Шотландцы сенсационно вышли в финал еврокубка. В последний раз они играли там с «Зенитом»

После вылета из Лиги чемпионов «Вильярреала» Унаи Эмери в еврокубках оставался ещё один экс-тренер «Спартака» – Доменико Тедеско, который боролся за выход в финал Лиги Европы с «Лейпцигом». В первом матче «красные быки» выиграли у «Рейнджерс» дома с минимальным счётом благодаря голу Анхелиньо в концовке. Однако первые полчаса в Глазго получились обескураживающими: «Лейпциг» пропустил на 18-й минуте, а вскоре на табло горело 2:0. Едва ли команда Тедеско ожидала, что её преимущество в один мяч так быстро испарится.

Первый гол в составе «Рейнджерс» забил Джеймс Тавернье: благодаря этому точному удару защитник (!) возглавил бомбардирскую гонку плей-офф Лиги Европы.

Автором второго гола стал финн Глен Камара. «Рейнджерс» здорово включился в прессинг и в несколько передач вывел полузащитника на ударную позицию. Точный выстрел в дальний нижний угол ворот – и 2:0. Такие не берутся.

В принципе, «Рейнджерс» мог всё заканчивать на 29-й минуте, но Джо Арибо упустил шикарнейшую возможность: не попал по мячу, находясь в двух метрах от ворот. В конце первого тайма в штрафной хозяев произошёл жуткий момент: всё тот же Арибо упал на газон после попадания мяча в лицо. Игрок несколько минут лежал на поле, но смог подняться сам, без помощи носилок и кислородной маски, которые ему подготовили. Такое попадание, естественно, могло вызвать сотрясение, поэтому в начале второго тайма вместо Арибо вышел Фэшн Сакала, некогда выступавший за дубль «Спартака».

«Лейпцигу» достаточно было гола, чтобы сравнять счёт по сумме двух матчей, и он состоялся на 71-й минуте – Кристофер Нкунку забил четвёртый мяч в этой Лиге Европы. Тем не менее настырный «Рейнджерс» вышел вперёд тогда, когда фанаты «Лейпцига» мыслями были в дополнительном времени. Джон Ландстрем остался никем не прикрытым и пробил мимо вратаря – 3:1.

У команды Тедеско было больше 10 минут, чтобы перевести игру в овертайм, но «Лейпциг» дома и в гостях – две разные команды. В концовке «красные быки» мало атаковали и за свою пассивность чуть не поплатились четвёртым голом (Сакала пробил во вратаря).

Впрочем, и трёх голов хватило «Рейнджерс», чтобы сенсационно выйти в финал Лиги Европы, где шотландцы сыграют с «Айнтрахтом», который по сумме двух встреч переиграл «Вест Хэм» (3:1). Кстати, в финалах еврокубков клуб из Глазго не играл с 2008-го, когда уступил «Зениту» в решающем матче Кубка УЕФА. За 14 лет «Рейнджерс» многое пережил и вот теперь вернулся на вершину. Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».