А что, если сборная России всё-таки попадёт в стыки? Все расклады

Вариантов не так уж много, но лучше не доводить до плей-офф.

После победы над Словенией сборная России взлетела на первое место в отборочной группе к чемпионату мира в Катаре. Хорватия отстаёт на два очка. Впереди у нас матчи дома с Кипром и в гостях с хорватами. Вероятно, всё решится именно в последней игре: не проиграем – можно заказывать билеты в Катар.

Кто попадёт в стыковые матчи

Но представим негативный сценарий: сборная России уступит Хорватии и вновь опустится на второе место. Тогда команду ждут сложнейшие стыки. Раньше на этой стадии игрались два матча в формате «каждый с каждым», и победитель шёл дальше. Теперь всё куда сложнее. Чтобы пробиться на ЧМ-2022, надо будет победить двух соперников.



Чуть подробнее, как это устроено: в стыки попадают 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, плюс две сборные, которые не попали в плей-офф, но выиграли группы в Лиге наций. Эти 12 команд сыграют 6 полуфиналов по одному матчу и потом 3 финала (тоже из одной игры). В финальную часть чемпионата мира выйдут всего три сборные.



Важно, как будет идти жеребьёвка. Уже существует общая таблица вторых мест всех сборных. России сейчас там нет, так как она лидирует в группе. Сеяными станут первые 6 мест, они же проведут полуфинальные матчи на своём поле. Сборные, занявшие места с 7-го по 10-е, и 2 команды из Лиги наций будут не сеяными. Именно между этими двумя шестёрками и проведут жеребьёвку. Если Россия финиширует второй, то, вполне вероятно, попадёт в число сеяных. Чтобы это случилось, нужно выиграть хотя бы один матч в ноябре и набрать в таблице вторых мест 16 очков.

С кем может сыграть Россия

Вот наши потенциальные соперники по полуфиналу стыков. Со вторых мест отбора это Норвегия, Румыния и Албания. Украину вычёркиваем — с ней Россию разведут. Добавим ещё две команды из Лиги наций – сейчас это Австрия и Уэльс, но они могут поменяться, так как обе сборные ещё претендуют на вторые места в отборе ЧМ-2022.



Вот актуальная таблица вторых мест, где можно посмотреть всех возможных соперников по стыковым матчам на данный момент:

А вот разбор ситуации в каждой группе с точки зрения того, какая команда претендует на второе место.

Группа А



Португалия сейчас вторая, но у неё на один матч меньше, чем у лидирующей Сербии. Так что, вероятно, к ноябрьскому очному матчу команда Фернанду Сантуша опередит соперника. Но даже если это и случится, отрыв составит только два очка, поэтому судьба первого места решится позже. Скорее всего, в матче Португалия — Сербия.



Календарь оставшихся матчей претендентов на второе место:



12.10.2021. Португалия – Люксембург

12.10.2021. Сербия – Азербайджан

11.11.2021. Ирландия – Португалия

14.11.2021. Португалия – Сербия

Группа B



Испания до сих пор не обеспечила себе первое место, а совсем рядом – Швеция. Скандинавы по потерянным очкам даже опережают соперника, а на третьем месте – Греция, которая тоже сохраняет шансы на плей-офф.



Календарь оставшихся матчей претендентов на второе место:



12.10.2021. Швеция – Греция

12.10.2021. Швеция – Греция

11.11.2021. Греция – Испания

11.11.2021. Грузия – Швеция

14.11.2021. Испания – Швеция

14.11.2021. Греция – Косово

Группа C



В борьбе осталось две команды – Италия и Швейцария. При этом нет полной уверенности, что действующие чемпионы Европы выйдут на ЧМ с первого места. Отрыв от швейцарцев три очка, но у тех матч в запасе. А впереди – игра друг с другом. Первый матч завершился 0:0, так что стоит итальянцам оступиться – сразу отправятся в «стыки».



Календарь оставшихся матчей претендентов на второе место:



12.10.2021. Литва – Швейцария

12.11.2021. Италия – Швейцария

15.11.2021. Швейцария – Болгария

15.11.2021. Северная Ирландия – Италия

Группа D



Францию может опередить только Украина, но для этого действующие чемпионы мира должны проиграть Казахстану и Финляндии, а в это слабо верится. Поэтому основная драка развернётся за второе место, на которое до сих пор претендуют все команды – от Украины до Казахстана. Хотя наилучшие шансы у команды Александра Петракова.



Календарь оставшихся матчей претендентов на второе место:



12.10.2021. Украина – Босния и Герцеговина

12.10.2021. Казахстан – Финляндия

13.11.2021. Франция – Казахстан

13.11.2021. Босния и Герцеговина – Финляндия

16.11.2021. Босния и Герцеговина – Украина

16.11.2021. Финляндия – Франция

Группа Е



Бельгия, вероятно, уже не упустит первое место, отрыв от второго и третьего — 5 очков. А Чехия и Уэльс ещё поборются за второе. У обеих команд по 11 баллов, но разные ситуации: у чехов осталась одна игра с Эстонией, у Уэльса две – с Беларусью и Бельгией. В случае, если британская страна займёт третье место, она попадёт в «стыки» благодаря победе в группе Лиги наций. А вот чехи пролетят мимо шанса попасть в Катар.



Календарь оставшихся матчей претендентов на второе место:



13.11.2021. Бельгия – Эстония

13.11.2021. Уэльс – Беларусь

16.11.2021. Уэльс – Бельгия

16.11.2021. Чехия – Эстония

Группа F



Дания обеспечила себе первое место в группе, а вот за «стыки» предстоит битва – на второе место претендуют 3 команды: Шотландия, Израиль и Австрия. Преимущество у шотландцев, так как они опережают соперников на 4 очка.



Календарь оставшихся матчей претендентов на второе место:



12.10.2021. Фарерские острова – Шотландия

12.10.2021. Израиль – Молдавия

12.10.2021. Дания – Австрия

12.11.2021. Австрия – Израиль

12.11.2021. Молдавия – Шотландия

15.11.2021. Шотландия – Дания

15.11.2021. Израиль – Фарерские острова

15.11.2021. Австрия – Молдавия

Группа G



Нидерланды за 2 матча до конца отбора лидируют, но совсем рядом с ними Норвегия, а в четырёх очках – Турция. Поэтому команде Луи ван Гала точно нельзя терять очки в ближайших матчах, чтобы гарантированно попасть в Катар. А вот Норвегия и Турция, вероятно, ещё поборются за второе место.



Календарь оставшихся матчей претендентов на второе место:



13.11.2021. Черногория – Нидерланды

13.11.2021. Норвегия – Латвия

13.11.2021. Турция – Гибралтар

16.11.2021. Нидерланды – Норвегия

16.11.2021. Черногория – Турция

Группа I



Возможно, самая запутанная ситуация именно здесь. Вероятно, Англия выйдет с первого места, но любой неудачей готовы воспользоваться конкуренты. За второе место борются три сборные – Албания, Польша и Венгрия. И пока наилучшие шансы именно у албанцев.



Календарь оставшихся матчей претендентов на второе место:



12.10.2021. Англия – Венгрия

12.10.2021. Албания – Польша

12.11.2021. Андорра – Польша

12.11.2021. Англия – Албания

12.11.2021. Англия – Албания

12.11.2021. Венгрия – Сан-Марино

15.11.2021. Сан-Марино – Англия

15.11.2021. Албания – Андорра

15.11.2021. Польша – Венгрия

Группа J



Германия обеспечила себе первое место, так что осталась мощная заруба за «стыки». Здесь тоже достаточно претендентов – Румыния, Северная Македония, Армения и даже Исландия сохраняют теоретические шансы туда попасть. Но главные претенденты – румыны и македонцы.



Календарь оставшихся матчей претендентов на второе место:



11.11.2021. Румыния – Исландия

11.11.2021. Армения – Северная Македония

14.11.2021. Лихтенштейн – Румыния

14.11.2021. Северная Македония – Исландия

14.11.2021. Армения – Германия