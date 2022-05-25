Кто теперь возразит Семаку? В «Зените» больше не осталось русскоязычных лидеров

Магомед Оздоев – важный игрок эпохи Семака. Хотя он пришёл в «Зенит» ещё до тренера. После массовой летней закупки аргентинцев в 2018-м в клубе посчитали, что надо смотреть и на свой рынок — и взять пару россиян. Так в Питере оказались Оздоев, Набиуллин и Заболотный. Но заиграл только Магомед.
Хотя много факторов складывалось против – на его место претендовали Краневиттер и Эрнани – два иностранца, которые в клубной иерархии того периода котировались явно выше. Семаку потребовалось полгода, чтобы разобраться в ситуации. Сначала он выпускал россиянина моментами, а с весны 2019-го – стабильно. Тогда же Сергей убедился, что в лучшей форме Оздоев куда лучше легионеров.
Пик Магомеда в Петербурге пришёлся на период с 2019 по 2021 год. Он почти не пропускал матчи, большинство провёл в основе, в том числе в еврокубках. Но в прошлом сезоне всё сломала травма. С лета полузащитник не играл и вернулся только в конце ноября. А уже весной выходил в основном на замену. Это неудивительно с учётом того, что в центре поля команде понадобились игроки, которые быстро принимают решения. И взаимодействуют с бразильской атакой на одном уровне. Оздоев всё-таки не совсем подходит под такой формат. Хоть и при Семаке он действительно играл, вероятно, в лучший футбол в карьере. Но при этом оставался довольно ограниченным футболистом с точки зрения мастерства.
Зато Магомед был душой раздевалки. И лидером среди тех, кто говорит на русском языке. Теперь в «Зените» таких не осталось. Любопытно, что ушли они друг за другом – Ракицкий, Дзюба, теперь и Оздоев. Ещё год назад многие переживали, как же пройдет расставание с ними. Оказывается, это не так сложно.
Сергей Семак и Магомед Оздоев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В принципе, Магомед мог уходить из «Зенита» ещё летом прошлого года – тогда якобы на него выходили из «Динамо» и ЦСКА. Интерес сохранялся и зимой, но Питер не особо хотел отпускать к прямым конкурентам. Но когда дошло дело до продления – договориться не удалось. И вряд ли вопрос только в деньгах. Как и любой лидер, Магомед хотел понимать, будет ли он играть в основе. Впрочем, ответ Семака здесь был бы очевиден. Если тренер не ставил его всю весну, почему должен делать это летом и осенью?
Вероятно, в Москве с удовольствием подпишут Оздоева. Опорник хорошего уровня до 30 лет – не такое уж и частое явление для России. А в Питере теперь официально: есть Семак – мощная легионерская группа – пару россиян. Именно в такой последовательности отныне распределено влияние.
- 25 мая 2022
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