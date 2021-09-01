Симеоне в уникальной ситуации. Впервые «Атлетико» – фаворит чемпионата

Уже с уходом Месси стало понятно, что Испанию ждёт необычный сезон. Необычный – не в каком-то эмоциональном смысле, а сугубо в практическом. Сравним расстановку сил.

«Барселона» — либо главный фаворит чемпионата, либо один из двух фаворитов в последние лет 15, потеряла своего главного игрока этого периода. Удар? Да, колоссальный. И не только потому, что Месси, например, лучший бомбардир прошлого сезона (отрыв от второго места – семь голов). А ещё потому, что вокруг него строилась вся игра. Когда уходит человек, который был в начале и в конце каждой атаки, то очевидно, что нужно время на перестройку.

«Реал» — тот же статус, один из двух фаворитов каждого сезона, начиная с прошлого и заканчивая глубокой древностью начала нулевых. Но потерял тренера, который был ключевой фигурой последних успехов. А Карло Анчелотти – адекватная по стилю замена, но точно не шаг вперёд. С учётом неброской трансферной политики последнего сезона, вернуть привычный статус фаворита можно было с помощью усиления состава. И Флорентино Перес пытался. Если бы в «Реал» перешёл Мбаппе, это было бы не только усилением атаки, но и огромной медийной победой: Лига потеряла одного из лучших игроков мира, но сразу получила другого. И он в Мадриде. И даже 180 млн евро не проблема. Это было бы мощное заявление о силе, но не вышло. А ещё на взамен Рамоса и Варана пришёл только Алаба. Ну и Камавинга, но это усиление полузащиты на будущее, а не здесь и сейчас.

К спортивным проблемам нужно добавить имиджевые. У «Барселоны» нет денег не только на трансферы, но даже на обслуживание зарплат. Чтобы заявить Депая и Агуэро, пришлось договариваться с ветеранами о сокращении – очередном. «Реал» в центре войны в УЕФА из-за Суперлиги, которую Перес сейчас отстаивает чуть ли не в одиночку. Но он идёт до конца и судится. Правда, суд он, возможно и выиграет, но не информационную войну – она проиграна безнадёжно.

Остаётся «Атлетико». Диего Симеоне выиграл чемпионат дважды за 10 лет, и это огромное достижение для тренера, у которого не было Месси и Роналду, в эпоху Месси и Роналду. Его ограниченные ресурсы органичным образом дополнили философию и превратили «Атлетико» в своеобразный бренд. Никогда не фавориты, но всегда где-то рядом и всегда готовы воспользоваться слабостью флагманов. Это пираты, но чем дальше, тем больше – по собственному выбору. Потому что постепенно «Атлетико» окреп финансово.

Факт, который доказывает, до какой степени выровнялся баланс сил: по сумме входящих и исходящих трансферов за последние пять лет «Атлетико» и «Реал» равны. Оба клуба ушли в минус на 100 млн евро. «Реал» потратил 688 млн, а продал на 584, «Атлетико» потратил 661 млн, а продал на 561. Политика «Реал» очень изменилась в последние годы, например за последние два на игроков потратили только 30 млн (заработали около 200). Да, можно также сравнивать общие бюджеты обоих клубов, зарплатный фонд – всё это заметно в пользу «Реала». Но о финансовой пропасти больше говорить нельзя.



А что касается конкурентоспособности на поле – есть результат. «Атлетико» выиграл последний чемпионат. И с тех пор «Реал» потерял Зинедина Зидана и не смог – даже за большие деньги – купить Мбаппе. А «Атлетико» никого не потерял и взял в аренду Гризманна. Этот переход, завершённый в последние минуты трансферного окна, переворачивает сезон и делает его уникальным.



Во-первых, это снова ослабление «Барселоны». Да, Гризманн, к сожалению, так и не заиграл на уровне, которого от него ждали. Да, он стал всего лишь второстепенным персонажем, полезным в подыгрыше командным игроком, а не мастером продвижения мяча и смелым креативщиком. Но даже эта неудачная версия Гризманна в прошлом сезона набрала 20 результативных действий в чемпионате. Это большая потеря. Арендованный вместо него Люк де Йонг – форвард с узкой специализацией. Он хорош в игре головой и почти не участвует в розыгрыше мяча – полная противоположность Гризманна.

Во-вторых, Гризманн возвращается к тренеру, у которого показывал лучший футбол в жизни и в клуб, где он попал в шорт-лист «Золотого мяча». И ему даже не нужно возвращаться на прежний уровень, достаточно просто не провалиться. В «Атлетико» сейчас другие герои, Суарес забил больше 20 голов в прошлом сезоне, Корреа постепенно стал незаменимым игроком основы, есть также Льоренте, полезный на любой позиции. Понятно, что Гризманну найдётся место на поле, сам Симеоне под конец трансферного окна сказал, что ему нужен ещё один форвард, а Суарес в силу возраста точно не проведёт на высоком уровне весь сезон. Но расстановка сила такая, что «Атлетико» в целом уже не будет зависеть от того, покажет ли Антуан свой лучший футбол.

Вот что делает ситуацию уникальной. «Атлетико» — чемпион, но и усилился заметнее всех. Пока «Барселона» разменяла Месси на Депая и Люка де Йонга, а «Реал» — Рамоса и Варана на Алабу, Симеоне получил потенциально одного из лучших игроков лиги. Размен Сауля, ставшего жертвой психологических проблем, на де Пауля, одного из самых креативных игроков Серии А в прошлом сезоне, тоже выглядит усилением.

Поэтому, хотя при существующих «Реале» и «Барселоне» это странно писать, но по формальным признакам впервые фаворит – «Атлетико». Самая сильная команда прошлого сезона, у которой меньше всего проблем и лучшее усиление. Абсолютно уникальная ситуация для чемпионата, да и для самого Симеоне.



Выиграв первое чемпионство с «Атлетико», Симеоне на следующий сезон пришёл третьим, набрав на 12 очков меньше. Но та команда, пусть в чём-то и превосходила нынешнюю, не имела настолько прочного экономического фундамента. «Барселону» возглавил Луис Энрике и выиграл требл, а «Реал» оправился от переходного сезона (с Рафой Бенитесом) под руководством Зидана. Откат «Атлетико» был ожидаем. Сейчас всё наоборот. Не победа «Атлетико» будет сенсацией, а победа кого-то другого станет неудачей Симеоне. Но дело не только в давлении.



Человек, который создал в Испании новую силу с антигламурным стилем. Тренер, чей футбол способен доставить физическую боль нейтральному зрителю, привыкшему ассоциировать Испанию с перепасовками «Барселоны» и звёздами-индивидуалистами «Реала». Ему было легко строить клуб-андердог, такой пиратский бренд. Теперь так больше нельзя. Самоощущение клуба должно измениться. В этом главный вызов для Симеоне.