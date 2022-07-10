Российские легионеры вернулись в Европу. Когда и где они начнут сезон

В августе возвращаются европейские чемпионаты. Российское представительство в самых крутых лигах мира, к сожалению, сократилось. После ухода Дениса Черышева из «Валенсии» в топ-5 чемпионатов осталось всего четыре наших игрока – Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Андрей Лунёв («Байер») и Александр Кокорин («Фиорентина»). Рассказываем, как готовятся россияне к новому сезону, когда сыграют первые матчи и кто будет играть в еврокубках.

Александр Головин, «Монако»

Этим летом вокруг Головина никаких слухов. В начале лета источник «Чемпионата» сообщил, что россиянин мог уехать зимой в «Ньюкасл». За Головина предлагали € 40 млн, но «Монако» отказал. Так как сезон во Франции стартует 6 августа, команды уже вовсю готовятся к новому розыгрышу.

Агент Головина Александр Клюев рассказал о подготовке полузащитника к своему пятому сезону в Лиге 1: «Александр отлично себя чувствует в «Монако». Прошло уже две контрольные игры. Всё хорошо, всё по плану. Цели на предстоящий сезон? Саша всегда ставит амбициозные цели: прогрессировать в своей игре и помогать команде в достижении результата».

Александр Головин Фото: asmonaco.com

«Монако» готовится к новому сезону на тренировочной базе в окружении живописных пейзажей. На сборах Головин провёл три контрольных встречи: сыграл тайм против «Серкля» (Брюгге) и полные матчи с «Санкт-Галленом» и «Аустрией». Там же Александр познакомился с единственным новичком «Монако» из «Ливерпуля» Такуми Минамино. Кроме того, французский клуб может пополнить Андреа Белотти.

Новый сезон «Монако» начнёт на выезде: 6 августа сыграет на «Стад де ла Мено» со «Страсбургом». До этого времени команда Головина проведёт ещё как минимум одну товарищескую игру – 16 июля с «Интером». Что касается Лиги чемпионов, то «Монако» начнёт выступление с третьего квалификационного раунда, как и в прошлом году.

Алексей Миранчук, «Аталанта»

Согласно итальянским новостным лентам, положение Миранчука в «Аталанте» выглядит неустойчивым. Сначала его отправляли в аренду с правом выкупа в «Болонью», затем пошли разговоры о возможной продаже, сейчас сообщают об интересе «Торино».

Несмотря на то что официальные лица клубов опровергают интерес к полузащитнику, обстановка вокруг Миранчука кажется неспокойной. Сезон в Серии А стартует 13 августа: «Аталанта» сыграет на выезде с «Сампдорией». Сейчас клуб работает на своей базе. 29 июля у команды запланирована встреча с «Ньюкаслом», а сегодня, 10 июля, «Аталанта» разгромила «Раппресентативу Валь Сериану» (15:0). Миранчук сделал хет-трик.

Алексей Миранчук Фото: atalanta.it

Летом «Аталанта» приобрела всего одного игрока, причём не конкурента по позиции для Миранчука. Поскольку сезон-2021/2022 бергамаски закончили на восьмом месте, в этом сезоне они без еврокубков.

Андрей Лунёв, «Байер»

«Байер» вышел из отпуска 27 июня, а новый сезон начнётся 30 июля в 1/32 финала Кубка Германии (соперник — «Эльверсберг»). Сейчас леверкузенский клуб тренируется на базе и в ближайшие дни проведёт несколько контрольных матчей. Первая товарищеская игра с «Дуйсбургом» стала для Лунёва удачной — он пропустил всего один гол и покинул поле при счёте 6:1.

Андрей Лунёв вратарь «Байера» «Первое время было непросто. Сейчас, конечно, полегче. Готовлюсь, чтобы поменять ситуацию. Хочется играть в сильном чемпионате, в сильном клубе. Контракт действует ещё год. Разговаривали с руководством, все довольны. Была травма, я выпал на долгое время. Будем работать. Надо заслужить это своё место, чтобы играть. Конкуренцию никто не отменял. Голкиперы сильные, в том числе капитан команды, что, конечно, всё затрудняет немного, но тем интереснее. Поживём — увидим».

В свежем интервью «Известиям» Лунёв рассказал, что зимой мог переехать в другую европейскую лигу, но «Байер» его не отпустил. Этим летом команду покинул один из конкурентов россиянина Леннарт Грилль. 23-летний вратарь сыграл один матч в Бундеслиге в сезоне-2021/2022 и пропустил два гола. На счету Лунёва по одной игре в чемпионате Германии и Лиге Европы, и в каждой он пропустил по мячу. С четвёртого места в Бундеслиге «Байер» попал в групповой этап Лиги чемпионов.

Александр Кокорин, «Фиорентина»

С точки зрения конкуренции Кокорину должно стать полегче в новом сезоне. По окончании аренды «Фиорентину» покинул Кшиштоф Пёнтек, забивший шесть голов в 18 матчах. Несмотря на интерес со стороны «Торпедо» и попытки «Фиорентины» полюбовно расстаться, Александр намерен продолжить выступления в Италии. Футболист вернулся из отпуска 6 июля. Сейчас «Фиорентина» тренируется на базе в Коверчано, а после 11 июля сыграет контрольные матчи с «Реалом Виченца», «Тренто» и «Триестиной». Возможно, по их итогам и решится дальнейшая судьба Кокорина.

Однако сейчас у клуба и Александра есть большая проблема. По информации ANSA, на неделе были выявлены четыре случая заражения коронавирусом в команде – среди тестировавшихся игроков был и Кокорин. Он и ещё несколько футболистов не отправились с «Фиорентиной» в Моэну готовиться к сезону.

Даниэле Праде спортивный директор «Фиорентины» «Переговоры о расторжении контракта с Кокориным прошли не очень хорошо. В последнее время он неплохо себя проявлял. Поэтому если мы решим расторгнуть контракт, то сделаем это по обоюдному согласию сторон. У этого парня есть предложения из России. Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы».

Сезон-2022/2023 у «Фиорентины» начнётся матчем с «Кремонезе». Кроме того, «фиалкам» предстоит пройти одного соперника в раунде плей-офф Лиги конференций, чтобы попасть в группу. Если кто забыл, именно «Фиорентина» опередила на три очка «Аталанту» в минувшем чемпионате.