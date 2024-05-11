Орлов: чего ждать от Мусаева? Ему можно только пожелать успеха и посочувствовать

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о работе тренера Мурада Мусаеве в «Краснодаре».

«Мы видим, что игра «Краснодара» после смены тренера стала менее организованной. Ивич брал организацией — у него каждый футболист знал свой манёвр. А сейчас и Кордоба как-то потерялся. Кривцов, Черников и Сперцян — хорошие полузащитники и давали результат в центре поля. Но тот же Кривцов теперь выходит где-то на 70-й минуте, хотя он боец и выглядит хорошо. Но ставят иностранцев. А легионеры пока полностью не адаптировались к игре команды. А что ждать от Мусаева? Он только пришёл. Нужно ему пожелать успеха и посочувствовать. Здесь и сейчас многое зависит от мастерства отдельных футболистов. Когда складывается такая острая ситуация, возрастает роль игроков, способных забить со штрафного, разыграть угловой. Эти мастера сейчас выходят на первый план, они нужны», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, после 27 туров «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает второе место в РПЛ с 50 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (51 очко).