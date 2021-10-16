«Карасёв мог удалять обе скамейки запасных». В матче «Спартак» — «Динамо» горячо!

Дерби «Спартак» — «Динамо» получается по-настоящему горячим. В концовке первого тайма игроки устроили потасовку, в ней приняли участие около 10 человек.

Всё началось с жёсткого подката динамовца Арсена Захаряна. На чужой половине поля он въехал в ноги защитнику «Спартака» Максимилиано Кофрие. Первым претензии к Захаряну высказал Самуэль Жиго, но это было просто общение на повышенных тонах.



А дальше пошло по нарастающей. Заступаться за Захаряна прибежал его партнёр Вячеслав Грулёв, его оттолкнул Георгий Джикия. Потом в потасовку вступили ещё несколько игроков обеих команд, в том числе и запасные. Особенно запомнилось единоборство спартаковца Александра Соболева и динамовца Сильвестра Игбуна (он как раз остался в запасе).

Судья Сергей Карасёв показал жёлтые карточки Захаряну, Грулёву, Жиго и Джикии. Арбитр Игорь Федотов заявил «Чемпионату», что одним из виновников потасовки стал именно Карасёв: «Он просто не захотел никого удалять после потасовки. Фомин залез на Джикию, а у него была жёлтая – мог удалять Фомина. Захарян мог и за стычку жёлтую получить, она была бы второй, ведь та, что он получил, была за грубую игру. Карасёв мог удалять всю скамейку запасных – и одних, и вторых.



Дело в том, что потасовку и сделал Карасёв. Вместо того чтобы идти пешком к игрокам, надо было нестись с жёлтой карточкой для Захаряна. Тогда бы он остановил и Жиго, и Джикию. Может, ему скучно стало.



Другой, какой-либо молодой судья, на месте Карасёва всех бы поудалял, но Карасёв понимал, что так лучше не делать. Но драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил он».

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В перерыве матча Кофрие в интервью «Матч Премьер» так прокомментировал случившееся на поле: «Это дерби. Там много эмоций, был агрессивный фол, эмоции».