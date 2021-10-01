«Спартак» взлетел, «Локомотив» опустился вниз. Расклады российских команд в Лиге Европы

Но выйти из группы будет тяжело и тем, и другим.

Завершилась вторая еврокубковая неделя в этом сезоне. В четверг, 30 сентября, состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы, где играют две наши команды — «Спартак» и «Локомотив». Красно-белые сотворили сенсацию, на выезде одолев «Наполи». Железнодорожники менее успешно съездили в Италию, проиграв «Лацио». Самое время разобраться в турнирных раскладах.

Какое положение у «Спартака»?

«Спартак», как и «Локомотив», угодил в группу смерти, но пока что в ней всё складывается максимально неожиданно. Красно-белые в первом туре проиграли дома «Легии», но благодаря победе над «Наполи» набрали три очка и теперь занимают второе место. Лидирует в группе как раз польская команда, которая после «Спартака» прихлопнула ещё и «Лестер». Итог следующий: явные фавориты группы — «Наполи» и «Лестер» — набрали всего по одному очку и находятся внизу таблицы. Лидирует в квартете команда с наименьшим бюджетом — «Легия». А «Спартак» пока второй.

«Спартаку» теперь предстоит сложнейшее испытание в виде двух матчей с «Лестером». Как и многие английские клубы, «лисы», похоже, не особо беспокоятся о своих результатах в Лиге Европы, но самолюбие никто не отменял. «Лестер», играющий на полную мощность, сильнее «Спартака». В 3-м туре команды сыграют в Москве (20 октября), а в 4-м — в Лестере (4 ноября). После этого красно-белым останется принять «Наполи» (24 ноября) и съездить в гости к «Легии» (9 декабря).

Важный момент: с этого сезона в Лиге Европы действуют новые правила. Победитель группы отправляется сразу в 1/8 финала. Второе место по классике получает место в 1/16 финала. Третье тоже продолжает еврокубковый путь, но уже в Лиге конференций. И лишь команда, занявшая четвёртую строчку, отправляется домой.

Что у «Локомотива»?

У «Локомотива» соперники, возможно, чуть менее мощные, чем у «Спартака», но группа более ровная. После поражения в Риме железнодорожники опустились на последнее место в таблице. Лидирует в квартете «Галатасарай», в активе которого четыре очка. «Лацио» же оказался на второй строчке с тремя очками. «Марсель» дважды сыграл вничью и занимает третье место, опережая «Локомотив» на одно очко.

Впереди у «Локомотива» два матча с «Галатасараем» — сначала в Москве (21 октября), а затем в Стамбуле (4 ноября). В 5-м туре железнодорожники сыграют дома с «Лацио» (25 ноября), а завершат групповой этап выездом к «Марселю» (9 декабря).

Если подводить итоги, у наших команд по-прежнему невысокие шансы на плей-офф Лиги Европы, но новая система вполне может позволить им выйти в Лигу конференций. Даже в таких группах занять третье место вполне реально. А если получится ещё пару раз сотворить сенсацию в стиле «Спартака», то можно замахнуться и на большее.