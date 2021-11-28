«Позор для всех». Бывший клуб Крицюка вышел на матч вдевятером и получил семь мячей

В 12-м туре чемпионата Португалии встречались «Белененсеш» и «Бенфика». Хозяева потеряли большинство игроков из-за эпидемии коронавируса и вышли на матч вдевятером. Кроме того, одному из вратарей «Белененсеша», Жоау Монтейру, пришлось сыграть на позиции защитника. Его команде это не помогло – «Бенфика» забила на первой минуте, а затем ещё шесть голов до перерыва.

Хозяева, за которых в сезоне-2020/2021 выступал Крицюк, вышли на второй тайм всемером, потеряв двух игроков из-за травм. Но уже через две минуты матч закончился. Жоау Монтейру сообщил арбитру о травме, которая не позволила ему продолжить игру, и рефери был вынужден прервать встречу, так как на поле осталось менее семи игроков.

На этой картинке – всё, что нужно знать непосредственно об игре двух команд.

Сразу после игры президент «Бенфики» назвал этот матч «чёрной страницей для футбола Португалии»:

– Я сожалею о том, что произошло здесь сегодня. Это чёрная страница для португальского футбола. «Бенфика» выполнила правила, как и «Белененсеш», который был вынужден играть. Нам всем должно быть стыдно, но «Бенфика» никоим образом не несёт ответственности за эту чёрную страницу. Если бы мы не явились на матч, мы могли бы быть теми, кто пострадал в результате потери очков. Я знаю, через что проходит «Белененсеш», и глубоко сожалею об этом. «Бенфика» сделала то, что должна была сделать — выйти на поле под угрозой потери очков. Но если бы мы поговорили вовремя, то нашли бы решение. Я бы не позволил португальскому футболу пройти через эту страницу, если бы это было в моих силах. Нам не нравится такая ситуация, и я очень хорошо знаю, что игроки пережили на поле.

Высказался и представитель «Белененсеша»:

– Первое слово моим игрокам. Я смотрю футбол в течение 48 лет и никогда не видел таких достойных людей, как эти, которых заставляли играть. Они показали всем, что значит иметь достоинство. Сыграть здесь сегодня было позором для всех нас, кроме тех девяти игроков, которые появились на поле. Вчера мы сделали тесты на антитела, эти тесты дали ряд положительных результатов, о которых сообщалось. В течение сегодняшнего дня были проведены анализы ПЦР. В середине дня мы сказали лиге, что не хотим играть матч, но нам ответили, что у нас есть восемь игроков, готовых к игре, и поэтому если мы не выйдем на матч, то у нас будет неявка.

Кроме того, по словам президента клуба Руи Педро Соареса, неявка на матч означала лишение от двух до пяти очков. Представитель «Белененсеша» был в слезах перед перерывом.

Высказался и один из отсутствующих игроков из «Белененсеша» Афонсу Соуза. «Футбол имеет цвет только тогда, когда в нём есть конкуренция. Футбол имеет цвет только тогда, когда в нём есть спортивная правда. Футбол имеет цвет только тогда, когда он является примером общественного здоровья. Сегодня футбол потерял свой цвет», – написал полузащитник в «Твиттере».

СМИ — о матче «Белененсеша» и «Бенфики»

Происходящее в Португалии на некоторое время затмило финал Кубка Либертадорес, где «Палмейрас» выиграл в дополнительное время у «Фламенго» (2:1). Так, испанская газета Marca назвала матч «глобальным позором Португалии». «Матч, который никогда не должен был начинаться. Глобальный позор в Португалии. Лига непонятным образом отказалась отложить игру, которую нельзя было проводить», – писала испанская газета.

Во Франции издание RMC Sport назвало произошедшее «фарсом», Daily Mail писал о «сильном кризисе в португальском футболе», а Gazzetta dello Sport охарактеризовала матч одним словом – «абсурд».