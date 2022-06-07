Забить 159 голов и выиграть все матчи — очень плохо. Даже для состава «Барселоны Фемени»

Разбираемся, почему в женском футболе такая пропасть между клубами. И как, на примере чемпионата России, работает тактика чемпионов?

Вы наверняка видели эти новости: женский состав «Барселоны» выиграл все матчи сезона в Ла Лиге, забив 159 голов и пропустив лишь 11. Или «Челси» устроил очередной разгром соперницам из середины таблицы. Под разгромом я имею в виду не 3:0, а победы с разницей в пять и более мячей.

Почему в футболе женских команд такое неравенство, где одни забивают голы десятками, а другие еле-еле закатывают один? И какие страны смогли построить здоровую конкуренцию? Вы узнаете, если дочитаете материал до конца.

«Камп Ноу» Фото: David Ramos/Getty Images

Женская «Барселона» — гегемон и пример неравенства

Пока мужской состав ищет себя, Futbol Club Barcelona Femení оформил мощнейший сезон. 30 побед в 30 турах Ла Лиги, всего два поражения в Лиге чемпионов (одно в ничего не решающем втором полуфинале, второе — в финале). «Барса» досрочно оформила чемпионство (в седьмой раз), стала финалистом ЛЧ и взяла Кубок Королевы Испании.

Мало? Вот ещё факт: в зимнем Суперкубке «Барселона» уничтожила «Атлетико» — 7:0. «Золотой мяч» также в активе «Барсы»: лучшей футболисткой прошлого сезона признана капитан команды Алексия Путельяс.



В клубном рейтинге УЕФА «Барселона» на втором месте, её опережает восьмикратный победитель ЛЧ французский «Лион», на третьей строчке — «Вольфсбург». Тот самый рекордный по посещаемости матч на «Камп Ноу» в первом полуфинале ЛЧ завершился победой каталонок над «Вольфсбургом» со счётом 5:1.

Почему «Барселона» такая сильная

В марте этого года болельщики могли наблюдать аж за четырьмя «эль класико». Три из них были в женском футболе. Все выиграли каталонки, разница забитых-пропущенных мячей — 13:3.



Оправдание женскому составу «Реала» есть: официально женская команда в структуре клуба появилась лишь в 2020 году. Флорентино Перес подписал соглашение об интеграции существующей команды TACON в структуру «Реала», стоимость сделки составила € 300 тыс. Тогда TACON, сохранив всех основных игроков и молодёжный состав, превратился в Real Madrid Femenino. Испанки завершили прошлый сезон вторыми, а сейчас идут на четвёртом месте.



Главный конкурент задумался о женском составе раньше. Ещё в 2015 году Хосеп Бартомеу решил прокачать женскую команду «Барселоны». Руководство вложилось в детскую академию, интернат для девочек в легендарной Ла Масии, модернизировали инфраструктуру и набрали профессиональные кадры.

Развивать стали не только игроков, но и имидж. Клуб всячески демонстрировал, что FC Barcelona Femení — это серьёзный проект.

Полуфинал Лиги чемпионов Фото: David Ramos/Getty Images

На рекламных билбордах, которые сейчас можно увидеть на улицах Барселоны, изображены не только Хави, Пике, Ансу Фати, но и Айтана Бонмати, воспитанница Ла Масии и полузащитница основного состава.



Современные успехи команды — результат действий одного человека. Маркель Субисаррета — сын вратаря Андони Субисарреты — возглавил женское направление в «Барселоне» в 2015 году. Парню было всего 26, но у него было много идей и энергии. Спустя два года он полностью взял в свои руки управление женской командой.



Доминировать без сильной команды не получится. Так что Субисаррета хантил лучших. Сумел подписать голландку Лике Мартинс — в тот же год она стала MVP Евро и лучшей футболисткой года по версии FIFA. Он переманил из «Атлетико» защитницу Мапи Леон, уговорил вернуться в команду одну из лучших бомбардирок сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Лике Мартинс Фото: Eric Alonso/Getty Images

Другая важная сторона (и уж «Барселоне» это точно известно) — финансы. Женский клуб сразу пытался зарабатывать. После турне по США в 2018 году американский бренд Stanley стал спонсором клуба, стороны подписали контракт на € 3,5 млн. Это помогло команде обеспечить себе бюджет, из которого выплачивались зарплаты дорогостоящим игрокам. Лике Мартинс на тот момент зарабатывала около € 100 тыс. Для футбола женских команд это очень существенно. Кстати, о деньгах: появились слухи, что Мартинс перейдёт в «ПСЖ». То есть клуб сможет заработать на трансфере.

На уровне Испании у «Барсы Фемени», в общем, конкурентов пока нет. В главном еврокубковом турнире, Лиге чемпионов, испанок проучил другой мощный клуб — «Лион». Француженки у себя в лиге находятся в аналогичном положении: в сезоне-2021/2022 у них чемпионский титул — 21 победа, одна ничья и ноль поражений. Забитые/пропущенные голы — 79/8.

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Не то чтобы уникальная схема, да. Примеров масса: женские «Зенит» и ранее «Локомотив» в РПЛ или «ПСЖ» в Лиге 1. Но это не вина богатого клуба — проблема в общем уровне чемпионатов.

«Стартовый пакет» женского состава, который создают на базе уже готового клуба, конечно, солидный. Особенно если это топ-клуб в своей стране. Взять те же «Лион» или «Локомотив», которые занялись женским составом в разное время. У клубов есть имидж, инфраструктура и финансы. Можно начинать работать сразу.

Видео — официальный канал ЖФК «Локомотив» в YouTube.

Потому что бюджет — главная проблема, если брать чемпионат в целом. Даже в крутых лигах футбол женских команд пока спонсируется плохо. Условия в контрактах намного хуже, чем предлагаются в мужских составах. Инвесторы появляются медленно, потому что не видят особой мотивации.



Вот «Барселона» смогла обзавестись спонсором, не в последнюю очередь (а то и в первую) благодаря мощному имени. И в общей сложной экономической ситуации готова оплачивать крутых игроков. Однако годами ранее крупных вложений потребовали перестройка структуры и привлечение профессиональных кадров в работу с академией и основной командой.

ЖФК «Лион» против ЖФК «Рязань-ВДВ» в Лиге чемпионов Фото: mediaryazan.ru

Если ты клуб без поддержки «материнского бренда», то всё сложнее. Возьмём для примера наш чемпионат и легендарный клуб «Рязань-ВДВ». Участницы чемпионата России с 1996 года, четырежды чемпионки и дважды обладательницы кубка. Два года назад клуб был на грани закрытия, причём довольно бесшумного. Хотя только-только играл в Лиге чемпионов, где «Рязань» играла с тем же «Лионом». Но нет спонсоров, правительство тратить деньги не готово — сразу же маячит перспектива уничтожения.

Помимо финансирования, у простых смертных много других нерешённых вопросов. Ещё в ноябре 2019 года футболистки Ла Лиги отказались играть в знак протеста против Ассоциации женских футбольных команд Испании (Asociación de Clubes de Fútbol Femenino).



Они хотели привлечь внимание к плохим условиям как в чемпионате, так и в сборной, из-за чего Испанию покинули талантливые игроки. Среди требований были:

минимальная годовая зарплата в € 16 тыс.;

оплачиваемый декретный отпуск;

лечение после травм не за свой счёт.

19 февраля 2020 года ассоциация подписала коллективное соглашение женской Лиги Испании, которое признало профессиональный статус первого дивизиона женской Ла Лиги и обеспечило футболисток всех 16 команд условиями для работы фуллтайм.

Даже если ты очень крутой клуб, тебя может убить бедный чемпионат

Неравенство повсеместное. В Германии сильнейшие — «Вольфсбург» и «Бавария». Даже в маленьком чемпионате «Бельгии выделяется одна команда. Вряд ли вы удивитесь, что это «Андерлехт», который стал чемпионом пять раз подряд.



И в молодой российской Суперлиге в этом году «Зенит» впервые в своей истории смог обыграть чемпионский «Локомотив». Почти сразу после формирования петербурженки (взявшие сильных легионерок и лучших выпускниц академии «Чертаново») стали попадать в тройку лидеров.

ЖФК «Зенит» Фото: w.fc-zenit.ru

Во Франции много лет феерит «Лион», и это сильнейшая женская команда мира. Француженки побили множество рекордов: выиграли Лигу чемпионов восемь раз и 18 — чемпионат Франции. Однажды они обыграли соперниц со счётом 20:0. И, несмотря на то что «ПСЖ» уже пытается создать конкуренцию «Лиону», уровень чемпионата в целом растёт довольно медленно.



Это признаёт президент «Лиона» Жан-Мишель Ола: «Мы отстаём, потому что другие ускоряются быстрее. Ставя экономические и финансовые средства не в приоритет в женском футболе, мы можем только смотреть, как другие страны продвигаются вперёд быстрее. Англичане смогли сделать чрезвычайно благоприятные условия, в частности, предоставив женскому чемпионату часть спонсорских и телевизионных прав. Завтра мы рискуем потерять наших лучших игроков».

Логично, что главные зарубы в женском футболе происходят в Лиге чемпионов. Тут это настоящий элитный клуб. В этом году в финале зажигали как раз «Барселона» и «Лион».

«Лион» Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Где ситуация иная?

Примерами чемпионатов здорового человека служат английская Суперлига и Национальная женская футбольная лига США.



В Америке особенным образом выстроена система, чтобы выявлять лучших.



Конкуренция начинается ещё при поступлении в университет — футбольные стипендии могут позволить учиться в крутом месте, а параллельно играть в студенческой лиге. Лучшие проходят драфт (отбор) в профессиональный чемпионат. В прошлом году на драфт пришло около 400 девушек. Футболисток очень много. Так что обычное дело, когда выпускницы студенческой лиги уезжают в европейские чемпионаты. Так поступила россиянка Алина Мягкова: закончила университет штата Сиракьюс и сейчас играет за итальянскую «Верону». В «Локомотиве» выступает американка Кайлан Уильямс, она закончила университет в Нью-Хэмпшире.

Сборная США против сборной Узбекистана на стадионе в городе Честер Фото: Getty Images

«Когда я была маленькая, мама подарила нам с сёстрами билет на матч женской сборной США, и это было невероятное событие. Тогда в Чикаго был заполнен весь стадион. Они круто играли и смогли привлечь столько внимания к себе со стороны публики. Кажется, с их успехами футбол стал спортом №1 для девушек в США», — рассказывает Уильямс.

Второй удачный пример — английская Суперлига. Здесь топ-5 турнирной таблицы выглядит почти как в АПЛ, с теми же привычными соперниками. Одни из самых популярных — «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Все клубы — примерно одного уровня, и это, в принципе, топы. Но есть отличие на уровне самого чемпионата — там много спонсоров.

Контракт с титульным спонсором Barclays составил £ 10 млн. В начале текущего сезона лига заключила новый телевизионный контракт на £ 8 млн. Sky Sports транслирует игры по подписке с полным освещением до и после матчей, а BBC — в бесплатном эфире, чтобы получить доступ к большей аудитории. В предыдущих сезонах английская Суперлига была дополнением к сделкам АПЛ, но сейчас женские команды проводят автономные коммерческие сделки. Как отмечал Жан-Мишель Ола, подобные сильные контракты привлекают и другие инвестиции в чемпионат.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В этом сезоне «Челси» стал чемпионом Суперлиги и выиграл Кубок Англии.



«Уехать в Европу в топ-клуб была моя цель, мечта с большой буквы. «Челси» — чемпион Англии, финалист Лиги чемпионов, — говорит бывшая футболистка «Локомотива» Алсу Абдулина. — Это топ-уровень в женском футболе. И хорошо, что есть конкуренция с игроками высочайшего уровня».

Эниола Алуко, бывшая гендиректор женской «Астон Виллы», возглавила американский клуб «Энджел Сити» (тот самый Энджел Сити», который продал 15 тысяч абонементов на свои матчи в чемпионате США). Она считает, что в Англию легко привлечь талантливых игроков не только из-за мощных футбольных брендов, но и потому, что зарплаты выше, чем в других чемпионатах.



«Знаете, «Челси», «Арсенал», «Ман Сити» — все команды английской Суперлиги являются мужскими клубами Премьер-лиги. Есть ассоциация с именем, с этим связана сила бренда, что делает лигу конкурентоспособной. У американской лиги нет такой привязки, поэтому привлечь инвесторов сложнее. Также в Англии нет потолка зарплат».

Компенсации за трансферы — всё ещё редкая история

Но не только в зарплатах дело. Чем быстрее женские чемпионаты начнут привлекать стабильно высокое финансирование (и чем быстрее инвесторы увидят в этом коммерческую выгоду), тем выше будет их уровень. Хороший пример развития чемпионата: английская Суперлига и национальная футбольная лига США. Хороший пример развития клуба в условиях общей бедности: «Барселона» и «Лион».



В женском футболе намного меньше денег. Стоимость самой дорогой футболистки мира Алексии Путельяс — всего € 600 тысяч.

Алексия Путельяс Фото: Getty Images

Большинство трансферов в женском футболе всё ещё происходит после окончания срока действия предыдущего контракта без компенсации. Однако за последние пять лет оплачиваемые трансферы стали происходить чаще. В сентябре 2020 года случился один из самых крупных трансферов в истории женского футбола: «Челси» выкупил у «Вольфсбурга» датскую нападающую Пернилле Хардер за € 350 тыс.



Кай-Оле Шенеманн, один из руководителей проекта Soccerdonna (подпроекта Transfermarkt о женском футболе), отметил, что трансферы с компенсацией в будущем станут привычными.



«Заплаченная за Пернилле Хардер сумма — настоящий прорыв для женского футбола. Учитывая её выступления, даже сумма в € 500 тыс. была бы адекватной. Я абсолютно уверен, что в будущем увеличится число футболисток, которые будут переходить из одного клуба в другой не после окончания контракта, а за компенсацию».



Женские команды собирают огромную аудиторию в топ-лигах и на международных турнирах, сильнейшие игроки поднимают свою стоимость на трансферном рынке, но даже очень крутые чемпионаты не привлекают достаточного финансирования и пытаются найти инвесторов. И пока это не перестанет быть нормой, мы так и будем радоваться мелочам.