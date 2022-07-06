Победа почти не вызывает сомнений. На женском Евро выделяется очевиднейший фаворит

Англия примет 13-й чемпионат Европы по футболу среди женских команд, финал которого пройдёт при полных трибунах стадиона «Уэмбли». Турнир уже побил множество рекордов: более 500 тысяч проданных билетов, зрители, которые прибудут из 99 стран мира, самый крупный в истории женских чемпионатов призовой фонд (€ 16 млн).

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Сборная Англии дважды доходила до финалов Евро, но уступала в обоих. Возьмут ли Lionesses свой первый европейский трофей в этом году? У них есть все шансы.

Главный тренер — чемпионка прошлого Евро и вице-чемпионка ЧМ

Золотые медали Евро-2017 завоевала сборная Нидерландов под руководством Сарины Вигман. В финале нидерландки одержали победу над Данией со счетом 4:2, а Вигман стала лучшим тренером года по версии ФИФА. Ещё Вигман выводила сборную Нидерландов в финал чемпионата мира 2019 года, в нём голландки уступили сильнейшей сборной США (0:2). После того матча статуя Вигман была добавлена в сад Королевской футбольной ассоциации Нидерландов за вклад в развитие голландского футбола — она первая женщина, удостоенная этой чести. Сад со статуями главных футбольных героев Нидерландов находится около штаб-квартиры KNVB в городе Зейст. Помимо Вигман, там можно посмотреть, например, на статуи Марко ван Бастена и Эдвина ван дер Сара.

Сарина Вигман Фото: @OranjeLeeuwinnen

Англией же с 2018 по 2021 год руководил Фил Невилл, под его руководством «львицы» квалифицировались на Евро и заняли 4-е место на ЧМ-2019. И вот в августе 2020 года стало известно, что Вигман подписала контракт со сборной Англии на четыре года и начнёт свою работу с сентября 2021-го. Она стала первым небританским тренером во главе женской сборной.

Победная серия и рекорд по голам в одном матче

В первом же матче под руководством Вигман англичанки победили сборную Северной Македонии (8:0), а потом установили национальный рекорд, одержав победу над Латвией с феноменальным счетом 20:0.

Во время подготовки к Евро сборная Англии продлила победную серию до 11 матчей. Команда ни разу не проиграла и не сыграла вничью под руководством нового тренера.

В товарищеском матче с действующими чемпионками Европы сборной Нидерландов англичанки победили со счетом 5:1. Голландская сборная получила много критики за эту игру.

Ну и уникальный факт: женская сборная Англии забила 77 голов с сентября 2021 года.

Сарина Вигман в сборной Англии Фото: DeFodi Images via Getty Images

Обновление состава и новый капитан

В квалификации ЧМ-2023 сборная Англии безжалостно разносила своих соперников. Это позволило тренеру ротировать состав и успевать заигрывать молодых игроков. Так, например, футболистками основы стали 23-летняя полузащитница Алексия Руссо и 22-летняя нападающая Элла Тун, обе — из «Манчестер Юнайтед».

Также у сборной Англии новый капитан. Во время восстановления после травмы 34-летней защитницы «Манчестер Сити» Стеф Хотон Вигман назначила капитаном Лию Уильямсон. Лии 25 лет, она играет в защите в «Арсенале». В апреле 2022 года Уильямсон стала основным капитаном сборной. Для неё это первый подобный опыт.

Выводить свою сборную на крупном домашнем турнире с капитанской повязкой — огромное давление. Об этом точно знает Гарри Кейн, который был капитаном англичан в финале Евро-2021 в Лондоне. Уильямсон уверена, что это давление стоит того: «Мы никогда не пересекались с Гарри, но мне было бы интересно поговорить с ним об этом. Давление — неотъемлемая часть спорта. Я не уверена, что к такому можно подготовиться, но если наша игра улучшается с каждым разом и будущим поколениям есть на что посмотреть и с кого брать пример, то это того стоит».

Лия Уильямсон Фото: Getty Images

Бывшая футболистка сборной Англии и «Лидс Юнайтед» Сью Смит уверена, что фактор домашнего Евро точно поможет сборной.

«Я считаю, что играть дома — очень важно. Мы уже распродали все билеты на «Уэмбли», и это блестяще — у публики есть интерес к женскому футболу. Во время турнира у девочек будет потрясающая поддержка. Почему бы не выиграть дома?»

На Евро-2022 доступно 700 тысяч билетов, из них уже реализовано 500 тысяч. 20%, то есть 100 тысяч, купили только в Англии.

Женские команды в чемпионате Англии собирают большую аудиторию, матчи сборной — не исключение.

На матче английской женской Суперлиги Фото: Arsenal FC via Getty Images

Что у соперников

Одним из главных соперников англичанок на этом Евро может стать сборная Испании. Прогресс испанского клубного футбола чётко связан с успехами «Барселоны», её же футболистки составляют костяк сборной, правда, обладательница последнего «Золотого мяча» Алексия Путельяс вылетела за день до турнира из-за травмы крестов.

На сборную Нидерландов обрушилась волна критики за прошедший год, особенно после крупного поражения в товарищеской встрече с Англией. Правда, это может послужить мотивацией для команды. В их составе — сильнейшие Вивианне Мидема из «Арсенала» и Лике Мартенс, которая летом перешла из «Барселоны» в «ПСЖ».

Швеция — прямо сейчас лучшая команда континента по версии ФИФА. С 2020 года они проиграли лишь раз (и то в серии пенальти). Шведки дошли до финала Олимпийских игр в Токио, обыграв сборную США на групповом этапе. В их составе — топовые Магдалена Эрикссон из «Челси», Стина Блакстениус из «Арсенала» и Фрида Рольфе из «Барсы». Капитан шведской команды Каролин Сегер уверена, что на этом Евро просто не будет никому: «Я искренне думаю, что это может быть самый сложный турнир, в котором мы когда-либо играли, потому что в плане техники, тактики и физики каждая женская команда очень быстро развивается».

Магдалена Эрикссон Фото: NurPhoto via Getty Images

Франция везёт на Евро одно из лучших поколений, но вокруг команды много драмы и разговоров. Главный тренер Корин Диакр включила в состав талантливую Мари-Антуанетт Катото, но «забыла» про Амандин Анри, лучшую футболистку финала ЛЧ, из-за личного конфликта.

У Германии в составе нет громких имен, однако для футболисток это служит лишь дополнительным стимулом.

«Мы должны хорошо выступить на Евро, у нас есть молодые игроки и большой опыт. Люди не говорят о нас, и нам в этом случае действительно лучше быть андердогами. Мы сможем удивить, и я очень взволнована тем, что мы приготовили», — говорит голкипер «Челси» и сборной Германии Анн-Катрин Бергер.