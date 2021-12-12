Российский футбол ещё жив! Спасибо «Динамо», «Зениту» и Деду Морозу

Наш футбол бывает захватывающим и умеет вызывать эмоцию. Даже в минусовую температуру и в лиге, где в восьми случаях из девяти победа в первой части сезона означает весеннее чемпионство.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
За интригу отвечали два очка между лидирующим «Зенитом» и «Динамо».
За остроту – атакующие трио Захарян-Тюкавин-Грулёв и Малком-Клаудиньо-Мостовой. Все – в форме и регулярно забивающие.
За предновогоднее настроение – комфортные для просмотра на динамовской арене минус шесть градусов. Фанаты в синих колпаках. И Снегурочка, которая помогла травмированному Шиманьски найти место на трибуне.
А также слишком активный Дед Мороз: за пять минут до конца матча он ударил посохом в гонг (такая динамовская традиция), но переборщил. Металлический блин с грохотом упал, а взволнованные счётом 1:1 болельщики расслабились и захохотали.
Были другие праздничные номера. Например, болельщики через телефоны искали на поле подарки (принцип, как у игры Pokemon Go). Или в тёплой подтрибунке ели имбирные пряники в виде динамовской «Д» и оливье в стаканчике, пили облепиховый чай и безалкогольный глинтвейн.
Фото: «Чемпионат»
Даже в такой имбирно-пряничной атмосфере стадион ревел, гремел и взрывался. Болельщики «Динамо» признавались, что давно не видели команду такой самодостаточной и не чувствовали азарта в матче с лидером. А я ощутил то самое предфутбольное волнение в метро, где перемешались люди в атрибутике трёх клубов: братских «Динамо» с ЦСКА и «Зенита». Папы показывали детям стадион, малыши радостно удивлялись толпе, а постоянные посетители стадиона в шутку извинялись из-за очередей: «Обычно нас тут поменьше».
Дальше – перфоманс к столетию Юрия Никулина, громогласные вспышки после спорных решений Сергея Карасёва в первом тайме и во время осад ворот Кержакова во втором.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
И футбол, состоящий из рывков Мостового, незабитого пенальти Клаудиньо (фаны шутили, что пробил по рекламе банка, который не дал бразильцу кредит) и перевёрнутого динамовцами сюжета после замен Малкома и Венделла.
Игра с достойными дерби двух столиц моментами. Например, столкновение Макарова и Дугласа: первый так рвался к мячу, что налетел на спину бразильца, вскарабкался по ней и застрял. Или капитанское поведение Шунина, который отбивал у стюардов выбежавшего на поле фаната и подарил ему свой вратарский свитер.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
С четырьмя бразильцами на поле «Зенит» доминировал, с двумя – отдал мяч и пространство «Динамо». Но итоговые 1:1 – не только символ того, что гости играли неполноценным составом (без атакующих бразильцев и травмированного Дзюбы). Ничья сохранила и заморозила интригу до возобновления футбола.
И пока «Зенит» не чемпион, болельщики «Динамо» кайфуют от того, что они в гонке.
А мы получаем игру, подогревающую интерес к родному чемпионату. И напоминающую, что скоро Новый год.
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