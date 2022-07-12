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Женский футбол, чемпионат Европы — 2022: Англия – Норвегия – 8:0, обзор матча, Вигман пора в мужскую сборную

Англия забила 8 голов в одной игре! Сарине Вигман пора навести порядок и в мужской сборной
Ульяна Лукьянченко
Англия – Норвегия – 8:0. Обзор матча женского ЧЕ
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Невероятный матч на Евро! Рекорд Франции побит.

Англичанки устроили жесточайший разнос сборной Норвегии на Евро-2022 — восемь безответных голов, и шесть из них в первом тайме! Сборная Англии гарантировала себе место в плей-офф, а норвежские болельщики (да и не только они) пытаются прийти в себя от ужаса. Особенный страх наверняка испытывает маленькая сборная Северной Ирландии, которой предстоит встречаться с этой Англией в следующем туре.

ЧЕ-2022 (ж). Группа A. 2-й тур
11 июля 2022, понедельник. 22:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
8 : 0
Норвегия (ж)
1:0 Стэнуэй – 12' (пен)   2:0 Хемп – 15'   3:0 Уайт – 29'   4:0 Мид – 34'   5:0 Мид – 38'   6:0 Уайт – 41'   7:0 Руссо – 66'   8:0 Мид – 81'

Англия — один их самых нелюбимых соперников норвежской команды, именно англичанки выбивали их в четвертьфиналах двух последних чемпионатов мира. Сегодня случилось самое крупное поражение в истории сборной Норвегии (предыдущее было в матче с Нидерландами — 0:7). Такое не забудешь.

Англия — Норвегия, матч чемпионата Европы — 2022

Англия — Норвегия, матч чемпионата Европы — 2022

Фото: Harriet Lander/Getty Images

Одна из самых любимых песен английских болельщиков на этом Евро звучит так: Beth Mead’s on fire, Your defence is terrified («Бет Мид в огне, ваша защита — в ужасе»). И Бет реально в огне! Сегодня на счету нападающей «Арсенала» хет-трик, голевая и множество ударов по воротам норвежской сборной.

Ещё один дубль оформила Эллен Уайт из «Манчестер Сити», также по голу забили Джорджия Стэнуэй, Лорен Хемп и Алессия Руссо. Прямо сейчас Бет Мид — лучший бомбардир Евро-2022. И, конечно же, она была признана лучшим игроком этого матча.

Бет Мид

Бет Мид

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Сборная Норвегии не смогла в атаке абсолютно ничего. Кажется, даже не было такой задумки — норвежки начали матч в плотной обороне. Правда, это совсем не помешало команде Сарины Вигман. Смотрим разницу ударов: 26 у Англии против четырёх у норвежек.

Информация для понимания соперника: норвежки — двукратные чемпионки Европы, это совсем не та команда, которая может пропускать восемь голов! Тем более что в первом туре они выглядели совсем иначе (тогда победили сборную Северной Ирландии со счетом 4:1).

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Даже от мощной Ады Хегерберг, лучшего бомбардира в истории женской Лиги чемпионов, сегодня на поле присутствовала лишь тень. Главный тренер норвежек Мартин Шёгрен заменил её на 75-й минуте. Кажется, она впервые уходила при таком счете, и этот шок читался на лице.

Нет слов — женская сборная Англии творит историю, став первой командой в истории финального розыгрыша Евро, забившей восемь голов в одном матче. Сарина Вигман — гений! Может, ей и в мужской сборной пора навести порядок?

Женский футбол, чемпионат Европы — 2022. Расписание второго тура

Женский футбол, чемпионат Европы — 2022. Расписание второго тура

Коротко о раскладах в группе: сегодня Австрия спокойно победила сборную Северной Ирландии (2:0), и в следующем туре австрийкам достаточно ничьей, чтобы занять второе место в группе.

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