За кого из россиян болеть в еврокубках. Четверо стартуют в Лиге чемпионов

Несмотря на исключение российских команд из международных турниров, представители нашей страны всё же будут в новом сезоне еврокубков. Шесть российских игроков и один главный тренер представят Россию в Лигах чемпионов, Европы и конференций. Вот они.

Александр Головин, «Монако»

26-летний полузащитник занял третье место с «Монако» в сезоне-2021/2022. Монегаски упустили серебро в заключительном туре чемпионата, сыграв вничью с «Лансом» (1:1). Таким образом, прервалась их девятиматчевая победная серия в Лиге 1. Это значит, что в Лиге чемпионов команда Головина начнёт выступление с третьего квалификационного раунда, как и в прошлом году. Чтобы попасть в групповой этап турнира, французскому клубу нужно будет пройти двух соперников. В сезоне-2021/2022 «Монако» прошёл пражскую «Спарту», но по сумме двух матчей уступил «Шахтёру».

Александр Головин в «Монако» Фото: asmonaco.com

Станислав Черчесов, «Ференцварош»

«Ференцварош» под руководством экс-тренера сборной России оформил в уходящем сезоне золотой дубль. Венгерский клуб выиграл чемпионат страны четвёртый раз подряд и первый Кубок с 2017 года. «Ференцварош» оформил титул за несколько туров до конца розыгрыша, обогнав на 12 очков «Кишварду». Как и год назад, команда Черчесова начнёт выступление в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. В сезоне-2021/2022 «Ференцварош» прошёл «Приштину», «Жальгирис» и пражскую «Славию», но проиграл «Янг Бойз» и попал в групповой этап Лиги Европы, где одержал одну победу в шести матчах.

Андрей Лунёв, «Байер»

Российский вратарь дебютировал в Бундеслиге в последнем туре сезона-2021/2022: вместе с «Байером» обыграл «Фрайбург» (2:1). Кроме того, экс-вратарь «Зенита» защищал ворота немецкого клуба в матче с «Ференцварошем» (0:1) в Лиге Европы. «Байер» провёл неплохой сезон, по итогам которого занял четвёртое место и попал в групповой этап Лиги чемпионов. Своих соперников по группе Лунёв и его клуб узнают 25 августа после жеребьёвки.

Никита Хайкин, «Будё-Глимт»

В 2021 году Хайкин стал двукратным чемпионом Норвегии. «Будё-Глимт» выиграл чемпионат, обойдя «Мольде» на три очка. Российский вратарь провёл 29 матчей (13 – на ноль) в чемпионском сезоне и пропустил 23 мяча. «Будё-Глимт» сыграет в Лиге чемпионов, но начнёт выступление с первого квалификационного раунда. Год назад норвежцы проиграли на этой стадии «Легии» и вылетели в квалификацию Лиги конференций, где выбили трёх соперников и прорвались в групповой этап. Там «Будё-Глимт» издевался над «Ромой» (6:1), выбил из плей-оффа «Селтик» и «АЗ Алкмар» и дошёл до четвертьфинала.

Никита Хайкин Фото: Из личного архива Никиты Хайкина

Александр Кокорин, «Фиорентина»

Несмотря на то что «Фиорентина» проиграла четыре из шести последних матчей в Серии А, она всё равно квалифицировалась в еврокубки. Команда Александра Кокорина заняла седьмое место, набрав 62 очка и обогнав на три балла «Аталанту». «Фиорентина» начнёт выступления в Лиге конференций с раунда плей-офф. На пути к группе итальянскому клубу нужно будет пройти одного соперника.

Владислав Лёвин, «Словацко»

Воспитанник «Динамо» тоже сыграет в еврокубках. «Словацко» занял четвёртое место в чемпионате Чехии, но взял Кубок страны. Лёвин перешёл в чешский клуб зимой, сыграл 16 матчей и отметился двумя результативными передачами. «Словацко» стартует в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

Александр Васютин, «Юргорден»

Васютин выступает за шведский клуб с февраля 2021 года. С тех пор вратарь пробыл в лазарете шесть месяцев, сыграл 14 матчей (восемь – на ноль) за «Юргорден» и пропустил семь голов. В сезоне-2021 шведский клуб занял третье место и теперь начнёт выступление в Лиге конференций со второго отборочного раунда. Чтобы пробиться в групповой этап, команде Васютина нужно будет пройти трёх соперников.