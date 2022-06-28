Россиянин забил самый быстрый гол в истории футбола! Но не попал в Книгу Гиннесса. Видео

Установить со 100-процентной точностью, кто и когда забил самый быстрый гол в общей футбольной истории технически невозможно: во-первых, в СМИ попадают сведения далеко не о всех матчах по всему миру; во-вторых, нужны данные до сотых секунд, чтобы с полной уверенностью заявить – вот он, рекордный мяч. Данные в различных изданиях разнятся, но чаще всего пишут о двух людях – Никласе Бендтнере и Михаиле Осинове. Оба забили свои мячи в официальных соревнованиях.

1,8 секунды после выхода на замену

Декабрь 2007 года, «Арсенал» играет с «Тоттенхэмом». К 74-й минуте счёт 1:1. Вместо защитника Эммануэля Эбуэ Арсен Венгер выпускает молодого нападающего Никласа Бендтнера (героя множества мемов в будущем). Пока он бежит к штрафной соперника, Сеск Фабрегас готовится подавать угловой. Свисток судьи, подача, Бендтнер подпрыгивает и бьёт головой точно в ворота мимо голкипера «Тоттенхэма» Пола Робинсона. Мяч пробыл в игре на тот момент всего 1,8 секунды – считается, что это самый быстрый гол, забитый футболистом, вышедшим на замену.



«Это был победный мяч и мой первый в Премьер-лиге, — вспоминал Бендтнер. — Для меня всегда было важно забить и обыграть «Тоттенхэм». Это было потрясающе! Определенно, это один из самых ярких моментов в моей карьере».

2,56 секунды с момента стартового свистка

Сентябрь 2011 года, второй дивизион, зона «Юг». «Олимпия» из Геленджика играет с «МИТОСом» на выезде – в Новочеркасске. Легенда «Ростова» Михаил Осинов выходит в старте новочеркасского клуба (на тот момент ему уже 35 лет, и это была его последняя профессиональная команда в карьере). Судья даёт свисток о начале матча, диктор начинает объявлять составы, но его фраза обрывается спустя четыре слова – в ворота «Олимпии» залетает мяч: Осинов пробил с центра поля и попал. Спустя 2,56 секунды после начала матча!

Рекорду помогла установка главного тренера «МИТОСа» Михаила Куприянова: когда он узнал, что Осинов ещё бегает за ветеранов на первенстве города, взбесился – переживал, что футболист получит травму. «А я перед матчем с «Олимпией» всё равно втихаря сыграл, Куприянов об этом узнал и обиделся, – вспоминал Осинов в интервью «Матч ТВ». – Я спросил его: «Как могу отмазаться?» — «Забей быстрый гол, чтобы я был спокоен за результат». Перед стартовым свистком я сказал нападающим «Олимпии»: «У вас вратарь далеко вышел. Скажите, что я бить буду». — «Да ну, Мишань, ты чего». Прозвучал стартовый свисток, Куприянов отвернулся от поля, чтобы сесть на скамейку — и в это время я пробил с центра поля. Подбежал к тренеру: «Владимирыч, извини, быстрее не мог».

Михаил Осинов Фото: fc-rostov.ru

Гол Осинова собирались внести в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый гол в истории футбола, однако так этого и не сделали – клуб не оплатил комиссию. «Руководство «МИТОСа» обещало: «Мы этого добьемся». Нужно было заплатить, а я сказал: «Сам точно платить не буду. Ещё чего». Других желающих не нашлось».



Но достижение Осинова всё равно разошлось по миру – запись показывали по Sky Sports в Англии, а британские газеты писали о нём статьи, признавая его гол самым быстрым.