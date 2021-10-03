Собрали все ошибки Казарцева после знаменитого «Проверим-проверим». Их очень много!

В матче ЦСКА — «Краснодар» Василий Казарцев вернул себе титул самого скандального арбитра России. В конце матча мяч коснулся руки защитника Игоря Дивеева, рефери в поле Владимир Москалёв не увидел эпизод, поэтому ждал совета от видеоассистента. А в камеры смотрел как раз Казарцев. Василий не посчитал решение коллеги очевидной ошибкой и порекомендовал продолжить матч. Интересно, понимал ли он в тот момент, что через несколько мгновений его фамилия вновь станет ассоциироваться с судейским беспределом?

Вы же и так знаете, о чём речь? Чуть больше года назад Казарцев стал главным врагом всего «Спартака» — от Леонида Федуна до обычного болельщика. Всё дело в назначенном пенальти в ворота красно-белых в первом туре РПЛ. Тогда Василий работал в поле и в спорном эпизоде указал на точку. Арбитр на VAR Алексей Еськов не назвал это очевидной ошибкой. Уже через несколько дней оба сидели на полиграфе. Изначально сообщалось, что Казарцева могут забанить пожизненно или хотя бы до следующего года. Но этого не случилось. Уже через месяц Василий судил в ФНЛ. А Еськов вскоре завершил карьеру.

В первой лиге скандальный рефери проработал месяц. Показывал кучу карточек, но явных ошибок не допускал. Поэтому уже в октябре прошлого года Виктор Кашшаи вернул его в РПЛ с прекрасной аргументацией о «выдающейся работе».

– Возвращение Казарцева в РПЛ не связано с положительными тестами на коронавирус у Карасёва и Москалёва, мы и до этого планировали его вернуть на игры 11-го тура РПЛ.

Да, после ошибки в 1-м туре он отдыхал целый месяц, но после паузы его работа в ФНЛ была выдающейся. Он доказал, что физически и психологически готов вернуться в РПЛ. Каждый арбитр может ошибиться, но Казарцеву мы доверяем. Уверен, он покажет хороший уровень судейства в ближайшем туре, – говорил бывший босс российских судей.

Но уже во втором матче всё величие Казарцева сломалось. Он удалил с поля Романа Ерёменко, а через пару дней ЭСК РФС назвал решение ошибочным, а КДК отменил его.

Но это только первая и одна из самых безобидных ошибок Василия. Дальше вы прочитаете обо всех остальных.

18-й тур. «Ротор» – «Уфа». Казарцев при счёте 1:0 в пользу волгоградцев не назначил пенальти в их ворота даже после просмотра эпизода. В «Уфе» сообщили, что будут добиваться отстранения судьи, а рефери раскритиковал даже глава судейского комитета Ашот Хачатурянц. В ЭСК РФС назвали решение ошибочным. В игре 1/4 финала Кубка России «Локомотив» – «Сочи» он не поставил пенальти в ворота москвичей. Команда Марко Николича прошла дальше, а руководство сочинцев раскритиковало судью. ЭСК РФС тем не менее не нашла в решении очевидной ошибки. 28-й тур. ЦСКА – «Уфа». Казарцев не поставил в ворота гостей на 86-й минуте пенальти, который потенциально не позволил хозяевам победить и попасть в еврокубки. ЭСК РФС признал, что судья ошибся. Хачатурянц вновь заявил о «плохом сигнале для него», но ничего не изменилось. 1-й тур «Урал» – «Краснодар». Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев уже в добавленное время. Это никак не повлияло на поражение «Урала», но факт ошибки зафиксирован. 6-й тур. «Уфа» – «Крылья Советов». Во втором тайме Василий, работавший видеоассистентом, предложил главному судье посмотреть повтор эпизода в штрафной «Крыльев». Игрок «Уфы» воспользовался ошибкой обороны и пробил по воротам. Безбородов указал, что вратарю стоит вводить мяч, но Казарцев засомневался, а не было ли фола. И попросил Безбородова пройти к монитору. В итоге судья изменил решение и поставил мяч на точку. А ЭСК РФС назвала его решение ошибочным.

Многие внутри судейского корпуса не понимают глобального отличия Казарцева от условного Вилкова. Первый, несмотря на большое количество косяков, продолжает работать, второго выкинули из судейства. Одну из теорий высказал бывший рефери Игорь Федотов.

«Казарцев просто всех дурит, а судит очень посредственно. У него даже на майке написана его фамилия, хотя у нас никто из арбитров так не пишет! Вопрос – почему он до сих пор судит, кто его лоббирует? Не может же так быть, чтобы все его ошибки оставались настолько незамеченными. Уверен, этот человечек кому-то нужен», – сказал Федотов «Чемпионату».

Приведёт ли новый вероятный ляп Казарцева к каким-то санкциям? Или все снова сделают вид, что так и должно быть и каждый имеет право на ошибку?