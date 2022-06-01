13 игроков из «Рубина», «Уфы» и «Арсенала», которые должны усилить клубы РПЛ

«Уфа», «Рубин» и тульский «Арсенал» как минимум сезон проведут в ФНЛ-1. И логично, что составы команд прилично изменятся. Некоторые футболисты вернутся в клубы, которым принадлежат – это, например, Константин Кучаев (ЦСКА) и Остон Урунов («Спартак»), кто-то точно уйдёт в РПЛ за деньги.

Мы собрали главных игроков из составов вылетевших клубов, которые точно могли бы усилить команды РПЛ.

«Рубин»: кандидаты есть, предложений мало

Вратарь – Юрий Дюпин, 34 года, защитник – Илья Самошников, 24 года, полузащитники – Александр Ломовицкий, 24 года, Леон Мусаев, 23 года, Солтмурад Бакаев, 22 года, нападающий – Виталий Лисакович, 24 года

Юрий Дюпин вряд ли очень хочет куда-то уходить. В Казани он уже три года и всё это время – в основе. Так наверняка будет и в ФНЛ. Тем более мужчине уже 34, в этом возрасте редко ищут чего-то лучшего, жертвуя стабильностью. Конечно, Дюпина может позвать почти любой клуб второй восьмёрки на место основного кипера, но едва ли там будут деньги, которые заинтересуют и «Рубин», и игрока.

А вот с полевыми футболистами – куда интереснее. Хоть Слуцкий и постоянно жаловался на собственный состав, но там есть достаточно интересных и одновременно молодых игроков для РПЛ. Взять того же Самошникова – по статистике он один из лучших крайних защитников лиги. Да, возможно, он не так эффективен в атаке, но в обороне своё дело знает. Ломовицкий играл в Туле, Химках, но в 2022-м всё-таки подписал контракт с «Рубином». Конечно, не очень красиво покидать клуб через полгода после начала соглашения, но, с другой стороны, руководство вполне может заработать на игроке. Опыт в РПЛ, возраст, потенциал для прогресса – у Ломовицкого есть всё, чтобы не потеряться в средней команде высшего дивизиона. Солтмурад Бакаев же уже два с половиной сезона основной полузащитник «Рубина» и явно привык к этому уровню. И вряд ли хочет переключаться на ФНЛ – хотя сам футболист вроде бы хочет остаться в Казани. Но при достойном предложении вряд ли сам клуб будет против.

Виталий Ломовицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воспитанник «Зенита» Леон Мусаев за два сезона так и не стал основным в «Рубине». При этом по-прежнему котируется как молодой талант. Его представитель сообщил, что Мусаев готов играть за Казань в ФНЛ, однако, как и другие, он вряд ли откажется от варианта в элите. И последний кандидат на то, чтобы уйти – Виталий Лисакович. Несмотря на смазанный пенальти, он остаётся ценным лотом «Рубина» – «4+2» в весенней части очень неплохо, если учесть общие результаты клуба. Но конкретных предложений по нему пока, видимо, нет.

«Арсенал»: уйдут почти все лидеры

Защитник – Игорь Смольников, 33 года; полузащитник – Аяз Гулиев, 25 лет; нападающие – Евгений Марков, 27 лет, Джордже Деспотович, 30 лет

Лидеров «Арсенала», судя по всему, разбирают с большей охотой. Особенно клубы, которые только вышли в РПЛ. Со Смольниковым ведёт переговоры «Торпедо». И стороны близки к тому, чтобы договориться. Деспотович может вернуться в «Оренбург», где и начиналась его российская карьера. Есть ещё и Марков – неплохой по меркам России нападающий, у которого, правда, не получалось в топ-командах – «Динамо» и «Краснодаре». Но для клуба из второй восьмёрки это точно приличное усиление.

Аяз Гулиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не стоит забывать и об Аязе Гулиеве – парень довольно много играл у Божовича, и теперь сообщается, что он может вернуться в «Ростов» – в клуб, где он как раз раскрылся.

«Уфа»: где окажется Агаларов?

Защитник – Юрий Журавлёв, 25 лет, полузащитник – Вячеслав Кротов, 29 лет, нападающий – Гамид Агаларов, 21 год

У «Уфы» наименьшее представительство кандидатов для РПЛ. Есть Журавлёв, которым ещё зимой якобы интересовались российские топы – «Зенит», ЦСКА и «Краснодар», До трансфера дело не дошло, однако мотивации парень не растерял – на его счету 27 матчей за команду, и почти все – полные. Так что середняку лиги он точно пригодится. Кротов в Уфе с 2015 года и недавно очень мило попрощался с командой. Клуб не стал продлевать соглашение с игроком, поэтому он стал свободным агентом. Сообщалось, что он может оказаться в «Нижнем» – очень неплохой вариант.

И самый ценный игрок «Уфы» – Гамид Агаларов – лучший бомбардир РПЛ прошедшего сезона. Его контракт действует ещё полгода, а Шамиль Газизов ждёт самого выгодного предложения. Эти деньги очень могут помочь клубу в следующем сезоне. Интерес есть как из Европы, так и из России. Осталось понять, что выберет сам футболист.