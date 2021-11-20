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«Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:0, 20 ноября 2021 года, видеообзор, матч АПЛ

«Ливерпуль» деклассировал «Арсенал». Не спасли даже геройства вратаря
Виталий Пасичный
«Ливерпуль» деклассировал «Арсенал», обзор матча
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После ухода Венгера «Арсенал» не набрал на «Энфилде» ни одного очка.

Выезды на «Энфилд» в рамках АПЛ всем причастным к «Арсеналу» впору отмечать в календаре чёрным. «Ливерпуль» выиграл уже шестой подряд домашний матч у «Арсенала», забив в них 24 гола. Интрига последних лет сводится к тому, удастся ли «Арсеналу» избежать поражения с крупным счётом: в два предыдущих раза отделались 1:3, а вот сегодня дошло до разгрома.

Сейчас это смешно звучит, но «Ливерпуль» подходил к матчу на фоне большого дефицита кадров. В матче не смогли принять участие семь игроков основной обоймы – при 4:0 Клопп даже выпустил 19-летнего Тайлера Мортона, для которого это был дебют в АПЛ. У «Арсенала» же не смогли сыграть только Джака и Колашинац, которых вряд ли можно считать потерей для нынешней команды. Артета имел возможность выбирать и оставил в запасе игроков уровня Мартина Эдегора, Николя Пепе, Кирана Тирни.

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Увы, практика показала, что лучше 10 топовых футболистов, чем 20 посредственных. Трент Александер-Арнольд выдал очень классный матч, выжег бровку, отметился двумя ассистами. Каждый из вышедших на поле форвардов «Ливерпуля» отметился голом, и даже игроки обороны смогли себя проявить.

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Алисон отметился двумя хорошими сейвами, ван Дейк идеальным подкатом в начале второго тайма прервал опасную атаку – и вообще, в важном матче футболисты в красном показали себя с наилучшей стороны.

У гостей же всё было наоборот.

«Арсенал» в который раз подвели индивидуальные ошибки

Любые поражения «Арсенала» – повод косо смотреть на Микеля Артету, но иногда этого тренера становится жаль. Сложно предъявлять претензии человеку на бровке, когда люди на поле совершают действия словно в договорных матчах.

«Арсенал» полностью провалил второй тайм, но он бы гораздо дольше остался в игре, если бы не ассист на соперника в исполнении Нуну Тавареша. Новичок команды так неаккуратно отдавал пас назад, что Диогу Жота в итоге получил самую удобную передачу за матч.

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Справедливости ради Жота после этого идеально разобрался с Уайтом, вратарём и забил в пустые ворота – но в больших матчах так нельзя играть по определению. Наверное, можно сказать, что игры «Арсенала» с топ-клубами уже давно не являются большими именно из-за таких ошибок.

Аарон Рамсдейл — единственная гордость «Арсенала»

Страшно представить, насколько депрессивным для всех причастных к «Арсеналу» был бы счёт, если бы не проблемы «Ливерпуля» с финальным ударом. И если в отдельных моментах хозяева промахнулись сами, то в самых острых эпизодах стеной стоял Рамсдейл – новый вратарь гостей.

Перейдя в «Арсенал» уже по ходу сезона, Аарон для начала возмутил фанатов большим ценником. £ 25 млн за вратаря, который заканчивал два предыдущих сезона вылетами из АПЛ (с «Борнмутом», потом с «Шеффилд Юнайтед») и, если бы не интерес лондонцев, имел все шансы провести сезон в Чемпионшипе, казались огромной переплатой.

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Сейчас фанаты «Арсенала» уже восхищаются Рамсдейлом. Англичанин влёгкую выиграл конкуренцию у Бернда Лено и порой просто ворует голы у соперников. На «Энфилде» соперники были просто вынуждены разыгрывать мяч так, чтобы наносить удар с пары метров в пустые ворота – иначе Рамсдейл отбивал.

Другое дело, что 0:4 при очевидных подвигах вратаря только отчётливее подчеркнули пропасть в уровне команд. «Арсенал» даже после такого разгрома сохранил за собой пятое место, но Клопп сегодня ясно дал понять, что до возвращения великих времён легендарного клуба ещё очень далеко.

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