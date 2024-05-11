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Геннадий Орлов: сегодня лидеры по игре в РПЛ — «Ахмат» и «Спартак»

Геннадий Орлов: сегодня лидеры по игре в РПЛ — «Ахмат» и «Спартак»
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Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по поводу лучших команд по качеству игры в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У нас сегодня лидеры по игре – это «Ахмат», который одержал пять побед подряд, и московский «Спартак», не проигрывающий шесть матчей. Они сейчас задают тон. Но они не участвуют в золотой гонке. А кандидаты в чемпионы играют с перепадами, ошибками», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» находится на девятом месте, набрав 35 очков после 28 матчей Российской Премьер-Лиги. «Спартак» после проведённых 27 игр занимает шестое место в турнирной таблице. В активе московской команды 43 очка.

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