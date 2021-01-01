Ворота остались без голкипера, но форвард умудрился не забить! Сказочный момент «Арсенала»

В первом матче 2022 года в АПЛ «Арсенал» играл дома против «Манчестер Сити». Итог – поражение хозяев со счётом 1:2.

Габриэл Мартинелли был одним из самых активных игроков этой встречи. Его статистика:

90 минут на поле;

пять ударов по воротам «Ман Сити»;

из этих пяти ударов один пришёлся в штангу, четыре прошли мимо ворот.

Вот одна из попыток Мартинелли, закончившаяся слегка неточным ударом.

Дальше «Арсенал» организовал контратаку. Мартинелли почти потерял мяч, но вывернулся и опасно пробил – мимо ворот.

А вот ещё один смазанный шанс Мартинелли, который стоил «Арсеналу» 100-процентного гола. И в том эпизоде команде не повезло дважды.



Первый момент: Эмерик Лапорт перебросил мяч через Эдерсона. От автогола «Сити» спас Натан Аке, который выбил мяч с линии ворот.

Второй момент: после выбивания Аке Мартинелли перехватил мяч и первым же касанием пробил по воротам. Мяч пролетел мимо, хотя в тот момент ни Эдерсон не добежал до ворот, ни Аке ещё не встал.

Видео:

Самую чёткую реакцию на этот момент высказал Gunnerblog, аккаунт в «Твиттере», специализирующийся на новостях и событиях вокруг «Арсенала»:



«Довольно смешная последовательность событий. VAR поставил пенальти после эпизода с Джакой, хотя после момента с Эдегором судья не смотрел повтор. Мартинелли не забил верный гол, хотя там ему немного мешал судья. Позже Габриэл удалён из-за двух пустых жёлтых карточек. Просто сюрреалистическая череда событий. Каким странным может быть футбол».

Возможно, благодаря нереализованным моментам Мартинелли «Манчестер Сити» и выиграл в этой встрече. Теперь у команды Пепа Гвардиолы 11 побед подряд в АПЛ с общим счётом 33:7. На 1 января это позволяет «Ман Сити» занимать первую строчку с 11-очковым отрывом от второй («Челси») и 12-очковым от третьей («Ливерпуль»).



Хотя команды Томаса Тухеля и Юргена Клоппа сыграют очный матч 2 января. В случае победы одной из них преимущество «Манчестер Сити» может стать не таким большим.