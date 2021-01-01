«Трудно найти отличия этих эпизодов». Первый матч в новом году — и сразу судейский скандал

Новый год в АПЛ начался с крупного матча – «Арсенал» принимал «Ман Сити». И эту встречу составители календаря поставили на самое начало дня – в 12:30 по Лондону.
Начало встречи – много борьбы. «Арсенал» вообще не действовал как аутсайдер этой встречи. И даже забил первый – благодаря Букайо Саке. Правда, это могло произойти и раньше, если бы судья поставил пенальти в ворота Эдерсона после падения Мартина Эдегора.
Разбор эпизода:
1. Эдегор получил мяч в штрафной после передачи Александра Ляказетта, но сильно отпустил его вперёд.
2. На перехват пошёл Эдерсон.
3. Дальше – столкновение, после которого улетел Эдегор. По повтору видно, что Эдерсон касался ноги Эдегора.
4. Судья Стюарт Атвелл не посмотрел повтор и не назначил пенальти. Видео эпизода:
Второй момент случился в начале второго тайма:
1. Бернарду Силва забегал в штрафную, против него играл Гранит Джака.
2. Джака вроде бы немного касался Бернарду, но не тянул его.
3. Сначала Атвелл не поставил пенальти. Но после повтора изменил решение, наказал Джаку карточкой и назначил 11-метровый. Рияд Марез сравнял счёт.
Момент с голом:
Так начался двухминутный неудачный отрезок для «Арсенала» во втором тайме:
- получил пенальти;
- пропустил с пенальти;
- дальше – чуть не забил. А Габриэль удалился – это вторая красная «Арсенала» в этом сезоне (первую получил Джака в матче с «Ман Сити» в первом круге).
Реакция в соцсетях на произошедшее:
мем от британского медиа SportBible:
Мнение автора The Athletic Рафаэля Хонигштейна: «Это не пенальти. Да, Джака потянул за футболку. Но Бернарду Силва уже падал после минимального контакта. Плохое решение [судьи]».
Вот что говорит блогер по «Арсеналу» Марк Манн-Брайанс:
«Главная проблема с пенальти заключается в том, что Стюарта Атвелла вызвали посмотреть на фол Джаки, но не фол Эдерсона в первом тайме. Трудно найти различия в эпизодах».
После пенальти «Ман Сити» начал камбэк и благодаря голу Родри на 93-й минуте вырвал победу.
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