«Трудно найти отличия этих эпизодов». Первый матч в новом году — и сразу судейский скандал

Новый год в АПЛ начался с крупного матча – «Арсенал» принимал «Ман Сити». И эту встречу составители календаря поставили на самое начало дня – в 12:30 по Лондону.

Начало встречи – много борьбы. «Арсенал» вообще не действовал как аутсайдер этой встречи. И даже забил первый – благодаря Букайо Саке. Правда, это могло произойти и раньше, если бы судья поставил пенальти в ворота Эдерсона после падения Мартина Эдегора.

Разбор эпизода:



1. Эдегор получил мяч в штрафной после передачи Александра Ляказетта, но сильно отпустил его вперёд.



2. На перехват пошёл Эдерсон.

3. Дальше – столкновение, после которого улетел Эдегор. По повтору видно, что Эдерсон касался ноги Эдегора.



4. Судья Стюарт Атвелл не посмотрел повтор и не назначил пенальти. Видео эпизода:

Второй момент случился в начале второго тайма:



1. Бернарду Силва забегал в штрафную, против него играл Гранит Джака.



2. Джака вроде бы немного касался Бернарду, но не тянул его.

3. Сначала Атвелл не поставил пенальти. Но после повтора изменил решение, наказал Джаку карточкой и назначил 11-метровый. Рияд Марез сравнял счёт.

Момент с голом:

Так начался двухминутный неудачный отрезок для «Арсенала» во втором тайме:

получил пенальти;

пропустил с пенальти;

дальше – чуть не забил. А Габриэль удалился – это вторая красная «Арсенала» в этом сезоне (первую получил Джака в матче с «Ман Сити» в первом круге).

Реакция в соцсетях на произошедшее:



мем от британского медиа SportBible:

Мнение автора The Athletic Рафаэля Хонигштейна: «Это не пенальти. Да, Джака потянул за футболку. Но Бернарду Силва уже падал после минимального контакта. Плохое решение [судьи]».

Вот что говорит блогер по «Арсеналу» Марк Манн-Брайанс:



«Главная проблема с пенальти заключается в том, что Стюарта Атвелла вызвали посмотреть на фол Джаки, но не фол Эдерсона в первом тайме. Трудно найти различия в эпизодах».

После пенальти «Ман Сити» начал камбэк и благодаря голу Родри на 93-й минуте вырвал победу.

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