едва не забил с передачи Ракицкого, как туром ранее в Уфе. Зенитовские 4-2-3-1 легко трансформировались в ромб, а Клаудиньо, Азмун, Малком, Вендел и Кузяев перегружали центр за счёт хитрого движения. Всегда имелись варианты с открытыми игроками между линиями за спинами опорников ЦСКА. При обороне санкт-петербуржцы выжимали соперника на флангах и там лишали мяча.

Но «Зенит» не забил. Во всём есть свои плюсы и минусы: например, без Дзюбы и Ерохина мало высоких игроков в штрафной соперника. А с середины первого тайма игра стала меняться. У хозяев ухудшилось движение, появились проблемы в прессинге и единоборствах, тогда как гости подстроились под соперника. В частности, Чалов стал активнее играть по Ракицкому, мешая «защитнику-плеймейкеру» продвигать мяч. Кажется, пока не до конца понимает свою роль при обороне и Клаудиньо. В общем, вторая половина тайма осталась за ЦСКА.

На исходе трети матча «Зенит» дважды в течение пяти минут спасла от пропущенного мяча штанга! В обоих эпизодах поучаствовал экс-зенитовец Заболотный, и оба раза армейцы создавали ширину за счёт рывков фланговых игроков — Фернандеса и Облякова. В одном случае Дзагоев здорово исполнял удар внешней стороной стопы, в другом — сам Антон был неточен. Вернее, показал неуместную точность: попал в тоненькую штангу вместо широких ворот. «Зениту» просто повезло не проиграть эти 45 минут. Гости, кстати, и по ударам чуть-чуть превзошли хозяев — 6:5 (в створ — 2:1).

Семак постарался решить проблемы, возникшие в последние 20 минут, переходом на другую схему. Тренер «Зенита» добавил третьего центрального защитника (Чистякова вместо Караваева), чтобы добавить надёжности в центре и лучше справляться с выигрывавшим много верховой борьбы Заболотным. А вот у ЦСКА неожиданно уже в перерыве вышел Влашич.

Клаудиньо стал смещаться в левый полуфланг: Семак пока только пытается понять, в какой роли лучше использовать олимпийского чемпиона. Требовать, чтобы новичок с первых дней в «Зените» делал разницу, нельзя, тем более и стоит он не как Халк, а всего € 12 млн. До своей замены чуть-чуть потерявшийся на поле Клаудиньо отметился очень неточным ударом из хорошей позиции из-за штрафной, а поменял бразильца Дзюба. Сегодня Артём получил полчаса.

ЦСКА стал играть повыше, чем до перерыва, поднял линии. Свежий Влашич должен был добавить остроты, но уровень готовности хорвата оставляет желать лучшего. Николе недостаёт легкости, кажется, что у него есть лишний вес. Поэтому Березуцкий, очевидно, не получил того, чего хотел от перестановки фигур впереди. Заболотный устал — у ворот Кержакова стало спокойнее.

Не исключено, что для Влашича и Азмуна это был последний матч в РПЛ. При этом в новом сезоне нападающий «Зенита» точно успешнее продаёт себя в Европу, нежели полузащитник ЦСКА. На 82-й минуте сработала старая добрая связка Дзюба — Азмун. Россиянин доставил мяч до иранца, который здорово разобрался с Бийолом и ударом с носка послал мяч в сетку при помощи рикошета от штанги.

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Влашич не помог ЦСКА и в концовке, когда требовалось отыгрываться. Во втором тайме армейцы уступили по ударам в створ 0:5, а по общему количеству ударов — 4:9. Никола совершил 28 касаний мяча и дважды неточно пробил. Ещё в его активе одна ключевая передача. Этого было мало — ЦСКА проиграл.