«Вася! Больше времени не будет». Что значат слова судьи перед пенальти в ворота «Спартака»

Главная тема российского футбола в последние дни – скандал с назначением пенальти в матче «Спартака» против «Сочи» на последних минутах игры. После матча владелец красно-белых угрожал снять команду с чемпионата, а гендиректор клуба требовал пожизненной дисквалификации арбитров, работавших на игре. В итоге судьи – и главный (Василий Казарцев), и VAR (Алексей Еськов) – в эфире «Матч ТВ» объяснили свои решения вместе с Леонидом Калошиным, курирующим проект VAR в России. В эфире даже обнародовали переговоры арбитров. Но вопросов у болельщиков всё равно осталось много, а некоторые фразы (например, про нехватку времени от резервного арбитра) укрепили подозрения фанатов в предвзятости к «Спартаку».

«Сразу мне ёкнуло!» О чём говорили судьи, назначая второй пенальти в ворота «Спартака» Арбитр Казарцев объяснился, но не признал свою ошибку.

Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, рассказал о значении фраз в переговорах судей и оценил выступления официальных лиц.

Слово Федотову:

— Переговоры так не ведут, надо работать грамотнее. Также для меня странно, что перед назначением пенальти Казарцев долго раздумывал – там прошло 3-4 секунды. Видимо, в своём решении он сомневался.

Что значит фраза резервного арбитра: «Вася! Дальше времени не будет!»

– На это не стоит обращать внимание. К пенальти это не имеет отношения, скорее всего, резервному надо было узнать, сколько добавлять времени к матчу. Он должен сделать это за 15 секунд до окончания основного времени. Он обязан это сделать, вот и говорит, что дальше времени показать табличку с добавленным временем у него не будет.

Что значит фраза Еськова: «Я не могу это не отменить»

– Изначальное мнение Еськова – это не пенальти. А если для него это не пенальти, то непонятно, почему он потом переобулся.

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Почему Еськов вечно вздыхал?

– Он понимает – это ошибка Казарцева. В этом вздохе чувствуются слова: «Блин, да что ты делаешь, на фига ты свистел этот пенальти?!». Но сделать-то он ничего не может.

Что значат слова AVAR?

– Калугин вообще не туда смотрел, зачем-то про щитки вратаря говорил. Выглядит безграмотно, они там, наверное, последний сезон «Игры престолов» пересмотрели.

Что значит фраза Еськова: «Получается, да, что делать»?

– Они не понимали, что делать. А лицензию на VAR потерять судьи боятся, поэтому и лезть лишний раз не хотят.

Фразой «Он подбил ногу, Василий» Еськов признаёт правильность назначения пенальти?

– Еськов ищет другие ракурсы, чтобы хоть как-то подтвердить решения Казарцева, находит этот самый контакт. Поэтому подтверждает, что Казарцев якобы прав – записи же отправляют в IFAB. Но фраза «Подбил ногу» подтверждает контакт, а не правильное назначение пенальти.

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Объяснение слов «Продолжай игру»

– Это значит, что отмены решения нет, надо продолжить игру с момента назначения пенальти. Он просто зафиналил всё, это обязанность протокола VAR.

– Казарцев настаивает на своём, это его позиция. Говорит про контакт, но какой это пенальти?

Главное – всё остаётся на арбитре. Он увидел маленький контакт в ногах, назначил 11-метровый удар, и всё – VAR вмешиваться не стал, так как для них это уже не является очевидной ошибкой. Но не любой же контакт в штрафной площади — это пенальти! А у нас что захочет судья, то он и сделает. Если верить Калошину, то теперь после любого контакта в штрафной площади можно назначить пенальти, а VAR вмешиваться не будет. Так что таких пенальти мы можем увидеть ещё много, хоть по десять в каждом матче.

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О словах Калошина

– Калошина никто не понял, он просто отмазывал VAR. Надо было взять этот протокол и всё показать, а не объяснять своими словами. Но в VAR не прописано про контакт, там написано, что VAR вмешивается в явные и очевидные ошибки.

Важно, что в протоколе VAR написано, что если происходит что-то такое, как в игре «Спартака» и «Сочи», главному арбитру самому рекомендуется пойти и посмотреть повтор. Вот это правило:

О будущем Казарцева и Еськова

– На 89-й минуте он ввалил вообще никакой пенальти. Если по первому назначенному 11-метровому дискутировать можно, хотя для меня это не фол, но Калошин его зажевал, то по второму даже разговаривать не о чем. При Кашшаи Казарцев судить не будет, а так он может заканчивать карьеру. Если его не реабилитируют до зимы – это конец. Он не молодой, не судья ФИФА, он просто никому не нужен.

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Кашшаи должен оставить одного из них. И у Еськова, и у Казарцева есть лицензия VAR, оба могут работать в поле, но убирать Еськова не будут – он судья ФИФА. РФС не пойдёт на потерю места в ФИФА, так что Казарцева уберут – он даже в ФНЛ судить не будет, да ещё и с таким клеймом.

P.S. Завтра мы ещё подробнее разберём переговоры судей, сравнив эпизоды в матче «Спартака» и «Сочи» с похожими моментами в европейских чемпионатах, где в аналогичных случаях судьи поступали по-другому.