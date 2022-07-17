«Я такого никогда не видел». Этому трюку вратаря «Локо» даже Златан позавидовал бы! Видео

В первом туре Российской-Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Пари Нижний Новгород». Первый тайм получился откровенно скучным, а его украшением стал эффектный трюк Даниила Худякова. 18-летний вратарь в акробатическом стиле отвёл угрозу от своих ворот после прессинга Милсона. Прыжок Худякова привёл в восторг не только трибуны «РЖД Арены», но и комментаторов. «Я такого никогда не видел», – удивился необычному выносу комментатор «Матч ТВ» Александр Пойда.
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Худяков заставил вспомнить фирменные штучки Златана Ибрагимовича. Швед лучше всех в мире забивает в акробатическом стиле. Худяков повеселил народ не в чужой, а в своей штрафной. Главное — защитил ворота и не дал завладеть мячом сопернику. Сезон-2022/2023 «Локомотив» начал в старте с молодым вратарём. В мае Маринато Гильерме продлил контракт с железнодорожниками на два года, но из-за полученной жёлтой карточки в последнем туре прошлого розыгрыша пропускает матч.
Интересно, кто займёт ворота «Локомотива» в следующем матче с «Ростовом»? Худяков сделал серьёзную заявку на статус первого номера. «Гильерме и Худяков хорошо работают, готовятся к сезону. Качественно проводят тренировки. Они — молодцы. Первый номер? Будет играть тот, кто будет лучше готов. Шанс есть у всех», – объяснял тренер «Локомотива» Заур Хапов, по какому критерию в клубе будут выбирать основного вратаря. В одном можно быть уверенным: хладнокровия и выдержки юному киперу уже не занимать.
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