Чуть не подрались! Видео потасовки тренеров «Ливерпуля» и «Арсенала»

Перед началом 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Арсенал» стали соседями по таблице. «Ливерпуль» – 22 очка, «Арсенал» – 20. И в 12-м туре они встречались друг с другом.

Перед встречей Микель Артета и Юрген Клопп засыпали друг друга респектами.



Артета: «Трудно судить о команде только на основе текущего сезона из-за того, что они сделали за последние годы. Юрген Клопп и люди вокруг до него довели клуб до лучших моментов в истории. Плюс они удержали этот уровень – а это самое сложное.



Они изменили энергию вокруг себя. Они сделали людей сплочённее. Это просто невероятно. Юрген делал то же самое в других клубах, в которых он был, так что это талант, который у него есть. Он развивал свои навыки и, безусловно, был чрезвычайно успешен».

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Клопп: «Арсенал» не играет в еврокубках. Это плохо. Но Артета использует это время правильным образом.



У них появились новые игроки, некоторые вновь начали забивать. Хорошо прогрессируют молодые интересные игроки: Эмиль Смит-Роу, Букайо Сака. «Арсенал» сейчас – совершенно другая команда по сравнению с началом сезона».



Но в самом матче было много эмоций, которые вывели их взаимоотношения на новый уровень. Из-за игрового момента оба резко разошлись во мнениях и поперли друг на друга. Итог – жёсткое общение через судью и две карточки на двоих.



Видео момента:

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Кадры и реакция:

«Фрэнк Лэмпард, когда он смотрит за разборками Клоппа и Артеты»:

«Так началось соперничество Артеты и Клоппа»:

Кстати, Артета не первый тренер «Арсенала», который конфликтует с коучем соперников по ходу встречи. Вспоминаем времена Арсена Венгера и его потолкушек с Жозе Моуринью.