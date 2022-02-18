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Лига Европы 1/16 и 1/8, результаты и расклады: «Спартак» и «Зенит» в еврокубках, когда жеребьёвка и с кем сыграют дальше

«Спартак» уже может присматривать себе соперника. Главное из яркого дня Лиги Европы
Михаил Рождественский
Лига Европы 1/16 и 1/8, результаты и расклады
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В топовой паре «Барсы» интрига, а «Боруссия» сенсационно вылетит? Что нас ждёт в турнире дальше.

В Лиге Европы сыграны первые матчи 1/16 финала. В России все следили за тем, как «Зенит» бьётся дома с «Бетисом», поэтому от вас могли ускользнуть остальные результаты. Рассказываем, как прошёл яркий игровой день в Лиге Европы, и разбираемся в промежуточных раскладах.

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«Шериф» продолжает творить сенсацию

Молдавская команда зажгла в Лиге чемпионов, сменила полсостава и, как казалось, не выстоит в паре с «Брагой». На деле всё вышло иначе. «Шериф» прихлопнул португальскую команду дома — 2:0. Перед ответным матчем уже спокойнее.

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«Боруссия» рискует вылететь

Дортмундцы внезапно не вышли из группы в Лиге чемпионов, поэтому теперь играют в Лиге Европы. Во втором по значимости еврокубке «Боруссию» воспринимали как одного из фаворитов, но неприятности начались в первом же матче. Неожиданное домашнее поражение от «Рейнджерс» (2:4) и серьёзные сомнения перед ответной игрой. Возможно, сильно сказалось отсутствие Холланда, но даже с такой потерей счёт домашнего матча неожиданный. Хотя шансы у немецкого клуба: правила гостевого гола больше нет, так что в Глазго команде Ван Бронкхорста (да, тот самый голландец тренирует шотландцев) будет сложно.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 4
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Тавернье – 38' (пен)   0:2 Морелос – 41'   0:3 Ландстрем – 49'   1:3 Беллингем – 51'   1:4 Загаду – 54' (автогол)   2:4 Геррейру – 82'

В самой крутой паре сохранилась интрига

Речь про «Барселону» и «Наполи». Три года назад они встречались в плей-офф Лиги чемпионов, теперь — на уровень пониже. «Барса» на своём поле укатывала итальянцев (21:4 по ударам), но в итоге еле добыла ничью благодаря спорному пенальти. 1:1.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Аталанта» справилась без Миранчука

Соперник был не топовый, но неприятный — «Олимпиакос». «Аталанта» даже пропустила первой, но всё-таки вернулась в игру и победила — 2:1. А Алексей Миранчук матч пропустил из-за травмы.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Тикиньо – 16'   1:1 Джимсити – 61'   2:1 Джимсити – 63'

Команда Тедеско решит всё в ответном матче

Ещё одна пара с интригой. «РБ Лейпциг» под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско принял «Реал Сосьедад». Получилось ярко — 2:2. Причём «Лейпциг» дважды отыгрывался. Ждём ответный матч.

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Остальные матчи

«Порту» дома не без труда одолел «Лацио». Для этого пришлось камбэчить.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим, Италия
0:1 Цаканьи – 23'   1:1 Мартинес – 37'   2:1 Мартинес – 49'

«Севилья» перед ответным матчем будет чувствовать себя увереннее. Команда Хулена Лопетеги дома победила загребское «Динамо».

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
3 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Ракитич – 13' (пен)   1:1 Оршич – 41'   2:1 Окампос – 44'   3:1 Марсьяль – 45+1'

Что дальше?

Напомним о новом регламенте Лиги Европы. Победители групп, среди которых московский «Спартак», вышли напрямую в 1/8 финала. Пока красно-белые могут присматривать себе потенциального соперника, вторые команды в группах играют в стыках (или 1/16 финала) с третьими местами групп Лиги чемпионов. Из их числа и будет выбран соперник для красно-белых, которые первый матч ⅛ сыграют в гостях.

Кстати, если «Зенит» пройдёт «Бетис», то со «Спартаком» их разведут. Вот их возможные соперники: «Айнтрахт», «Байер», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Лион», «Монако», «Црвена Звезда».

Ответные матчи состоятся через неделю, 24 февраля. А на следующий день, 25 февраля, пройдёт жеребьёвка 1/8 финала.

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