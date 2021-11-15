Карпин реально хочет уйти или просто мотивирует игроков? Что хотел донести тренер сборной

Валерий Карпин после поражения от Хорватии снова дал программное интервью. Это уже традиция – после матчей со Словакией и Словений главный тренер общался с «Чемпионатом», а сегодня самую яркую фразу сказал в эфире «Коммент. Шоу»:

– Меня задело, что не было попыток атаковать. Мы об этом говорили, отрабатывали это. Говорим об этом с сентября. Не сделали это, когда это было нужно. Есть ли уверенность, что буду тренером сборной в стыковых матчах? Не знаю, думаю. Допустим, у меня есть контракт, но если я не хочу? Меня что, удержат силой? Сейчас я размышляю. Что дальше делать? В стыках будет ещё большее давление. Может ли эта сборная играть при ещё большем давлении?

Карпин вообще несколько раз сказал, что разочарован футболистами и тем, что сборная боялась играть в футбол. Даже идиотом себя назвал, заявив, что надеялся на это. При этом тут же поправился: футболисты – хорошие, техничные. Но боятся. А сразу после этих мыслей выдал про контракт –дескать, он не уверен, что вообще хочет остаться.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конечно, Карпин лукавит – из сборной он никуда не уйдёт. Работа там – вершина его нынешней карьеры, вызов, который он может больше не получить. Да и коллегам из Sport24 он заявил, что «лучше попробовать, хоть и не получится, чем не попробовать вообще». Его открытость в сегодняшнем выступлении – не для болельщиков, а для игроков. Карпин прекрасно знает, когда можно остановиться и не сказать лишнего в прямом эфире, а если интервью идёт не в прямом эфире – попросить поставить диктофон на паузу. Слова про контракт, да ещё и рядом с мыслью про трусливый футбол и разочарование от менталитета (идею про «не надо бояться» Карпин пытается вдолбить игрокам в головы со своей первой пресс-конференции) – это просто попытка завести игроков.

«Я в вас верил и до сих пор верю, что вы крутые футболисты. Вы уже показали, что можете не бояться играть в атаку в матче со Словений. Но с Хорватией вы были трусами, я разочарован и не знаю, как это поменять», – если кому-то нужен «перевод» или «главное из слов Карпина» – пожалуйста. Только вот поменять этот «трусливый менталитет» Карпин, кажется, намерен ещё и такими публичными заявлениями. Сказать на всю страну, что игроки просто боятся, и даже Карпин (человек, который на футбольном поле не боялся, наверное, никого) не может ничего с этим сделать – это сильно. А чтобы добавить словам драматизма и серьёзности Карпин заявил про возможное непродление контракта.



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Точно так же год назад пытался мотивировать игроков Черчесов. Тогда все возмущались, как можно на всю страну заявить о Головине и Миранчуке, что им нужно сделать себя «хотя бы позолоченными». Хотя через год очевидно – по смыслу Черчесов был прав, вопросы могут быть только к форме. Карпин же умеет говорить красивее.

У Карпина и Черчесова вообще много общего. Оба начали серьёзную тренерскую карьеру в «Спартаке», возглавив команду по ходу сезона после административной должности. Оба имеют опыт работы в пердиве, оба срывались за границу и тренировали средние российские команды – только у Черчесова сначала была «Жемчужина» и «Динамо», а потом «Легия», а Карпин пришёл в «Ростов» уже после «Мальорки» и Армавира.



Сборную тренеры тоже возглавили, потому что других вариантов почти не было. Также оба специалиста в первую очередь считаются хорошими мотиваторами. Оба – лидеры своих команд, строят отношения на большом авторитете. И Карпин, и Черчесов – фанаты дисциплины. И у Карпина, и у Черчесова были конфликты с яркими футболистами: у первого – с Дзюбой и Билялетдиновым, у второго – с Титовым, Калиниченко, Денисовым и тем же Дзюбой. Оба, кстати, открыты и общаются со СМИ. И через СМИ обращаются к своим игрокам. Разница только в подаче, хотя и Карпин, и Черчесов высказываются остро и не боятся критики.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По результату со сборной России (если не брать старую команду 2018 года) всё тоже похоже – второе место в отборе на крупный турнир. От игры удовольствие болельщики, вероятно, тоже получают одинаковое. Главное только, чтобы закончили работу со сборной тренеры по-разному.