Тест. Что вы знаете о футбольном соперничестве России и Польши?

Разминка для мозга перед решающим матчем «Спартака» (и про стыки ЧМ-2022 не забудем).

Уже сегодня, 9 декабря, московский «Спартак» сыграет матч, от которого будет зависеть его судьба в еврокубках. Победа в Варшаве над «Легией» гарантирует команде Руя Витории выход в плей-офф Лиги Европы – и, возможно, даже с первого места. Ничья поставит в зависимость от результата параллельной встречи «Лестера» и «Наполи», а поражение может лишить даже Лиги конференций – для этого итальянцам достаточно будет не проиграть дома англичанам.

Легко не будет точно: последние матчи с «Легией» закончились для «Спартака» болезненными поражениями. К важнейшей игре мы подготовили онлайн-викторину, посвящённую футбольным взаимосвязям России и Польши. Здесь не только про «Спартак», а и про матчи с поляками нашей сборной, других отечественных клубов и т.д. и. т.п.

Старайтесь рассуждать логически – в некоторых вопросах это вам поможет. Не забудьте написать результаты в комментарии. Удачи!