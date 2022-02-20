Своё возрождение «Арсенал» возложил на молодёжь. Кто тащит клуб к Лиге чемпионов?

«Арсенал» переживает переходный период своей истории. Пока получается ломано и непонятно, но, кажется, Микель Артета доволен складывающимися результатами работы (хотя те, что получаются на поле, радуют далеко не всегда). На недавней пресс-конференции он сказал:

– Я полностью доволен проектом. Мне нравится работа, которую мы проделываем. Болельщики требуют от нас больших побед, я их полностью понимаю. Но нужно немного подождать – победы придут. Я говорил, что нужно верить в процесс. Я верю в него, а вы? Надеюсь, что да. Мы постоянно следуем намеченному нами курсу. Одной из задач клуба было развитие молодых игроков и их успешная интеграция в основу.

И, кажется, «Арсенал» с озвученной Артетой задачей справляется неплохо. Краткая аналитика по стартовому составу команды на матч с «Брентфордом»:

средний возраст основы – 25 лет;

в старте появились два воспитанника – Эмиль Смит-Роу и Букайо Сака;

в запасе был ещё один воспитанник – Эдди Нкетиа;

в старте было только 4 игрока старше 24 лет – Седрик Суареш (30), Гранит Джака (29), Томас Парти (28) и Александр Ляказетт (30);

на лавке «Арсенала» были 22-летний Самби Локонга, 22-летний Нуну Тавареш и 18-летний Омари Хатчинсон.

Первый гол в матче забил Смит-Роу, для которого этот мяч стал 9-м в этом сезоне АПЛ и 10-м во всех турнирах. Он стал первым выпускником академии «Арсенала» с сезона-2009/2010, который за один сезон забил 10+ мячей (предпоследним был Сеск Фабрегас).

Вот его гол:

Второй мяч «Арсенала» в этой встрече забил Сака, это его седьмой гол в этом сезоне АПЛ. При этом Сака поучаствовал уже в семи голах «Арсенала» в последних восьми матчах Премьер-лиги (пять голов и два паса).

Его мяч «Брентфорду»:

Давайте заглянем в статистику «Арсенала» в этом сезоне АПЛ. Лучшие бомбардиры – Смит-Роу, Сака и Габриэл Мартинелли (4). Лучшие ассистенты – Ляказетт (5), Сака (4), а дальше идут молодые Эдегор и Киран Тирни (у них по три голевые передачи).

Двухнедельную январскую паузу в АПЛ «Арсенал» провёл в Дубае. Английские медиа писали, что особое внимание Артета уделял работе с молодыми игроками. После основных тренировок он оставлял молодняк на дополнительные упражнения, делал для них дополнительные теоретические занятия и много-много общался: узнавал настрой, объяснял какие-то базовые вещи. Такое отношение им понравилось:

Мартин Эдегор: «Я думаю, в «Арсенале» много классных молодых игроков. Здесь есть все условия для развития, а тренерский штаб даёт шанс проявить себя в лучшей лиге мира».

Чарли Патино: «Артета – классный тренер и менеджер. Он сам недавно играл, поэтому у него есть большое преимущество в работе с молодыми футболистами. Он понимает нас и наши переживания как никто другой».

Букайо Сака: «Артета – мой тренер и приятель. Однажды мы разбирали с ним тактику на предстоящий матч, а закончили разговор обсуждениями мультфильмов. Как так получилось? Я сам не знаю».

Курс на молодёжь подтверждается и отношением клуба к трансферам

В зимнее трансферное окно из «Арсенала» уехал Пьер-Эмерик Обамеянг, но Артета никого не купил ему на замену – из номинальных нападающих остались лишь Ляказетт и молодой Нкетиа. Технический директор Эду Гаспар тут же заметил, что тренерский штаб верит в прогресс Нкетиа и рассчитывает на него в оставшейся части сезона.

Микель Артета главный тренер «Арсенала» «У «Арсенала» есть чёткая позиция по трансферам. Нам нужны только лучшие игроки, лучшие люди. Если причины для приглашения игрока в «Арсенал» мы не считаем убедительными, то этого футболиста в нашей команде не будет».

Лучший пример новой стратегии «Арсенала»: зачем тратить много миллионов на кого-то на стороне (был слух об интересе клуба к Александеру Исаку из «Реала Сосьедад»), если есть чисто свой? Да, у него меньше опыта и хуже статистика, зато он молодой и перспективный.

И да, у «Арсенала» есть деньги на трансферы. Просто пока принципы и собственная стратегия как бы важнее. Возможно, вера в принципы и выведет клуб из затянувшегося кризиса. Результат пока есть – от идущего в зоне Лиги чемпионов «МЮ» всего одно очко (и две игры в запасе).