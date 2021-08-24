«Спартак» – за смягчение, «Зенит» – за отмену. Кто в РПЛ выступает против лимита?

Вчера в РПЛ состоялось совещание по вопросу возможного смягчения или полной отмены лимита на легионеров. Окончательное решение РПЛ вынесет 31 августа, потом своё слово скажет РФС, затем – министерство спорта. Рассказываем, что о возможных изменениях думают в клубах РПЛ.

«Зенит»

«Надеюсь, что со следующего сезона лимит и будет отменен, – заявил сегодня Сергей Семак официальному сайту «Зенита». – Моя позиция осталась неизменной: я против лимита, мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов. Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдёт на пользу. Думаю, что для результатов наших клубов в Европе это будет небольшим плюсом».

«Спартак»

По нашей информации, в «Спартаке» не против полной отмены лимита на легионеров, но выступают за его смягчение. В клубе не против формата «10+15», но при этом, по мнению клуба, должны соблюдаться определённые критерии для легионеров. Если игрок не будет им соответствовать – клуб должен переводить деньги в специальный фонд, который поощряет тех, кто развивает и активно задействует доморощенных игроков. Если позже легионер вырос и стал соответствовать критериям – деньги клубу возвращаются.

«Локомотив»

В «Локомотиве» пока выбирают аккуратные формулировки, но подчеркнули важность длительность предполагаемых перемен:

«В первую очередь необходимо, чтобы все принимаемые изменения действовали минимум три года, – заявили «Чемпионату» в пресс-службе клуба. – «Локомотив» адаптирован к тем условиям и к той ситуации, что есть на данный момент. Локомотив полностью поддерживает позицию РФС по доморощенным футболистам и готов даже её усилить. Что касается изменения лимита на легионеров и количественных ограничений для иностранных игроков, то этот вопрос необходимо тщательно проработать».

Своё видение клуб уже предоставил РПЛ и сообщит на общем собрании лиги 31 августа. Главное – все возможные изменения должны вводиться минимум на три года.

«Рубин»

В казанском клубе, по сообщениям коллег из «РБ-Спорт», на совещании выступили за полную отмену лимита на легионеров.

«Сочи»

В «Сочи» поддержали идею отмены лимита на легионеров.

ЦСКА

ЦСКА тоже за реформы – по сообщению Sport24 на совещании клубов РПЛ армейцы выступили за отмену лимита на легионеров.

«Динамо»

По информации «Чемпионата», в «Динамо» выступают за отмену лимита на легионеров.

«Химки»

В «Химках» выбрали аккуратную позицию. «Если у РФС есть позиция по изменению лимита, и в РФС думают, что так будет лучше — мы не можем не поддержать, – заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков Sport24. – Эффективность, опять-таки, покажет только время. По мне, легионеры в нашем первенстве вредят и не дают развиваться нашим футболистам. Легионерам должны быть предъявлены жёсткие требования при приобретении».

«Ростов»

В «Ростове» сегодня выступили с официальным заявлением на своём сайте – и там высказались против полной отмены ограничений:



«Мы против полной отмены лимита. Цель отмены лимита – успешное выступление клубов в еврокубках, а также хорошая игра сборной России. Однако при старом лимите на легионеров (6+5) результаты наших команд в Европе были на приличном уровне, чего не скажешь про нынешнюю ситуацию. Сбалансированный вариант лимита на легионеров – «10+15», к которому мы должны прийти с сезона-2023/24 – это позволит соблюсти определённый баланс, продолжит стимулировать клубы вкладывать в развитие детско-юношеского футбола и в то же время сделает лимит менее жёстким».

«Краснодар»

Клуб Сергея Галицкого, по нашей информации, за полную отмену лимита на легионеров.

«Ахмат»

Гендиректор грозненского клуба заявил Sport24, что РПЛ не готова к полной отмене лимита. «Мы только недавно в экстренном порядке избавлялись от иностранцев, не можем же теперь так же избавляться от русских игроков, – сказал Айдамиров. – А лимит «10+15» вынудит наших футболистов больше конкурировать с иностранцами».

«Урал»

Григорий Иванов – президент «Урала», тоже против полной отмены лимита:



«Нужно делать лимит «10+15», иначе будет тяжело набирать игроков в сборную, мы пока не созрели, чтобы отменять его полностью. Когда рынок будет насыщен отечественными футболистами, только тогда можно думать о таких изменениях, но я могу ошибаться.



После отмены — клубы будут закупаться зарубежными игроками, нам тоже наверно придётся. Но у «Урала» хорошо работает академия, молодёжный состав. Сейчас можно найти дешевле иностранца и, если все пойдут по этому пути, мы тоже будет стараться усилить состав».

«Уфа»

Шамиль Газизов, гендиректор «Уфы», заявил «Чемпионату», что изменений надо подождать: «Что касается лимита, все понимают, что сейчас надо ещё поработать при нынешнем лимите, но со временем переходить на другие форматы. «10+15»? Понятно, что это не сейчас. Мы же не можем принять, а в следующем году отменить — это неправильно/ Большинство клубов за рациональное зерно, но ещё год-два надо поработать при нынешнем лимите. За это время приготовить нормальный переход».

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» поддерживает смягчение нынешнего лимита по формуле «10+15», но считает необходимым ввести определённые критерии качества легионеров. Например, речь может идти о том, что в заявку клубов РПЛ могут попадать только легионеры, являющиеся игроками сборных своих стран.

«Крылья Советов»

В самарском клубе отказались как-либо комментировать возможную отмена лимита и своё позицию по этому вопросу.

«Нижний Новгород»

Позицию клуба, специально для «Чемпионата», пояснил гендиректор клуба Равиль Измайлов:



«Если мы решаем и решим вопрос с отменой лимита, это нужно делать постепенно. В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена. Но, подчеркну, только постепенный. Но непонятны критерии к иностранцам, потому что у топ-клубов они совсем другие нежели у нас. Цифры зарплат и уровень игроков абсолютно разный».