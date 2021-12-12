«Сегодня разберусь и всё вам скажу». В «Зените» недовольны ранним отпуском Дзюбы?

«Зенит» сыграл вничью в главном матче года. В 18-м туре РПЛ сине-бело-голубые приехали в гости к «Динамо» и избежали поражения, несмотря на жуткие проблемы с составом. Во время матча Семак потерял Вендела с Малкомом, а Сердар Азмун, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий вообще не вышли на поле и даже не попали в заявку. Но если первый получил травму в недавнем матче с «Челси», то отсутствие второго вызвало вопросы. И всё оказалось куда запутаннее.

Неужели Дзюба на Мальдивах, а не с командой?

Ещё ночью в телеграм-канале ZenitCafe (где часто разбирают игру санкт-петербургского клуба и выкладывают новости команды) появилось фото с Дзюбой. Правда, сделано оно было не на базе «Зенита» и не в отеле, где остановилась команда. А на Мальдивах. Утверждается, что на снимке Артём занимается ручным кормлением скатов. Важное примечание: точной информации, насколько свежее это фото, пока нет. Но отсутствие быстрого опровержения наталкивает на мысль, что Дзюба действительно на отдыхе.

Фото: из личного архива Артёма Дзюбы

Когда появился стартовый состав «Зенита», «Чемпионат» сообщил, что Дзюба пропускает важнейший матч из-за травмы колена. Но на момент игры футболисты явно не находились в отпуске. Тем более, когда речь идёт о матчах такого статуса, лидеры (а Артём точно входит в их число), наверное, должны быть рядом.

Что говорит Семак?

На послематчевой пресс-конференции главному тренеру «Зенита» задали вопрос о фото с Дзюбой. Сергея Семака спросили, в курсе ли он этой истории и отпускал ли Артёма из расположения команды. Вот что он ответил: «У Дзюбы травма. По остальным моментам я в курсе, но сегодня были более важные дела. Сегодня разберусь и всё вам скажу».

Опять же, никакого опровержения. И таинственная формулировка «сегодня разберусь». Есть с чем разбираться?

***

Главная проблема произошедшего – отсутствие (на данный момент) чёткого объяснения, что же случилось с Артёмом и отпускали ли его в отпуск. А вот экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что история про игроков, уезжающих в отпуск раньше конца сезона – не новая. И дал совет Дзюбе:

– Не могу «Зениту» давать никаких рекомендаций, они идут на первом месте, поэтому сами креативят так, как представляется необходимым. Практически всё, что связано с Дзюбой выглядит неординарно и неоднозначно. Хорошо, что туда поехал без очередного костюма из комиксов. Надо понимать, что ты личность публичная и скрыться вряд ли получится.

UPD. Дзюба выступил в «Инстаграме» и так объяснил своё отсутствие:

– Трудный год, травмы, но надеюсь, скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила, и уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!