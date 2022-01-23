Луис Адриано подставит «Спартак»? В Бразилии его лишили номера и хотят выкинуть из клуба

Форвард успел поссориться с фанатами и выступить с открытым письмом. В решении конфликта заинтересованы в Москве.

На днях спортивный журналист Николо Скира дал инсайд о будущем нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано. Клуб намерен избавиться от экс-форварда «Спартака». Футболист в ответ сам выступил с заявлением. Он рассказал, что намерен остаться в команде и даже не собирается искать другие варианты для продолжения карьеры. Также по открытому письму стало понятно, что заканчивать с футболом Луис Адриано в ближайшее время тоже не намерен.

«Палмейрас» при этом действительно показывает знаки недоверия 34-летнему бразильцу:

под конец 2021 года нападающий сначала осел в запасе, а затем и вовсе трижды подряд оказался вне заявки. По информации бразильских СМИ, форвард давно тренируется со вторым составом команды, куда был отправлен решением тренерского штаба;

Луиса Адриано оставили без игрового номера. Раньше он выступал под десяткой, но клуб принял решение отдать её нападающему Рони. Более того, «Палмейрас» не спешит выбирать для экс-игрока «Спартака» новый номер. Вероятно, не видит его в своих рядах на следующий сезон;

«Палмейрас» прорабатывает варианты досрочного расторжения контракта (он рассчитан до лета 2023-го). Об этом ещё в начале января сообщил бразильский журналист Фабио Алейшо. Нападающий получает одну из самых высоких зарплат в клубе (бразильские СМИ пишут о сумме в € 1,8 млн в год), но совершенно не оправдывает её статистическими показателями. За прошлый сезон нападающий сыграл 37 матчей и набрал всего лишь 5+5 по системе гол+пас (в 2020 году за 52 игры он успел забить 20 мячей). Для сравнения, у того же Рони 12+5 за 48 встреч.

Луис Адриано в Бразилии скорее прославился околофутбольными вещами. Он бросил русскую жену, нарушал карантин и даже стал участником ДТП – сбил велосипедиста. А в ноябре футболиста освистали фанаты «Палмейраса», которые были недовольны игрой нападающего. Он не просто не сдержался, но и саркастически похлопал в ответ, чем вызвал ещё больший гнев. Складывается ощущение, что фанаты попросту не примут нападающего, даже если он каким-то чудом останется в команде.

При чём тут «Спартак»?

Москвичи имеют прямой финансовый интерес. Команда вряд ли хочет возвращать 34-летнего нападающего, линия атаки у красно-белых уже укомплектована. Но клуб (по информации Globo Esporte) по-прежнему имеет права на 50% от следующей продажи футболиста. И если контракт с форвардом будет расторгнут, «Спартак» останется без положенной ему денежной выплаты. Поэтому российский клуб максимально заинтересован в том, чтобы нападающий всё-таки покинул «Палмейрас» благодаря трансферу в другую команду.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Слухи на родине футболиста отправляют его в парагвайский «Серро Портеньо» и бразильский «Ботафого». Но сам Луис Адриано не спешит рассматривать эти варианты. Нападающий понимает, что никто не станет предлагать ему такой же жирный контракт, как в «Палмейрасе». Поэтому отчаянно цепляется за возможность остаться.