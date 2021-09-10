Шикарный «удар скорпиона» и ещё четыре шедевра из Ла Лиги. Лучшие голы августа

Стоило Месси уехать во Францию, как результативность Примеры упала до неприлично малых величин. 63 мяча в трёх турах — всего лишь 2,1 гола за игру. Ни одна команда не набрала девять очков в трёх матчах. А среди команд с семью баллами есть не только «Атлетико», забивший пять мячей, но даже «Мальорка», оформившая строго по голу в каждом туре.



Посмотреть, тем не менее, было на что.

Мемфис Депай. «Атлетик» — «Барселона», 2-й тур

Голландец летом перешёл из «Лиона» — и, видимо, стал главным ответственным за магию. Игра в Бильбао складывалась для каталонцев очень тяжело, они рисковали проиграть, но Депай пушечным ударом в ближний угол застал вратаря врасплох и спас ничью.

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Винисиус Жуниор, «Леванте» — «Реал», 2-й тур

Чемпионат только начался, а серьёзная претензия на лучший выход на замену уже оформлена. «Реал» плохо играл в Валенсии, он должен был проиграть, но бразилец, которого покупали в качестве замены Роналду, за полчаса показал хай-класс. И в матче с «Леванте» он сделал это дважды.



Первый гол. Винисиус на крейсерской скорости улетел от защитника и переиграл вратаря…

Винисиус Жуниор, «Леванте» — «Реал», 2-й тур

Тот же матч, тот же герой. Винисиус со сверхострого угла в борьбе с защитником классно закрутил мяч.



«Реал» всё равно не выиграл у второй команды Валенсии (сыграли невероятные 3:3), но, возможно, заработал кое-что даже важнее трёх очков. Винисиус перешёл из «Фламенго» три года назад, до сих пор не стал стопроцентным игроком основы и напрягал всех причастных к «Реалу» ужасной реализацией. Такие матчи, как с «Леванте», дают надежду, что бомбардир созрел.

Ману Тригерос. «Атлетико» — «Вильярреал», 3-й тур

«Атлетико» выиграл прошлый чемпионат и трансфером Гризманна подчеркнул амбиции на защиту титула. Банда Симеоне шла бы без потерь и сейчас, если бы не такие прекрасные голы в исполнении «Вильярреала». Ману Тригерос после прострела с фланга идеально пробил в касание. Мяч пролетел совсем близко от перчаток Облака, но отразить настолько пушечный удар можно было только случайно.

Карлос Солер. «Валенсия» — «Алавес», 3-й тур

Когда «Валенсии» становится совсем плохо, её начинают тянуть из пучины воспитанники. В домашней игре с «Алавесом» Карлос идеально подстроился и шикарным ударом скорпиона замкнул подачу в исполнении Гедеша. Солер отметился голом в каждом из трёх стартовых туров — и именно благодаря его взрывному старту «Валенсия», которой пророчили чуть ли не вылет, идёт среди лидеров.

А какие голы запомнились вам?