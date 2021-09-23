Командовать российскими судьями будет португалец. Кто такой Витор Перейра

После ухода Виктора Кашшаи с поста главы судейского департамента РФС его место занял другой иностранец. Теперь навести порядок в российском арбитражном корпусе попробует португалец Витор Мело Перейра. Изучили его биографию — выделили главное.

Витор Перейра Глава департамента судейства РФС: Горд находиться здесь. Было большой честью получить приглашение работать в такой великой стране и большой федерации. У меня богатый опыт работы судьёй и более 15 лет работы в четырёх странах в качестве руководителя судейского департамента. Успел увидеть, что в РФС собралась хорошая команда. Понимаю, что страна большая, много регионов, но надеюсь, что нам удастся определить все 85 регионов в одну команду и улучшить уровень судейства. Мы планируем сделать процесс максимально прокаченным, установить хорошую связь со всеми участниками футбольного мира. Постараемся наладить контакт с местными федерациями. Нам нечего скрывать и прятать. Мы хотим, чтобы наша работа была открытая. Футбол — моя жизнь, судейская работа — моя страсть. Это стало большим вызовом, с нетерпением жду возможности приступить к работе. Нам предстоит многое сделать и многого добиться. Принять этот вызов было не так сложно, я с удовольствием это сделал. Уверен, что получу удовольствие от российского футбола.

Лишил Францию плей-офф ЧМ-2002 и удалял легендарного Рафу Маркеса

В 1989 году Перейра начал работать на матчах чемпионата Португалии, а спустя восемь лет получил нашивку ФИФА. Уже на ЧМ-1998 он отработал игру группового этапа между сборными Ямайки и Хорватии (1:3), а в 1/8 финала рассудил Германию и Мексику (2:1).

Спустя два года Перейра получил назначение на три матча Евро-2000. На групповом этапе португалец рассудил Италию и Швецию (2:1), а также Югославию и Словению (3:3). В четвертьфинале Витор получил матч Италии и Румынии (2:0).

Есть в его послужном списке и несколько больших матчей клубов. Например, в 2001 году Перейра обслуживал матч Суперкубка УЕФА между «Баварией» и «Ливерпулем» (2:3), а в следующем году — финал Кубка УЕФА между голландским «Фейеноордом» и дортмундской «Боруссией» (3:2).

Трижды португалец пересекался с российскими клубами. В 1998 году он отработал на первом полуфинале Кубка обладателей кубков «Штутгарт» — «Локомотив» (2:1) и игре ¼ финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Аякс» (1:0). Под его свист красно-белые вышли в полуфинал еврокубка!

Спустя три года Перейра вновь встретился с железнодорожниками — в легендарной переигровке с «Тиролем». У Юрия Сёмина должны остаться хорошие воспоминания о работе Перейры: в середине второго тайма он облегчил задачу москвичам, выгнав с поля нападающего Хёртнхагля. Минимального поражения (0:1) москвичам хватило для прохода в групповой турнир Лиги чемпионов. «СЭ» на следующий день вышел с громкой шапкой: «Нигматуллин победил «Тироль» и УЕФА». С лавки запасных «Тироля» за подвигами соотечественника и коллеги по сборной наблюдал Станислав Черчесов.

На ЧМ-2002 в Корее и Японии Перейра влип в скандал, ошибочно засчитав гол Йон-Даля Томассона в ворота сборной Франции. При счёте 1:0 в пользу Дании 26-летний нападающий вошёл в штрафную и рукой уложил на газон Марселя Десайи, удвоив преимущество своей сборной. Перейра не разглядел нарушения в этом эпизоде, таким образом, оставив Францию за бортом ЧМ-2002.

Ашот Хачатурянц Глава судейского комитета РФС Хотел бы объявить о начале сотрудничества с Перейрой. Это уникальный человек, сочетающий в себе богатейший уровень профессионального судьи и функционера на данной должности много лет. Это качество необходимо всему судейскому корпусу для успешного завершения реформы. Перед ним стоит несколько задач. Одна из основных — анализ текущей ситуации, реформа системы обучения судей. Это принципиальный вопрос для нас. Также есть задача, заключающаяся в создании базы для обучения. Витор является автором книги «Таланты и наставники». Она в ближайшее время будет переведена на русский. Думаю, что до конца года Витор составит дорожную карту своей работы. Рассчитываем, что она будет проведена в ближайшие два года с возможной пролонгацией контракта. Витор — известный человек в системе УЕФА, отзывы о его работе и книги есть в прессе. Сочетание опыта и явилось главной причиной нашего выбора. Что касается россиян, то мы не рассматривали их на эту должность.

Тем не менее португальца назначили на матч 1/8 финала между Мексикой и США (0:2), где он вновь оказался в центре внимания. Перейра показал 10 жёлтых карточек (по пять каждой команде) и удалил с поля на 88-й минуте мексиканца Рафу Маркеса. В том же 2002 году Витор завершил карьеру арбитра.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Где потом работал Перейра?

После окончания карьеры он стал обучать арбитров, объездив весь мир в качестве инструктора ФИФА. В 2011 году Перейра даже удостоился специальной премии от международной федерации. Также португалец выпустил программную книгу для арбитров под названием «Таланты и наставники».

Витор Перейра Глава департамента судейства РФС Обвинения в лояльном отношении к «Бенфике»? Должен заявить, что мой любимый клуб в Португалии — «Спортинг» Лиссабон, злейший враг «Бенфики».

Перейра уже занимал должность руководителя арбитров — в Чехии и Греции. В 2018 году он поставил на финал Кубка Греции АЕК – ПАОК (0:2) испанского рефери Борбалана, и с тех пор решающую игру турнира там традиционно обслуживают иностранцы. Возможно, теперь стоит их ждать и в России.