Узнали, как работает самый обсуждаемый орган нашего футбола. ЭСК решает, прав ли был судья

В этом сезоне клубы РПЛ часто заявляли после матчей, что направят жалобу на судейство в РФС, а именно – в экспертно-судейскую комиссию, орган, который дает окончательную оценку, правильно ли поступил судья в том или ином эпизоде. После каждого тура результаты заседаний публикуются (раньше, кстати, такого не было), а на канале РФС выходит видео-разбор решений с одним из экспертов.

Если не видели, то выглядит это так.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на официальном канале РФС в YouTube.

А как работает система самого обсуждаемого органа российского футбола изнутри – сейчас расскажем.

В комиссию входят три иностранца – бывшие профессиональные арбитры, которые судили международные матчи высшей категории

Всего в комиссию входит восемь человек: глава судейского комитета Ашот Хачатурянц, который выступает как модератор и организатор (он не принимает участия в голосовании), бывшие профессиональные судьи и действующие инспекторы УЕФА. Список следующий: Виктор Кашшаи (руководитель Департамента судейства), Сергей Фурса (руководитель Департамента инспектирования), Франк Де Блекере (бывший арбитр ФИФА), Вольфганг Штарк (бывший арбитр ФИФА), Сергей Зуев (инспектор ФИФА), Николай Левников (национальный инструктор, инспектор ФИФА), Юрий Баскаков (руководитель программы «Таланты и наставники», инспектор ФИФА). Ответственный секретарь комиссии – заместитель руководителя Департамента судейства Павел Каманцев.

«Беспристрастность обеспечивается за счёт того, что решение принимают несколько человек и присутствием в составе комиссии иностранцев – у них нет конфликта интересов по отношению к российским судьям или клубам, потому что о существовании многих команд и имён они узнали только в 2020 году», – говорит Каманцев.

По его словам, количество экспертов такого уровня на судейском «рынке» небольшое – многие уже заняты в ФИФА, УЕФА, федерациях или экспертных панелях. При необходимости изменить состав комиссии свободным судьям и инспекторам направляются предложения, обсуждаются условия работы, а уже после из тех, кто соглашается, Александр Дюков выбирает наиболее подходящих кандидатов.

Такой состав был сформирован и утверждён президентом РФС в начале 2020 года.

ЭСК рассматривает только те моменты, которые указаны в жалобе клубов. И то не все: следуют протоколу VAR + смотрят ситуации со второй жёлтой

📝 ЭСК – юрисдикционный орган, который работает по заявлению: члены комиссии не могут рассмотреть тот или иной эпизод, если по нему не было обращения от клубов или президента РФС. Также в Положении закреплены основания для запроса.



🆗 Комиссия выносит экспертное суждение по ключевым спорным моментам, которые повлияли или могли повлиять на ход или исход матчей, в то время как Департамент инспектирования оценивает работу арбитра в целом, выставляя оценку в соответствии с принятой в мире шкалой.



🔍 Заседание в большинстве случаев проходит так: включают конкретный момент, указанный в жалобе клуба (все записи направляются экспертам заранее), после чего его изучают с разных ракурсов, замедленной съёмке, и т.д. По очереди к оценке эпизода секретарь комиссии вызывает экспертов, каждый высказывает своё мнение, после чего происходит подсчет голосов и выносится финальное решение комиссии – прав был арбитр и VAR или нет. Давайте на примере.



«Спартак»-«Сочи», эпизод на 40-й минуте: полузащитник «Сочи» Сергей Терехов врезался в Павла Маслова, за что получил жёлтую карточку. Москвичи тогда обратились в комиссию, указав и этот момент – по их мнению, тут нужно было дать красную. Секретарь комиссии несколько раз проигрывает эпизод, показанный с разных ракурсов, после чего даёт слово членам комиссии. Все единогласно сходятся, что место и сам контакт (в стопу на земле), несмотря на безрассудность и возможную опасность для здоровья игроку «Спартака», говорят о вынесении жёлтой карточки. Это только один момент, а был ещё фол на Жиго и легендарное «Проверим-проверим».



«Этот матч разбирали дольше обычного, – говорит Каманцев, – Смотрели использование камер VAR, слушали аудио переговоров, чтобы понять совокупную причину решения Казарцева, который был в поле, и Еськова, который сидел на VAR».

«Полноценно рассмотреть эпизод помогает использование дополнительного ракурса, – продолжает он. — Например, в прошлом году был момент с «игрой рукой» Айртона: со всех камер казалось, что была рука, а камера с другой стороны поля показала, что мяч попал в живот. Ещё был один спорный момент с рукой – у Ракицкого в матче «Зенит» — «Спартак». Тогда спорили, был ли отскок в руку от ноги или прямое попадание. Но после просмотров дополнительных ракурсов, не вошедших в телевизионную трансляцию, комиссия установила, что касания руки вообще не было: мяч прошёл от неё в сантиметре, не изменив траекторию и продолжив вращение.



💬 Бывают моменты, которые вообще не вызывают дискуссий: высказывается первый эксперт, и, если других мнений нет, вопрос закрывается. «Нет смысла в долгих обсуждениях, когда ситуация очевидна и все эксперты единодушны во мнении», – говорит Каманцев.



🔍 Часть моментов из обращений клубов вообще не рассматривается, поскольку они не являются ключевыми спорными моментами матча: например, первая жёлтая карточка или опасный штрафной. Такие ситуации рассматриваются Департаментом инспектирования, который может понизить оценку арбитра. А ЭСК изучает нарушения правил игры при забитых голах, эпизоды с назначением или неназначением пенальти, ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй жёлтой (только при наличии внесенной ранее по времени в протокол первой ЖК), ошибки в идентификации наказанных игроков. Также комиссия рассматривает спорные эпизодов по запросу КДК РФС.



«Бывает, что клубы направляют обращения о предвзятости судейства в матче из-за большого количества спорных моментов, – говорит Каманцев. – В таких случаях важно понимать, что ЭСК не принимает решений о наличии предвзятости судейства, но может провести анализ всех действий арбитра по ходу игры на наличие признаков предвзятости. Он проводится по обращению Президента РФС, Генерального секретаря РФС, председателя Судейского комитета РФС или по решению председателя ЭСК. Такой механизм был добавлен, чтобы учесть все возможные ситуации. На практике в подавляющее большинстве случаев неверные решения судей связаны с неквалифицированной работой, а не с предвзятостью».

Решение комиссии принимается простым большинством голосов. Если мнения разделились поровну, принимается сторона судьи

Да, членов комиссии, имеющих право голоса, семь человек – поэтому кажется, что голоса не могут разделиться «за» и «против» в равном количестве. Но нет: во-первых, потому что бывают пропуски заседаний по уважительной причине (пусть это и происходит крайне редко); во-вторых, есть ситуации, когда возникает конфликт интересов. Например: Баскаков работал инспектором на матче, на судейство в котором поступила жалоба, – в таком случае он не может голосовать, потому что комиссия оценивает не только работу арбитра, но ещё и инспектора (допустим, он посчитал, что главный судья верно не назначил пенальти, а клуб в своей жалобе не согласен именно с этим моментом).

Если шесть членов комиссии проголосовали в соотношении трое «за», трое «против», то принимается сторона судьи.



«Права решающего голоса в ЭСК отсутствует и при равенстве голосов выносится решение о верных действиях арбитра, – объясняет Каманцев. – Необходимо понимать, что судья



принимает решение в стрессовых условиях и жестко ограниченный временной отрезок. Если эксперты, находящиеся в гораздо более комфортных условиях, не смогли прийти к единому мнению, то действия арбитра нельзя трактовать как ошибочные».

Работу судей VAR комиссия также рассматривает. Интересный момент: ЭСК дало установку судьям «расширять понятие неочевидности»

Вместе с оценкой работы главного арбитра и его ассистентов комиссия рассматривает работу VAR в ключевых спорных моментах матча, по которым поступили соответствующие обращения.



Осенью 2020 года ЭСК дала рекомендацию судьям сужать понятие неочевидности нарушения правил игры: неочевидность нарушения не должна быть защитой от принятия решений.



«Общий посыл заключался в том, что VAR должен подключаться не только в самых очевидных моментах, но и в таких эпизодах, где он может принять решение, – говорит Каманцев. – Неочевидным является эпизод, когда нет нужного ракурса и понимания момента – в таком случае нет смысла звать арбитра к монитору. Делать это нужно, когда есть чёткое сомнение в правильности его решения. В целях улучшения работы арбитров VAR РФС пригласило Дэвида Эллерея, который является независимым специалистом и советником генерального секретаря РФС. Он делает развёрнутые отчёты по спорным эпизодам в части работы VAR».



«Количество ключевых ошибок, повлиявших на результат матчей и турнирное положение команд, в первых 19 турах сезона-2020/2021 значительно снизилось по сравнению с прошлым сезоном – всё благодаря VAR», — говорит Каманцев.

Чемпионат РПЛ Ключевые ошибки

Оценка ДСИ (2019/20)

Оценка ДИ (2020/21) Правильное вмешательство VAR Ошибок пропущено VAR Ключевых ошибок вне протокола VAR 2019/2020 90 15 - - 2020/2021 98 55 12 32

«При VAR количество ошибок сократилось, – говорит он. – Но есть 12 ошибок, которые не были или не могли быть исправлены VAR. При этом, если система вмешивается, то медийно спасает арбитра: решение не имеет последствий для команд и результата матча. Но исправленная ошибка – заслуга не главного арбитра, а VAR, поэтому оценка судьи при допущенной ошибке будет понижена».

Количество обращений от клубов за последнее время увеличилось. В России жалобы бесплатны, тогда как во многих странах за это взимается пошлина

За 2020 год ЭСК провела 36 заседаний, на которых рассмотрела около 212 эпизодов матчей РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, Кубка России, Женской Суперлиги, МПР и ЮФЛ. В 90% случаев



моменты матчей рассматривались по инициативе клубов, по 66 % эпизодов комиссия признала решения судей верными. Также в 16 случаях признались неверными решения инспектора по оценке спорного эпизода.

Основание для рассмотрения Количество эпизодов Обращение футбольного клуба 187 Обращение Департамента инспектирования РФС 5 Обращение судьи в связи с оспариванием оценки инспектора 5 Обращение КДК РФС 15

«Статистическая закономерность обращений в ЭСК еще не сформировались: кто-то пишет больше обращений, кто-то – меньше. В любом случае, частота обращений не влияет на итоговое решение комиссии и оценку матчей в целом, – Департамент инспектирования оценивает все действия судей в матче вне зависимости от обращений клубов».



«ЭСК и Судейский комитет РФС позитивно относятся к обращениям клубов, – говорит Каманцев. – Клубы вникают в процесс судейства, получают важную обратную связь. Обращения в ЭСК –легальная процедура, посредством которой клубы могут участвовать в улучшении качества судейства. В России процедура обращения в ЭСК бесплатна, хотя во многих странах за подобные обращения взимается пошлина. Это осознанный шаг РФС в целях повышения качества коммуникации с клубами, судьями и инспекторами. Кроме того, Судейский комитет РФС часто собирает обратную связь у клубов по проводимой реформе судейства. Любые мотивированные идеи приветствуются РФС».



«Кроме того, рабочая группа Судейского комитета встречалась с представителями КХЛ, так как в хоккее реформа судейства начата уже несколько лет назад и уже достигнуты впечатляющие результаты, – продолжает он. – Про хоккейное судейство гораздо меньше негативных высказываний, чем про футбольное. У КХЛ есть логистический протокол: клубы не встречаются с судьями и не платят им зарплату, а за негативные высказывания в отношении судей предусмотрены значительные штрафы. В ПФЛ, например, зарплату судьям платят клубы наличными, когда они приезжают на матч. Это не коррупция, а сложившаяся практика, которая должна поменяться. У КХЛ есть некий аналог ЭСК, и первые два года реформы обращений от клубов поступало много, так как амбициозных команд и руководителей в хоккее не меньше, чем в футболе. Со временем количество обращений значительно снизилось, и тема судейства ушла из топов новостной повестки КХЛ».

Болельщики могут участвовать в улучшении качества судейства: желающие могут заполнить форму на сайте РФС

На сайте РФС, как оказалось, есть анонимная форма обратной связи: если вам что-то известно о фактах коррупции, допинга, конфликта интересов или же есть предложения и вопросы о качестве судейства, то можно писать туда – обещают, что всё будет рассмотрено.



«По состоянию на декабрь, обращений, содержащих конкретные факты, свидетельствующие о конфликте интересов или коррупции, не поступало, – говорит Каманцев. – Это интересный момент: после каждого матча болельщики говорят, что надо отстранять тех или иных арбитров. Но при этом не учитывается, что ресурсы квалифицированных судей объективно ограничены, в том числе – требованиями о наличии лицензии VAR. Для начала работы в РПЛ арбитру нужно трудиться порядка 10-14 лет, поэтому, когда по каждому поводу того или другого просят отстранить от судейства навсегда, надо понимать: во-первых, в РФС нет большого количества подготовленных арбитров и данный ресурс является ограниченным; во-вторых, подготовка каждого арбитра для РФС и клубов стоит денег (обучение, сборы, экипировка и т.п.). Именно поэтому работать с человеческим ресурсом следует крайне взвешено, так как чрезмерные наказания могут привести к ситуации, когда в РПЛ будет некому работать. В отличии от футбольного клуба РФС не может набрать абсолютно новую команду судей за год. Работа с судьями, в том числе повышение, назначение или премирование должна строительств на системной основе. Пишите все свои разумные размышления. Мы всё учтём».