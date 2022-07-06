«Спортивный директор рад видеть его в «Фиорентине». Кокорину дают новый шанс в Италии?

По собственному желанию он точно не собирается уходить. А тренер всё-таки привлёк его для работы с командой.

Похоже, Александр Кокорин и его свита начали борьбу за то, чтобы игрок остался в «Фиорентине» ещё на сезон. В клубе он уже 16 месяцев, и два последних трансферных окна его пытаются куда-то деть. Разочарование наступило очень быстро. И 10 матчей за полтора года точно не способны убедить кого-то, что форварду нужен ещё один шанс.

Но смотрите, как всё красиво складывается: несколько дней назад представитель игрока Тимофей Бердышев дал интервью итальянской Firenze Viola – абсолютно региональному СМИ, которое точно читают боссы «Фиорентины». Там всё очень мило – про любовь Кокорина к клубу, связь с городом и просьбами на ещё один шанс. Подчёркивались большой профессионализм и статус Александра, общий посыл: да, были проблемы, но он готов помогать в новом сезоне. Быть полезным и нужным в любом качестве.

Дальше Кокорин возвращается из отпуска и начинает усиленно тренироваться. Это производит впечатление даже на спортивного директора.

«В последнее время он неплохо себя проявлял. Поэтому если мы решим расторгнуть контракт, то сделаем это по обоюдному согласию сторон. Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы», – сказал Даниэль Праде сайту итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Александр Кокорин Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

То есть уже нет сплошного негатива и безапелляционного желания выгнать футболиста – наоборот, Кокорину дают шанс проявить себя на сборах. Видимо, Александр включил максимально обаяние. И на какое-то время вспомнил, что он футболист. Ведь даже итальянские журналисты уже поверили, что Кокорину нужен новый шанс. И, возможно, летом всё изменится.

– В целом «Фиорентина» разочарована трансфером Кокорина. И вряд ли в клубе рады его возвращению из отпуска. При этом руководство и тренерский штаб держатся дипломатично и не позволяют себе говорить ничего плохого. Например, спортивный директор Даниэль Праде уже сказал, что рад видеть Кокорина в «Фиорентине». И что господин Итальяно хочет попробовать его на летних тренировках, – сказал «Чемпионату» итальянский журналист Димитри Конти.

– В чём проблема Кокорина? Он плохо тренируется? Или то, что он показывает – это его реальный уровень?

– Сложно сказать. В Италии давно пытаются ответить на этот вопрос. Но, думаю, здесь комплекс причин, и озвученные вами имеют право на существование. Верит ли в него тренер? Думаю, Итальяно неплохо его изучил. И при этом игрок всё-таки вернулся из отпуска и начал работу с командой. Возможно, это лето что-то изменит. Не знаю.

Вчера Праде подтвердил, что у игрока есть предложения из России, но руководство думает об этом, потому что будет тяжело провести этот трансфер. Отсутствие расторжения контракта тоже легко объяснимо: клуб не хочет платить оставшуюся зарплату. Куда выгоднее продать игрока в другую команду. Здорово, если это будет Россия. Вряд ли на Кокорина есть интерес в Италии.

Если Кокорин действительно останется в Италии ещё на год – ему можно только аплодировать. Мы понимаем, что играть он, скорее всего, будет немного. Но продолжит получать приличную зарплату и создавать иллюзию высокого уровня и нераскрытого потенциала. 1,5 года у него это получалось. Пока окончательно не раскусили. Так что почему бы не побиться за контракт ещё?