Сейвы российского голкипера остановили Моуринью. Хайкин не проигрывает с августа!

«Будё-Глимт» Никиты Хайкина переиграл «Рому» в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций. Норвежцы не проигрывают во всех турнирах с августа прошлого года. Эта команда – настоящая сенсация сезона в Европе.

«Будё-Глимт» и «Рома» уже встречались в этом сезоне на групповом этапе Лиги конференций. Собственно, после тех матчей о команде Хайкина и заговорили в Европе. Дома чемпионы Норвегии сенсационно разгромили одного из топов Серии А со счётом 6:1. Правда, в Будё стартовый состав итальянцев был далёк от оптимального. Но норвежцы не уступили и в ответном матче в Риме (2:2), где Жозе Моуринью сыграл фактически основой.

«Мы уже выглядим по-другому, так что тот разгром вряд ли повторится, – сказал португальский тренер «Ромы» перед третьим за сезон матчем с «Будё-Глимт». – Да, у соперника тоже есть изменения, но в целом команда осталась прежней. Мы же стали сильнее… Рад вернуться сюда. Надеюсь, в этот раз всё пройдёт намного лучше, чем осенью. Мне никогда не нравились матчи на искусственном покрытии. Игры на натуральном газоне – это совсем другой вид спорта, Впрочем, никаких оправданий».

Хайкин в последних двух матчах пропустил по два мяча – от АЗ в 1/8 финала Лиги конференций и от «Русенборга» в первом туре чемпионата Норвегии. В Алкмаре кандидат в сборную России, пожалуй, ошибся в эпизодах с голами. Против «Русенборга» явных косяков не было, но оба мяча ему забили из-за штрафной. Такие моменты тоже всегда оставляют вопросы к вратарю.

В сегодняшнем матче у Хайкина довольно долго не было настоящей работы. «Будё-Глимт» снова играл на равных с «Ромой». Хорошая подстройка футболистов, быстрое движение мяча, компактность, сыгранность, смелость: все эти качества делают команду Хьетиля Кнутсена сложным соперником для любого. В схеме 4-3-3 две тройки норвежцев затрудняли римлянам доставку мяча до двух опорников и двух инсайдов, а после потерь хозяева быстро вступали в коллективный отбор и лишали гостей пространства и времени для принятия решений.

Моуринью надеялся на то, что будут проходить передачи за спины защитников на Тэмми Абрахама. Но этот приём работал не здорово – несколько раз судьи фиксировали офсайд. Сама «Рома» контролировала мяч всего 42% времени, в позиционных атаках мало что могла.

На исходе получаса Хайкин поймал мяч после выстрела Генриха Мхитаряна из-за штрафной. После этого гости стали всё чаще доходить до ворот хозяев. Вскоре россиянин вообще совершил суперсейв, когда Абрахам на «носовом платке» развернул защитника и оказался один на один с вратарём. Никита – молодец: заранее прочитал эпизод, сократил расстояние до бьющего и остановил мяч рукой.

Казалось, «Рома» недостаточно использует развороты на своих латералей. И когда это случилось в нужный момент, команда Моуринью забила. Порядок в оборонительных построениях «Будё-Глимт» был нарушен, а Мхитарян гениальной передачей в касание отправил Лоренцо Пеллегрини к воротам. Хайкину было непросто спасти команду в этом эпизоде. Хотя мяч и полетел в ближний верхний угол.

После перерыва «Будё-Глимт» сильно поддавил, тогда как Моуринью, показалось, попросил свою команду сыграть на удержание счёта 1:0. Норвежцам в отсутствие приболевшего лучшего бомбардира Олы Сольбаккена не хватало классных исполнителей в атаке, чтобы довести атаки до ума, поэтому только на 50-й минуте они впервые пробили в створ. И всё-таки хозяева забили! Помогла им «пенка» голкипера «Ромы» Руя Патрисиу, который каким-то комичным движением отбил мяч в свои ворота. Вряд ли алиби для португальца станет даже рикошет после удара темнокожего норвежца Бриса Вембангомо с 20 метров. Тут же чуть не начудил и Хайкин, неудачно выбежавший за пределы штрафной.

У римлян пропала контригра. Моуринью отреагировал на это заменами, в частности, вместо Мхитаряна вышел экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. «Рома» немного успокоила игру, а потом случился ещё один потрясающий сейв Хайкина. Никита в эффектном прыжке вытащил из-под перекладины мяч после удара из-за штрафной Пеллегрини. Очень красивый эпизод!

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Однако в целом выход Шомуродова не усилил игру «Ромы» в атаке. Сравните статистику: если первый тайм римляне выиграли по ударам 8:3 (в створ – 3:0), то второй проиграли – 6:12 (в створ – 1:6). Самым неприятным моментом для Хайкина в концовке стало столкновение с Абрахамом, которое завершилось небольшим повреждением у российского голкипера. К счастью, Никиту не потребовалось менять.

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А на 89-й минуте норвежцы забили победный гол. Защитники «Ромы» после подачи штрафного потеряли хавбека Уго Ветлесена, и тот свободно пробил головой с 7-8 метров. Моуринью опять проиграл в Будё – это кошмарное место для Особенного.