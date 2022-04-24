«Динамо» отдало золото «Зениту»? Так за чемпионство не играют

«Динамо» проиграло важнейший матч в борьбе за золотые медали. Если «Зенит» победит завтра в Краснодаре, то увеличит свой отрыв до шести очков за четыре тура до финиша.

У «Динамо» под вопросом было участие в дерби Николы Моро. В середине недели в кубковом матче с «Балтикой» хорват получил серьёзную травму – перелом центральных резцов верхней челюсти и рваную рану верхней губы. После такого повреждения (говорили и о возможном сотрясении мозга) казалось, что полузащитник, скорее, пропустит матч с ЦСКА, нежели сыграет, тем не менее он успел восстановиться.

Турнирная ситуация требовала от «Динамо» играть на победу, атаковать, ведь права на ошибку в борьбе за золото у команды Сандро Шварца фактически не осталось. У «Зенита», напомним, нужно отыгрывать не три очка, а четыре, поскольку действующий лидер и чемпион имеет преимущество по личным встречам. Тем не менее динамовцы начали дерби осторожно, почти не применяли фирменный высокий прессинг «от Шварца». Ждали ошибок армейцев, которые владели мячом в два раза больше. В результате футбол был совсем не таким огненным, как, например, в кубковом дерби ЦСКА со «Спартаком».

Алексей Березуцкий признался перед матчем, что надеется использовать зоны за спинами защитников бело-голубых и не пропускать атак соперника. Стремясь что-то поменять на фоне неудачной серии, главный тренер ЦСКА выбрал схему 4-2-3-1 с парой центрхавов Жан-Филипп Гбамен – Иван Обляков. Частично план тренерского штаба хозяев работал, но периодически у «Динамо» всё-таки проходили контрвыпады на скорости. Гостям не хватало только последнего паса или согласованности игроков при выходе на ударные позиции. Есть вопросы к Гбамену с точки зрения переключения опорника на оборону в эпизодах с переходами мяча.

У Игоря Акинфеева и Антон Шунина были, конечно, матчи в карьере и посложнее. Статистика ударов первого тайма (7:4 в пользу бело-голубых, в створ – 2:1) может ввести в заблуждение. Армейцы чаще пасовали на чужой трети (90:65), имели лучшие моменты. Например, Антон Заболотный едва не попал после подачи Юсуфа Языджи с углового. Ещё мог забить Хорхе Карраскаль, совершивший яркий проход. При всём индивидуальном мастерстве колумбийца ему недостаёт результативности: вот и за «Ривер Плейт» он забил лишь девять мячей в 81 матче.

По такой игре, наверное, можно было прогнозировать замены после перерыва у «Динамо», однако первым из тренеров решил двигать фигуры Алексей Березуцкий. Выход молодого российского игрока Егора Ушакова вместо Хесуса Медины – видимо, реакция на действия новичка ЦСКА с мячом. Парагваец не бил и передач под удар не делал, а точность его пасов составила всего 47%. Более того, часа на поле не провёл и Языджи. Турецкий легионер не в оптимальном состоянии из-за проблем со спиной, это его третий матч подряд без голов.

«Динамо», несмотря на присутствие на поле тех же 11 человек, заиграло смелее, быстрее и захватило преимущество. Возможно, ещё и по этой причине Алексей Березуцкий отправил Карраскаля на место Языджи – колумбиец недорабатывал в обороне, когда совершал рывки вперёд правый защитник бело-голубых Гильермо Варела. Но команда Шварца не дожала ЦСКА. А вот новый в этом матче левый хав Чидера Эджуке доказал, что тренерское решение Алексея Березуцкого было верным. Подхватив мяч, который отскочил от Романа Евгеньева, нигериец прорвал получивший дыру центр обороны динамовцев и реализовал выход один на один.

Шварц, пожалуй, чуть-чуть затянул с вводом резерва. Только после пропущенного гола добавил в атаку две пары свежих ног, убрав с поля, в частности, Фёдора Смолова. Нападающий сборной России пробил в дерби лишь однажды и неточно. Впрочем, и после этого ЦСКА создавал больше моментов на контратаках. Какие моменты запороли Заболотный, Эджуке и Бактиёр Зайнутдинов – просто слов нет!

«Динамо» могла спасти комбинация с участием вышедших на замены Даниила Лесового, Вячеслава Грулёва и Константина Тюкавина, но тут бело-голубым не повезло – мяч попал в штангу и отскочил не в ворота. В целом же, если не брать короткий отрезок во втором тайме, команда Шварца не наиграла на победу, а при 0:1 на ничью. После перерыва динамовцы уступили по ударам в створ – 1:4 (общее количество ударов – 10:7). Так решающие матчи за чемпионство не проводят.