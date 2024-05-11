Президент Франции Макрон отреагировал на решение Мбаппе покинуть «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе покинуть французский гранд по окончании нынешнего сезона. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что французский футболист присоединится к мадридскому «Реалу».

«У меня нет особых комментариев [по этому поводу]. Однако я рассчитываю на то, что мадридский «Реал» отпустит Килиана на Олимпиаду, и на то, что он сможет приехать и сыграть за сборную Франции», — приводит слова Макрона Huffpost.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский клуб не намерен отпускать Мбаппе на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже грядущим летом. Кроме того, «Реал» не планирует отпускать никого из своих футболистов на Олимпиаду.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: