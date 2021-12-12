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«Зенит» — чемпион? Кто станет чемпионом России по футболу — сравниваем календарь с «Динамо», расклады на РПЛ

«Зенит» — чемпион? С таким календарём «Динамо» вряд ли догонит команду Семака
Михаил Рождественский
«Зенит» – чемпион? Кто станет чемпионом России
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У москвичей больше топ-матчей и меньше домашних.

«Динамо» и «Зенит» сошлись в главном матче года, чтобы решить судьбу «зимнего чемпионства». Но по итогу 90 минут ничего не изменилось. Московская команда осталась на втором месте в таблице РПЛ, а сине-бело-голубые сохранили двухочковый отрыв от главного конкурента. Весной нас ждёт решающий отрезок, но будут ли «Динамо» и «Зенит» в равных условиях?

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Какой календарь у «Зенита»?

В конце февраля «Зенит» вернётся в будни РПЛ домашним матчем с «Рубином». У команды Леонида Слуцкого в этом сезоне чудовищные результаты, но никто не знает, что будет после зимней паузы. После казанцев будут «Уфа», «Крылья Советов» и «Арсенал».

С серьёзными соперниками у «Зенита» будет четыре матча: с «Сочи», «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком». Важный нюанс: дома сине-бело-голубые сыграют только с железнодорожниками. Хотя большую часть весенних встреч команда Сергея Семака проведёт на своём поле — 6 из 12.

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Первое, что бросается в глаза при виде календаря «Зенита», — равномерное распределение больших матчей. Подряд действующим чемпионам предстоит сыграть только с «Краснодаром» и «Локомотивом». В остальном же топ-соперники будут чередоваться с более слабыми.

А у «Динамо»?

Здесь ситуация посложнее. «Динамо» стартует матчем с «Химками», но уже в следующей игре зарубится со «Спартаком». После этого будет встреча со скромным тульским «Арсеналом».

Топ-матчей у «Динамо» будет больше, чем у «Зенита». Команда Сандро Шварца сыграет со «Спартаком», «Краснодаром», ЦСКА, «Локомотивом» и «Сочи». Плюс: два из этих матчей — домашние. То есть больше, чем у «Зенита». Минус: всего домашних игр будет 5 из 12. У «Зенита» больше.

Большие матчи в календаре «Динамо», как и у петербуржцев, распределены довольно равномерно. Но есть проблема: если бело-голубые останутся конкурентом питерцев к концовке сезона, то для титула придётся пройти через мощное испытание — матчи с «Локомотивом» и «Сочи» в двух последних турах.

Кстати, тренер «Динамо» Андрей Воронин верит в чемпионство своей команды: «Если не сбавим, пройдём вторую половину в таком же ключе, в таком же темпе, то будем чемпионами. Добавлять надо всегда, но если мы будем играть так, как и играли, и возьмём столько же очков, то будем первыми». Интересно, учитывает ли Воронин календарь.

Что было с «Зенитом» прошлой весной?

Если забыли, год назад «Зенит» уходил на зимнюю паузу с отрывом от ближайшего преследователя (ЦСКА) в 4 очка. Больше, чем сейчас, но некритично. Однако весна расставила всё по местам. 7 побед в 11 матчах, в том числе гостевая над ЦСКА и разгромная (6:1) — над «Локомотивом», 33 забитых мяча и 11 пропущенных.

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«Зенит» тогда стал чемпионом за два тура до конца и вряд ли кого-то этим удивил. Хотя зимой казалось, что интрига (хотя бы минимальная) ещё есть. Тот титул стал для команды Семака третьим подряд. Будет ли четвёртый?

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