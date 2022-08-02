Головин уже в порядке! Но «Монако» спасся в Лиге чемпионов после его ухода

Первый матч «Монако» Александра Головина в новом сезоне – и сразу в Лиге чемпионов! Монегаски борются за попадание на групповой этап главного еврокубка и в третьем квалификационном раунде играют с голландским ПСВ. Сегодня команды Филиппа Клемана и Руда ван Нистелроя встретились на стадионе «Луи II», а через неделю сразятся в Эйндховене.
Вообще, «Монако» был близок к прямому попаданию на групповой этап ЛЧ. Если бы в последнем туре Лиги 1 прошлого сезона монегаски удержали победу над «Лансом», то финишировали бы на втором месте и решили задачу. Однако пропущенный на 95-й минуте гол изменил всё – прямая путёвка досталась «Марселю».
ПСВ имел небольшое преимущество над «Монако» в игровой практике. Неделю назад эйндховенцы провели первый официальный матч в новом сезоне, победив «Аякс» (5:3) в Суперкубке Нидерландов. Кстати, хет-трик оформил экс-спартаковец Гус Тиль. Тем временем Головин зажигал в спаррингах в межсезонье. Забил гол и сделал голевую передачу во встрече с «Интером», а потом поразил ворота «Саутгемптона». Россиянин показал себя, поэтому получил место в основе на игру с ПСВ.
«Монако» сыграл по схеме 4-4-2, в которой фланги закрывали Головин (слева) и новичок из «Ливерпуля» Такуми Минамино (справа). Хозяева владели территориальным преимуществом, но чувствовалось, что игрового тонуса им недостаёт. Правда, уже на 5-й минуте россиянин создал первый момент: заработал штрафной и навесил, а после скидки игрок монегасков чуть-чуть не дотянулся до мяча.
В целом же остроты атакам команды Клемана не хватало. ПСВ спокойно оборонялся средним блоком. Даже статистика владения мячом была равной – 50% на 50%. На исходе получаса игры случился спорный момент в штрафной голландцев: «Монако» требовал пенальти за попадание мяча в руку Джордана Тезе, но судья, посмотрев повтор, пришёл к выводу, что рука находилась в естественном положении. Ещё запомнился эпизод, когда Головин навесил на дальнюю штангу от угла штрафной на Минамино: японец дотянулся до мяча, вот только удар у него не получился.
Перед этим ПСВ забил. В голевой атаке ПСВ поучаствовал Тиль, который ничего не показывал в течение почти что целого тайма. Экс-спартаковец фактически исполнял роль второго нападающего, располагаясь рядом с центрфорвардом и капитаном команды Люком де Йонгом. Гус загубил несколько перспективных контрвыпадов, а однажды его обокрал Головин (голландец сфолил на россиянине). Но на 38-й минуте Тиль отдал передачу в штрафную на де Йонга, и бывший нападающий «Барселоны» выкатил мяч под удар Йоея Вермана. Резкие рывки центрхава ПСВ из глубины не единожды становились проблемой для полузащиты «Монако», а в этот раз Верман вообще смог свободно пробить из полукруга. Гол голландца – единственное попадание в створ на две команды до перерыва.
ПСВ старался не прижиматься к собственной штрафной, поэтому после перерыва «Монако» мог забить даже в результате быстрых контрвыпадов и забросов за спины защитникам. Одна из длинных передач в начале второго тайма подарила Минамино «стопроцентный» момент. Японец поймал оборону голландцев на ошибке при создании офсайда, правой ногой обработал мяч, а левой пробил – красиво, но мимо.
Уже на исходе часа матча ван Нистелрой поменял Тиля. Легендарный экс-нападающий пришёл к выводу, что Гус, упустивший неплохую возможность несколькими минутами ранее, уже «наелся». Статистика Тиля: 30 касаний мяча, два удара, ноль ключевых передач, два выигранных единоборства из шести и один неудачный дриблинг. В общем, сыграл он совсем не так, как с «Аяксом» в Суперкубке Нидерландов.
Головину, к сожалению, тоже похвастаться было нечем. После часа матча игра у «Монако» окончательно пропала, и Александр растворился на поле. Клеман сделал три замены – россиянин ушёл отдыхать на 76-й минуте. У Головина 56 касаний мяча, 74% точных передач, ноль ударов, одна ключевая передача, одна обводка, семь выигранных единоборств из 11, три отбора, один перехват и три заработанных фола. Тем не менее сайт Sofascore оценил игру россиянина на 7,2 балла: это третий результат в «Монако» после центральных защитников Дисаси и Гильермо Марипана. С точки зрения готовности к сезону наш легионер в порядке.
Вскоре после ухода Головина хозяева забили. Тут «Монако» просто повезло. После подачи со штрафного и удачного отскока мяч попал Акселю Дисаси, который переправил его в ворота. Исходя из логики игры, ничья – успешный результат для монегасков, которые по ударам в створ так и не превзошли ПСВ (2:2). Если «Монако» выиграет в Эйндховене, то в раунде плей-офф попадёт на победителя пары «Юнион» (Бельгия) – «Рейнджерс» (Шотландия).
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