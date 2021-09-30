«Локо» бился в Италии за финал еврокубка. Но в России этого не увидели

В это сложно поверить, но 22 года назад российская команда дважды подряд доходила до решающих стадий европейских турниров. Да, это был второстепенный — относительно Кубка чемпионов — Кубок Кубков, но всё равно престижное соревнование с несколькими топовыми клубами. В сезоне-1998/1999 проводился последний розыгрыш турнира, а в полуфинал во второй раз подряд пробился «Локомотив». Команда Юрия Сёмина играла с «Лацио». Первый матч в Москве закончился со счётом 1:1. И в ответной встрече в Риме «Локо» не считался аутсайдером. Ведь когда до финала один шаг, победить может любой.

Вообще «Локомотив» сверхуверенно пролетел до решающих матчей розыгрыша Кубка Кубков. Особенность турнира заключалась в отсутствии группового раунда. Элитные клубы начинали играть сразу в 1/16 финала. К тому моменту по итогам предварительных матчей уже определялись сильнейшие команды слабейших федераций, и только после этого включались топы. «Локо» начал против киевского ЦСКА и по сумме двух матчей выиграл 5:1. Дальше соперник совершенно другого уровня – «Брага». Здесь пришлось тяжелее. В гостях «Локо» даже уступил 0:1, но благодаря домашней победе 3:1 вышел в четвертьфинал.

Там через жеребьёвку выпало сыграть с «Маккаби» (Хайфа), и вновь уверенная победа – 4:0 по сумме двух матчей. Интересно, что конкуренты играли не менее мощно: «Лацио» разорвал греческий «Паниониос» (7:0), «Челси» — норвежский клуб «Волеренга» (6:2). Победа «Мальорки» над «Вартексом» казалась даже не очень кубковой – всего 3:1 по итогам двух игр.

И в полуфинале «Локо» противостоял как раз «Лацио». В первом матче команды сыграли вничью – «Локо» забил на 61-й минуте (отличился Заза Джанашия), но на 77-й Ален Бокшич сравнял счёт. Учитывая, что правило гостевого гола ещё работало, в Риме итальянская команда имела преимущество. И его реализовала.

«Лацио» сыграл максимально прагматично, нацеливаясь исключительно на результат. Кубок Кубков особо не интересовал болельщиков, особенно с учётом того, что в Рим приехали малоизвестные русские. Поэтому неудивительно, что итальянцы сыграли от обороны, но при этом мало что дали создать сопернику.

Запомнились несколько интересных проходов Джанашии и пара классных передач Лоськова на выход Булыкину. Римляне отвечали ударами Вьери, который с помощью Станковича и Манчини придумывал атаки. Однако до действительно опасных моментов дело почти не доходило.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В концовке болельщики выразили своё отношение к этой игре, освистав собственную команду. Такая большая нацеленность на результат многих смутила. Но в итоге «Лацио» взял титул, обыграв в финале «Мальорку» (2:1).

«Выиграй мы первый матч в Москве, могли бы сыграть и в финале. Думаю, мы заслужили этот финальный матч, – говорил после игры «СЭ» раздосадованный Юрий Сёмин. – Раз «Лацио» вышел в финал, значит, эта команда сильнее. Считаю этот клуб одним из сильнейших в Европе, а то и в мире. Так что мы уступили очень достойному сопернику. Будь на месте итальянцев «Челси» или «Мальорка», мы могли бы играть и в финале.

К сожалению, в ответной игре сказалась усталость некоторых наших футболистов, что неудивительно, если вспомнить, что мы только начали сезон, а уже провели столько игр. «Лацио» же, наоборот, очень давно втянулся в график напряжённых игр».

Ещё одним локальным скандалом стало то, что ни один российский телеканал не смог договориться о показе ответного матча. Трансляция матча такой стадии шла только в Италии. Для России она оказалась слишком дорогой.

«К сожалению, такие вещи у нас случаются нередко. Игра в Москве показала, как все переживали за нашу команду. Стадион не смог вместить всех желающих. Ажиотаж был сумасшедший. Логично предположить, что во время ответной встречи все болели бы за нас у своих телевизоров. Поэтому, конечно, чувство горечи осталось.

Вообще мне кажется, что пишущая пресса могла бы повлиять на то, чтобы телетрансляция состоялась. Вопрос о том, будет показ или нет, вышел на первое место слишком поздно, в последние два-три дня, когда изменить что-либо было уже невозможно. Мне кажется, встань этот вопрос ребром заранее, нашлись бы спонсоры, которые могли бы достать искомую сумму», – добавил Сёмин.

Сегодня «Локомотив» спустя 22 года вновь сыграет с «Лацио». И здесь уже нулевая ничья вряд ли устроит римский клуб.