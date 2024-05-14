Танасиевич: русским тяжело играть в Европе, это ведь не поколение Карпина и Мостового

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич поделился мыслями о выступлениях полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад», а также предположил, как будет выступать в европейском чемпионате нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

«Захарян потихоньку адаптируется. Ему тяжело, потому что там другой язык и культура. Русским тяжело играть в Европе, особенно нынешнему поколению. Это ведь не поколение Карпина, Онопко и Мостового, которые уехали, показали характер и игру. А что касается Захаряна, он тоже неплохо себя показал. Но я думаю, у Тюкавина даже лучше получится, потому что он немного старше», — приводит слова Танасиевича «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в минувшем августе. В составе испанской команды российский футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.