Привет Аршавину от бельгийского гения! Де Брёйне повторил легендарный жест после покера

«Манчестер Сити» сделал ещё один шаг к чемпионству, разгромив на выезде «Вулверхэмптон» – 5:1. Команда Хосепа Гвардиолы снова вернула себе преимущество над «Ливерпулем» в три очка и увеличила отрыв по разнице мячей. Теперь у «горожан» +72, тогда как у команды Юргена Клоппа +65.

Игру на «Молине» сделал Кевин Де Брёйне. Бельгийский полузащитник оформил покер и отпраздновал в стиле… Андрея Аршавина! В своё время российский легионер «Арсенала», забив четыре мяча в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде», показал тот же жест.

Кевин Де Брёйне Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Де Брёйне открыл счёт уже на 7-й минуте. Бельгиец забрал подбор и сделал передачу вперёд на Бернарду Силву, а тот, увидев рывок Кевина в штрафную, вернул ему мяч. Бельгиец идеально пробил с левой в дальний угол.

Вскоре соотечественник хавбека «Ман Сити» Леандер Дендонкер сравнял счёт, но уже на исходе трети первого тайма Де Брёйне оформил дубль. В эпизоде со своим вторым голом Кевин вообще-то должен был стать автором результативной передачи, так как отправил забивать партнёра. Вот только голкипер «волков» Жозе де Са раньше успел к мячу. Де Брёйне доиграл эпизод до конца и преуспел на добивании. И тут он послал мяч в сетку левой ногой.

Хет-трик бельгийца состоялся на 24-й минуте. Кевин прорвался с мячом к штрафной «Вулверхэмптона» и, несмотря на попытки группы защитников помешать ему, нанёс точный удар метров с 17 в дальний угол. Опять с левой! К слову, быстрее три гола в одном матче АПЛ забивали только Садио Мане (16 минут) и Дуайт Йорк (22).

Наконец после часа матча пришло время покера. Фил Фоден ворвался в штрафную с фланга и прострелил. Пара рикошетов – и мяч оказался у Де Брёйне. Бельгиец пробил с правой низом в дальний угол. Это первый покер в карьере Кевина.

Празднуя гол, Де Брёйне показал четыре пальца. Интересно, он действительно вспомнил Аршавина?

Таким жестом отмечал свои четыре гола, например, и будущий новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. По окончании игры бельгийца спросили в эфире Sky Sports, не было ли связано его празднование с норвежцем. Де Брёйне ответил «нет».

Гвардиола так прокомментировал игру Кевина: «Последние 2-3 месяца Де Брёйне провёл превосходно, особенно в АПЛ. Да и в Лиге чемпионов – тоже. Он наш ключевой игрок в этой части сезона. Дело не только в созданных моментах и голах. Он оказывает нам большую помощь и всегда думает о том, что будет лучше для команды».

Команда Гвардиолы забила в этом сезоне уже 145 голов – это лучший показатель для клубов из топ-5 лиг. На финише чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в гостях и «Астон Виллой» дома. «Ливерпуль» же встретится с «Саутгемптоном» на выезде и «Вулверхэмптоном» на своём поле.