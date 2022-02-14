Дважды вызывался в сборную России, а потом пропал из списков. Как дела у Жирова в Германии

На днях под свежим интервью на «Чемпионате» с Гаэлем Ондуа – опорником из «Ганновера», который мечтает о сборной России – в комментариях вспомнили про Александра Жирова. Защитника из Второй немецкой Бундеслиги, которого дважды неожиданно вызвали в сборную Черчесова, а затем перестали.

При Карпине защитника не вызывали ни разу, хотя в своём немецком клубе Жиров играет стабильно и носит капитанскую повязку.



Так куда пропал Александр? Как у него дела? И за счёт каких качеств он приглянулся в своё время главному тренеру сборной?



Ответы и воспоминания – прямо сейчас.

Где и как играл до первого вызова в сборную?

Жиров – воспитанник барнаульского «Динамо», как и Александр Соболев. Про сибирское детство он рассказывал так: «На асфальте не занимался, но ни искусственных полей, ни манежей не было. Вместо них – покрытие из земли и опилок, без травы. Потом на него постелили искусственный газон, но и тот за год-полтора убили».

Фото: rcsp.volgar-fc.ru

Только в прошлом году в Барнауле построили манеж, а вот во времена Жирова зимой занимались в обычном школьном зале — играли четыре на четыре.



После родного «Динамо» ушёл в «Волгарь», где и дебютировал во взрослом футболе. За сезон в ПФЛ и ещё два в ФНЛ забил три гола и отдал две голевые передачи.

Первым Жирова заметил Капелло. Неожиданно?

В марте 2015 года дон Фабио включил Жирова – на тот момент футболиста «Волгаря» – в расширенный список сборной для подготовки к матчу отбора к Евро-2016 с Черногорией и товарищескому с Казахстаном. Об этой новости игрок узнал на тренировке от партнёров и попросил их завязывать с шутками, однако потом получил звонок от администратора сборной, который узнавал размер ноги и одежды.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Правда, на этом всё и закончилось, – говорил Жиров в интервью «Чемпионату». – Честно говоря, я тогда особых надежд на окончательный список и не питал, но было приятно, что сборная замечает игроков в ФНЛ».



Дальше карьера Жирова развивалась спонтанно и увлекательно: в 2015-м, после слухов о «Динамо» и «Спортинге», игрок ушёл в «Анжи» к Юрию Сёмину. Там он был хорош: забил «Спартаку» (2:1) и отдал голевую передачу в игре с «Зенитом» (1:5).



Осенью 2016-го расторг контракт с «Анжи» – ушёл в «Томь». Не задержался в Томске из-за финансовых проблем клуба, подписал контракт с «Краснодаром», но вернулся в «Анжи» по аренде.



Вот такая многоходовочка, по итогам которой Жиров ни разу не сыграл за «Краснодар», а в феврале 2018-го стал игроком «Енисея».

Фото: РИА Новости

Агент футболиста Владимир Дайнека говорил, что аренда на полгода в Красноярск – клуб, сражающийся за выход в РПЛ – нужна для стабильной игровой практики и будущего трансфера в Европу.

В 27 лет уехал в Германию. Как такое возможно?

После победных для «Енисея» стыковых матчей с «Анжи» Жирову сообщили об интересе из немецкого «Зандхаузена» из Второй Бундеслиги. Сначала агенты скрывали эту информацию от игрока: так ему было проще играть и не отвлекаться на другие новости.



Жиров говорит, что важную роль в его переходе сыграла работа агентов. Он же удивился, что тренер «Зандхаузена» целый месяц смотрел его игры за «Енисей» и обсуждал возможность подписания.

Александр ЖИРОВ Защитник «Зандхаузена» «Сами понимаете, в 27 лет из России перейти в немецкий клуб не очень просто. Это сейчас я немного сдержанно об этом рассказываю, но тогда это была безумно крутая новость. Полетели поздравления от друзей, а сам я горел идеей переехать в другую страну с совершенно другим менталитетом и футбольной культурой».

Жиров в Германии: как изменилась зарплата и зачем спал на матах?

Первое удивление Жирова – что в Германии квартиры сдают без мебели: не только покупать все вещи, но и проводить интернет нужно самому. И клуб при этом не покрывает расходы.



Итог: поехал в «Икею» с другом из команды, купил пару матов для йоги и спал на них.



Ещё один итог переезда: потерял в 2-3 раза в деньгах после перехода из Красноярска в Германию. Говорит, пошёл на понижение, чтобы самому себе доказать: всё получится.

Фото: Lukas Schulze/Getty Images

Уже в Германии – в октябре 2019 года – Жиров говорил, что с Черчесовым не контактировал.

«Но мне говорили, что он следит за мной, смотрит игры, – открыто мечтал Жиров в разговоре с «Чемпионатом». – Хочу играть в сборной России и первой Бундеслиге, хотелось бы поиграть в Лиге чемпионов. Это осуществимо, этого можно достичь».

Первый вызов в сборную

Это произошло в октябре 2020 года: сборная играла товарищеский матч с Швецией, а также в Лиге наций с Турцией и Венгрией.



Одним из первых Жирова поздравил барнаулец Соболев, а Черчесов сказал, что его штаб следил за Жировым и в России, и в Германии; что уровень Второй Бундеслиги ему известен; а также что Жирова вызвали во многом из-за того, что не были готовы другие защитники.

Юрий Сёмин Экс-тренер «Локомотива» и сборной России «Жиров – отличный пример того, что не надо сдаваться, а нужно усердно работать, и тогда успех и удача придут. Молодец, что уехал в простую команду и проявил себя во Второй Бундеслиге, выучил язык. Центральный защитник – дефицитная позиция в нашей сборной. Черчесов – молодец, за всеми следит».

Жиров в итоге играл?

8 октября 2020 года: остался в запасе на матч со Швецией (1:2).



11 октября 2020 года: остался в запасе на матч с Турцией (1:1).



14 октября 2020 года: остался в запасе на матч с Венгрией (0:0).



2 ноября 2020 года стал запасным для вызова в сборную на ноябрьские матчи, но на сборы в итоге вызван не был.

Второй вызов в сборную и его контрастные итоги

Черчесов второй раз вызвал Жирова на мартовские матчи отбора на ЧМ-2022 с Мальтой, Словакией и Словенией.

Фото: rfs.ru

Тогда же появились следующие высказывания:



Станислав Черчесов:

– Жиров? Смотрим не на место команды в таблице, а на игрока и пищу для размышления, которую он оставил после прошлого сбора. Плюс на других игроков на этой позиции.



Мы ему что-то подсказали, делаем для себя выводы, он тоже. В плане готовности, мобильности и индивидуального уровня Вторая Бундеслига заставляет игрока быть на высоте».

Василий Уткин:

– Жиров хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают только для того, чтобы продать. Создать спрос и продать.

И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб Второй Бундеслиги «Зандхаузен», борющийся за выживание. Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова».

Итого:

21 марта 2021 года – Жиров не был включен в заявку на матч с Мальтой (3:1), он не был на сборе с командой, как и другие «легионеры»: Головин, Миранчук и Кудряшов.



27 марта 2021 года — остался в запасе на матч со Словенией (2:1).



28 марта 2021-го – покинул расположение сборной перед матчем со Словакией из-за ковидных сложностей для игроков европейских чемпионатов.

Что с Жировым сейчас?

После двух вызовов в сборную, но нуля матчей за неё Александр продолжает карьеру в Германии: уже четвёртый сезон играет за «Зандхаузен».



Команда идёт на 15-м месте – в одном балле от зоны стыковых матчей. А в первом раунде Кубка вылетела от «Лейпцига».



В текущем сезоне Александр провёл 22 матча во второй Бундеслиге и Кубке Германии (в 11 из которых был капитаном), единожды забил и отличился одной передачей.

Фото: Matthias Balk/Getty Images

На вопрос о разнице в уровне между РПЛ и Второй Бундеслигой в октябре 2021 года отвечал так:



«Сейчас, думаю, уровень одинаковый. Но среднее качество команд здесь повыше, чем в России. У нас всего несколько клубов высокого уровня, а тут – почти все. Скажем так: ни один клуб из Второй Бундеслиги не затеряется в РПЛ».



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Сейчас Жиров в сборную не вызывается.



В материале использованы цитаты изданий «Матч ТВ», «СЭ» и «Новая Газета».