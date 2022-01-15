«Сити» — чемпион, «Челси» было жалко. Де Брёйне шикарным ударом прибил главного конкурента

В 22-м туре Премьер-лиги прошёл ремейк последнего финала ЛЧ. Он остался за «Манчестер Сити». Причём очень похоже, что команда Гвардиолы выиграла не только конкретный матч у «Челси», но и чемпионство. В достаточно закрытой игре всё решил идеальный удар Кевина Де Брёйне.
«Сити» показал, что незаменимых игроков у него нет. Без лучшего защитника команда идеально сдержала «Челси»
Стоит общественности надеть невидимую корону лидера «Ман Сити» на какого-то одного игрока – команда начинает прекрасно обходиться без него. Год назад грандиозный всплеск результативности переживал Илкай Гюндоган – но после этого он просидел на скамейке семь весенних матчей. Весной прекрасно играл Александр Зинченко – но осенью он не проходил даже на скамейку, без каких-либо травм. Традиционно в контексте лидерства в «Сити» вспоминают Де Брёйне, но команда преодолевает и те отрезки, когда он травмирован – да и на скамейке Кевин оказывается часто.
По итогам прошлого сезона АПЛ лучшим игроком был признан Рубен Диаш. Центральный защитник после трансфера из «Бенфики» моментально усилил оборону «Ман Сити» и великолепно начал новый сезон. Но игра с «Челси» стала первой для «Сити» с ноября, в которой Диаш не сыграл. О его травмах никаких новостей не было – вероятно, всё дело в ковиде.
Результат отсутствия лучшего защитника – ноль ударов «Челси» в створ за весь первый тайм. Такая неудача в атаке состоялась впервые при Томасе Тухеле – и вообще «Челси» так долго тянул с первым ударом ещё в мае 2018-го, когда сгорел «Ньюкаслу» 0:3. Сегодня же Эмерик Лапорт и Джон Стоунз провели великолепный матч. Оба выиграли все свои единоборства: Эмерик выиграл пять из пяти, Джон – четыре из четырёх.
Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images
Безусловно, у «Сити» очень сильный состав и топ-тренер, но ключ к чемпионству, позволяющий всё больше и больше наращивать отрыв от второго места – отсутствие незаменимых игроков. «Ливерпуль» буквально на днях не смог даже в большинстве забить «Арсеналу», потому что Мохамед Салах и Садио Мане играют на Кубке Африки. «Ливерпуль», конечно жаль, но все уже забыли, что «Ман Сити» не взял летом ни одного форварда на замену ушедшему Агуэро – и всё равно побеждает.
До гола главные хайлайты дарили вратари
При всей классной замене Диаша отлично заменял лидера и Кепа Аррисабалага. Вратарь, до сих пор удерживающий звание самого дорогого голкипера в истории футбола, после покупки Эдуарда Менди стал резервистом. Но во время Кубка Африки получил шанс. Кепа отлично играл и раньше (в кубковых матчах), продолжил отрабатывать потраченные на него деньги и сейчас. Сейв после удара Грилиша был великолепным:
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Если Кепа просто приятно радует, то Эдерсон всё время после трансфера из «Бенфики» показывает хай-класс. В начале второго тайма «Челси» мог выходить вперёд, но вратарь в отличном прыжке отбил удар Лукаку:
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Де Брёйне снова наказал «Челси» за недоверие
В итоге всё решило индивидуальное мастерство. В быстрой атаке хозяев «Сити» классным обводящим ударом пробил впритирку со штангой:
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Это уже пятый гол Де Брёйне в ворота «Челси» – нет ни одной команды, которую он в рамках Премьер-лиги огорчал бы чаще. А ведь он начал покорять топ-чемпионаты именно с команды со «Стэмфорд Бридж». В 2012 году молодой бельгиец подписал контракт с «Челси», но не встретил нужного доверия. Сначала он поездил по арендам, а потом ушёл в «Вольфсбург». Уже там он вышел на классный уровень, после чего его приобрёл «Манчестер Сити». Сегодня все причастные к «Челси» получили повод пожалеть о расставании с Де Брёйне в очередной раз.
Гости в конце матча даже не смогли хоть немного прижать команду Гвардиолы к своим воротам – такому «Челси» хотелось только сочувствовать. Отрыв «Сити» от синих сейчас 13 очков – кажется, ничто не помешает им взять чемпионство.
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