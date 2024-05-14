Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Танасиевич: русским тяжело играть в Европе, это ведь не поколение Карпина и Мостового

Танасиевич: русским тяжело играть в Европе, это ведь не поколение Карпина и Мостового
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич поделился мыслями о выступлениях полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад», а также предположил, как будет выступать в европейском чемпионате нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

«Захарян потихоньку адаптируется. Ему тяжело, потому что там другой язык и культура. Русским тяжело играть в Европе, особенно нынешнему поколению. Это ведь не поколение Карпина, Онопко и Мостового, которые уехали, показали характер и игру. А что касается Захаряна, он тоже неплохо себя показал. Но я думаю, у Тюкавина даже лучше получится, потому что он немного старше», — приводит слова Танасиевича «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в минувшем августе. В составе испанской команды российский футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Танасиевич: уровень второй десятки топ-5 лиг Тюкавин потянет без проблем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android