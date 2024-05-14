Тренер «Шинника» Черышев: я очень хорошо знаю Диего Симеоне, хожу на его тренировки

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев отреагировал на слова футболиста Павла Игнатовича, который сравнил его с Диего Симеоне из мадридского «Атлетико». Черышев заявил, что хорошо знаком с Симеоне и часто ходит смотреть на тренировки его команды. По словам Дмитрия, он даже может договориться, чтобы его пустили непосредственно на тренировку «Атлетико»

«Игнатович сказал, что я как Симеоне? Ну, во-первых, база «Атлетико» в 10 минутах пешком от моего дома в Мадриде находится. Во-вторых, я очень хорошо знаю Симеоне. В-третьих, когда я нахожусь в Мадриде, я всегда хожу на его тренировки и часто их смотрю. Если мне нужно, я могу попросить, чтобы меня пустили на тренировку, потому что я практически всех знаю в клубе, — приводит слова Черышева Legalbet.