В топовой паре «Барсы» интрига, а «Боруссия» сенсационно вылетит? Что нас ждёт в турнире дальше.

«Спартак» уже может присматривать себе соперника. Главное из яркого дня Лиги Европы

В Лиге Европы сыграны первые матчи 1/16 финала. В России все следили за тем, как «Зенит» бьётся дома с «Бетисом», поэтому от вас могли ускользнуть остальные результаты. Рассказываем, как прошёл яркий игровой день в Лиге Европы, и разбираемся в промежуточных раскладах.

«Шериф» продолжает творить сенсацию

Молдавская команда зажгла в Лиге чемпионов, сменила полсостава и, как казалось, не выстоит в паре с «Брагой». На деле всё вышло иначе. «Шериф» прихлопнул португальскую команду дома — 2:0. Перед ответным матчем уже спокойнее.

«Боруссия» рискует вылететь

Дортмундцы внезапно не вышли из группы в Лиге чемпионов, поэтому теперь играют в Лиге Европы. Во втором по значимости еврокубке «Боруссию» воспринимали как одного из фаворитов, но неприятности начались в первом же матче. Неожиданное домашнее поражение от «Рейнджерс» (2:4) и серьёзные сомнения перед ответной игрой. Возможно, сильно сказалось отсутствие Холланда, но даже с такой потерей счёт домашнего матча неожиданный. Хотя шансы у немецкого клуба: правила гостевого гола больше нет, так что в Глазго команде Ван Бронкхорста (да, тот самый голландец тренирует шотландцев) будет сложно.

В самой крутой паре сохранилась интрига

Речь про «Барселону» и «Наполи». Три года назад они встречались в плей-офф Лиги чемпионов, теперь — на уровень пониже. «Барса» на своём поле укатывала итальянцев (21:4 по ударам), но в итоге еле добыла ничью благодаря спорному пенальти. 1:1.

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«Аталанта» справилась без Миранчука

Соперник был не топовый, но неприятный — «Олимпиакос». «Аталанта» даже пропустила первой, но всё-таки вернулась в игру и победила — 2:1. А Алексей Миранчук матч пропустил из-за травмы.

Команда Тедеско решит всё в ответном матче

Ещё одна пара с интригой. «РБ Лейпциг» под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско принял «Реал Сосьедад». Получилось ярко — 2:2. Причём «Лейпциг» дважды отыгрывался. Ждём ответный матч.

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Остальные матчи

«Порту» дома не без труда одолел «Лацио». Для этого пришлось камбэчить.

«Севилья» перед ответным матчем будет чувствовать себя увереннее. Команда Хулена Лопетеги дома победила загребское «Динамо».

Что дальше?

Напомним о новом регламенте Лиги Европы. Победители групп, среди которых московский «Спартак», вышли напрямую в 1/8 финала. Пока красно-белые могут присматривать себе потенциального соперника, вторые команды в группах играют в стыках (или 1/16 финала) с третьими местами групп Лиги чемпионов. Из их числа и будет выбран соперник для красно-белых, которые первый матч ⅛ сыграют в гостях.

Кстати, если «Зенит» пройдёт «Бетис», то со «Спартаком» их разведут. Вот их возможные соперники: «Айнтрахт», «Байер», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Лион», «Монако», «Црвена Звезда».

Ответные матчи состоятся через неделю, 24 февраля. А на следующий день, 25 февраля, пройдёт жеребьёвка 1/8 финала.